Женские секреты: как правильно воспитать девочку

Современный мир переменчив и разнообразен – в нем присутствуют и категоричные феминистки, и хрупкие тургеневские барышни, и женщины-политики, и домохозяйки. Какой линии воспитания придерживаться родителям, чтобы в этом многообразии их дочь смогла найти свой путь и стать счастливым, гармоничным человеком?

Формируем характер

В воспитании девочки современным родителям предстоит проявлять самоконтроль каждый день. Ведь привычные нам фразы «уступи, ты же девочка», «девочки не дерутся /не грубят /не лазят по деревьям», «девочка должна быть терпеливой» это проявления многочисленных гендерных стереотипов, от которых во всем цивилизованном мире уже давно ушли. Девочка, равно как и мальчик, имеет полное право на проявление эмоций, активные игры, самозащиту и многое другое.

Воспитывать в и доброту и милосердие стоит не потому, что она определенного пола, а потому, что это в принципе неплохие качества. Не менее важными для девочки станут решительность, самостоятельность, настойчивость и умение добиваться своего, ведь учиться, а после и работать, ей придется в смешанных коллективах наравне с мужчинами.

Не нужно с первых же лет жизни настраивать девочку на то, что замужество это главный смысл ее жизни. Традиционный брак все менее популярен, а число разводов растет год от года, поэтому лучше, если девочка будет развиваться всесторонне, не зацикливаясь на ожидании принца.

Учимся мыслить

К счастью, времена, когда от девушки требовались лишь красота и покорность, давно прошли. Теперь в женщинах ценится интеллект, широкий кругозор, хорошее образование и умение отстаивать свою точку зрения. Поэтому теперь девочки, мечтающие выйти замуж сразу после школы и больше никогда ничему не учиться и нигде не работать, стали скорее редкостью.

Уходит в прошлое и стереотип о гуманитарном типе женского мышления. Конечно, женщины-математики еще не так часто встречаются как мужчины, но вот в программировании, медицине, проектировании и других «мужских» специальностях их уже достаточно. Современным родителям стоит всесторонне развивать дочь, даже если у нее что-то не получается. Точные науки могут даваться чуть сложнее, но это не значит, что стоит забросить их и смириться с тройками.

В развитии дочери нельзя забывать и о художественной составляющей. Театры, музеи, совместные поездки по историческим местам родины и зарубежья, участие в познавательных мероприятиях и кружки по интересам помогут девочке стать всесторонне развитой личностью. Кстати, хотя рукоделие многие родители считают старомодным, оно отлично помогает развить мелкую моторику, терпение и концентрацию внимания.

Закладываем модель семьи





Безусловным, зачастую подсознательным примером семьи для девочки являются ее мама и папа. Именно поэтому родители должны внимательно относиться к взаимодействию не только с ребенком, но и друг с другом. Заботливый, любящий отец, нежная, счастливая мама, отсутствие криков, скандалов, взаимных упреков – все это поможет малышке вырасти гармоничной личностью и избежать массы проблем в будущем.

Важно помнить, что любящие отцы часто балуют дочь, потакают ее капризам. В данном случае матери стоит занять более принципиальную позицию и стать построже – это позволит установить рамки допустимого в поведении ребенка.

Если в вашей семье несколько детей, не заставляйте дочь постоянно ухаживать за младшими братьями и сестрами. Конечно, это облегчит жизнь вам, а вот у нее может отбить охоту заводить собственных детей. Разумеется, если девочка сама проявляет инициативу в данном вопросе, не стоит ее ограничивать.

Заботимся о здоровье и внешности

Каждая девочка с детства должна быть уверена в своей привлекательности. Разумеется, говорить об этом ей должны и мама, и папа, но одним разговором ограничиваться не стоит. Лучше всего подобную уверенность формирует хорошая спортивная форма и умение следить за собой.

В 5-7 лет отдайте дочку в спортивную секцию. Не гонитесь за модными сейчас фехтованием или дзюдо – танцы (как сольные, так и парные), гимнастика, теннис или фигурное катание станут лучшим выбором. Кстати, именно парные танцы помогают подростку раскрепоститься и спокойно чувствовать себя при общении с противоположным полом. Выбирая секцию для девочки, особое внимание обратите на тренера – этот человек должен быть не только хорошим спортсменом, но и мудрым, терпеливым учителем с твердыми жизненными принципами.

С раннего детства прививайте девочке чувство стиля. Конечно, одевать первоклассницу в строгий костюм бессмысленно, но и зацикливаться на розовых платьях с рюшами и стразами – не лучший вариант. Ближе к переходному возрасту сводите дочь к профессиональному визажисту, помогите ей освоить базовые правила макияжа – это позволит избежать вульгарного внешнего вида.

Не отмахивайтесь от девочки, когда она жалуется на свои внешние недостатки. Фраза «для нас с папой ты самая красивая» хороша не во всех случаях. Если девочку беспокоят прыщи – подберите ей лечебную косметику, у нее проблемы с фигурой – запишитесь вместе в бассейн или спортзал, дочь стесняется лопоухости – смените ей прическу.

Получаем хозяйственные навыки

Даже если ваша дочь планирует вырасти великим ученым и не собирается тратить время на семейные отношения, навыки ведения самостоятельного хозяйства ей все равно пригодятся. Начинать обучать девочку бытовым умениям можно уже в дошкольном возрасте. Протереть пыль на полках, полить домашние цветы, вымыть свою чашку – подобные поручения дети воспринимают с интересом и охотно помогают маме. Главное не подгонять малышку, не переделывать за ней у нее на глазах и дать понять, что ее помощь действительно важна вам. Готовить обед или ужин для всей семье проще одной, когда ребенок не отвлекает, но поверьте, для дочери очень важно участвовать в процессе приготовления обеда для всей семьи, дайте ей такую возможность.

И наконец, не забывайте: не важно, сын у вас или дочь, самая важная задача родителя – обеспечить ребенку счастливое детство и научить его жизненным премудростям, которыми владеете сами.