Психолог Трубачева рассказала, как подготовить дошкольника к первому классу

«Умение читать и писать перед школой — еще не гарантия того, что ребенку будет легче освоить новую роль первоклассника. А вот умение регулировать свое поведение необходимо для успешного старта», ― сказала она.

Специалист объяснила, что школьная деятельность будет существенно отличаться от привычного времяпрепровождения ребенка. Кроме того, ему будет нужно успевать переключаться между учебой и домашними заданиями, а также научиться контролировать внимание.