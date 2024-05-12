Психолог Трубачева рассказала, как подготовить дошкольника к первому классу

Психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева рассказала, как подготовить дошкольника к поступлению в первый класс. Она поделилась этим с Москвой 24.
По словам специалиста, родителям необходимо начать заниматься с ребенком заранее, по возможности уделяя время учебе летом. Она отметила, что упор следует сделать на дисциплину.
«Умение читать и писать перед школой — еще не гарантия того, что ребенку будет легче освоить новую роль первоклассника. А вот умение регулировать свое поведение необходимо для успешного старта», ― сказала она.
Специалист объяснила, что школьная деятельность будет существенно отличаться от привычного времяпрепровождения ребенка. Кроме того, ему будет нужно успевать переключаться между учебой и домашними заданиями, а также научиться контролировать внимание.
Поэтому важно объяснить ребенку, что общаться и играть с одноклассниками следует на перемене, а не во время урока.
«Частые замечания учителя, связанные с дисциплиной, могут привести к ощущению собственной неуспешности точно так же, как и трудности в освоении учебного материала. Это может снизить мотивацию к дальнейшему обучению», — объяснила эксперт.
Психолог посоветовала играть с ребенком в настольные игры, где нужно строго придерживаться правил. Также можно составить режим дня, создав для этого плакат с расписанием, и научить ребенка пользоваться календарем и часами. Кроме того, важно развивать навык коммуникации и заниматься физическими активностями с детьми.
«Ребенок будет проводить в школьной среде значительную часть жизни в последующие 9−11 лет. Это время должно быть эмоционально комфортным для него, что невозможно без успешного социального взаимодействия. Заряжайтесь энергией, хорошим настроением и заодно развивайте у дошкольника необходимые навыки — зрительно-моторную координацию, ловкость, сноровку и другие», ― добавила она.
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