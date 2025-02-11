Поможет ли ребенку народная и альтернативная медицина?

Некоторые родители приводят детей в поликлинику для того, чтобы поучить врачей и параллельно немного заработать. Однажды женщина привела ко мне на осмотр мальчика. Обычный профилактический осмотр, ребенок здоров. Мама завела со мной разговор и начала рассказывать о том, что все дети хилые, повально болеют, а у нее ребеночек здоровый, даже не простужается никогда. «Как вы думаете, доктор, почему так? Все пьют плохую воду. Это же просто кошмар! А вот у нас в квартире вода хорошая. Потому что мы поставили новые суперфильтры от одной известной компании».



Дальше все по классической схеме сетевого маркетинга: мне было предложено купить такую систему фильтров за сумму, вчетверо превышающую мою зарплату, а потом продавать их так же другим людям. Предложение было обильно приправлено рассказами о том, как все вокруг болеют, а в семьях, купивших такие фильтры, и дети, и взрослые, здоровы на все сто, и еще ни разу никто с тех пор ни на что не жаловался. Ученые в шоке, производители лекарств в гневе...Примерно через месяц мы увиделись снова. Не помню точно, что случилось с ребенком – то ли перелом, то ли прооперировали из-за аппендицита. Много времени уже с тех пор прошло. Мама больше не заводила со мной разговор про чудо-фильтр.