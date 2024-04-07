«Безопасно не есть мясо с 16 лет». Врач-педиатр рассказала о питании детей

Челябинский врач-педиатр Фариза Азбарова, заведующая педиатрическим отделением детской городской клинической поликлиники №8 им. Александра Невского, рассказала, с какого возраста дети могут не есть мясо.

Чем полезно мясо?

Многие родители практикуют разные форматы питания, включая сыроедение, веганство, вегетарианство. Однако Фариза Азбарова подчеркивает ценность мяса:

«Помимо белка, в нем содержится высокий уровень железа, входящего в состав гемоглобина — это как раз то вещество, которое помогает крови поддерживать необходимый уровень железа. Это содействуют и физической, и умственной силе ребенка. В вопросе выборе питания нужно исходить из нутритивного статуса ребенка». (Нутритивный статус -это совокупность клинических, антропометрических и лабораторных показателей, отражающих состояние организма, связанное с питанием, и характеризующих количественное соотношение в первую очередь мышечной и жировой массы тела пациента — прим. ред.).

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Обязательно ли ребенку есть мясо?

«Заставлять ребенка есть мясо нежелательно. Это может сформировать отрицательную пищевую привычку, которая потом выльется в расстройство пищевого поведения, что сейчас популярно даже среди детей младшего возраста. Но если у ребенка в норме подкожно-жировая клетчатка, он физически развит, интеллектуальная функция не снижена, приспособлен ко всем необходимым навыкам, мы предполагаем, что хотя бы пару раз в неделю ребенок обязательно должен есть мясо», - консультирует педиатр.

Александр Фирсов

Если ребенок на этапе младенчества не может есть мясо, пусть это будет любая рыба. Фото:

По мнению специалиста, пусть порция мяса ограничивается хотя бы ста граммами, но она должны быть. Желательно, чтобы мясо было красным. Если ребенок напрочь отказывается от него, можно предложить рыбу. Пусть она не содержит столько белка, но зато имеет много полезных жиров, которые способствуют процессу нормального метаболизма.

Если ребенок на этапе младенчества не может есть мясо, пусть это будет любая рыба. Возможно, ребенку просто не нравится приготовленный вкус блюда или консистенция мяса, есть смысл варьировать ассортимент. Но речь идет о здоровых детях — тех, у кого нет аллергии на белок.

Со скольки лет ребенок может не есть мясо?

«Питание всегда должно быть сбалансированным и рациональным, - говорит заведующая отделением. - Мясо, фрукты, овощи, крупы... Если мы говорим о вегетарианстве и веганстве - то только у взрослых. У детей мясо совсем исключить нельзя! Искусственно убирать мясо не рекомендуется», - уверена врач.

По словам Азбаровой, у ребенка есть периоды физического развития: он то растет, то округляется, и в любые периоды необходимы питательные вещества, в частности, белки — это основной строительный материал организма. А их мы получаем из мяса. Родители должны обеспечить все необходимые вещества и микроэлементы.

«Но если ребенку самостоятельно хочется отказаться от мяса, если это его осознанный выбор, - то пусть это будет не раньше 16 лет», - говорит Фариза Азбарова.

ДОСЬЕ

Фариза Азбарова, врач-педиатр, заведующая педиатрическим отделением челябинской детской городской клинической поликлиники №8 им. Александра Невского.

Закончила педиатрический факультет ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2018 году.

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Проходила обучение в ординатуре по детской хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России с 2018 по 2020 годы.

Проходила обучение «Организация и проведение внутренних аудитов и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» в 2022 году.

Удостоверение о повышении квалификации «Бережливые технологии в медицинской практике. Фабрика процессов», ФГБОУ ВО СпбГПМУ Минздрава России в 2022 г.

Удостоверение о повышении квалификации «Педиатрия» в 2024 г.