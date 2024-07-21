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Дочки-матери. Врач рассказала, сколько детей не даст умереть раньше срока

В день семьи и верности, который отмечался 8 июля, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о роли семьи в сохранении здоровья:

Здоровье — это основа счастья и благополучия.

Заложенное с рождения и поддерживаемое на протяжении всей жизни, оно является залог долголетия и продуктивности. Здоровье во многом формируется в семье, о чем говорят результаты многочисленных исследований.

Семья — это маленькое общество со своим укладом, культурой и правилами. Благодаря традициям в семье моделируется здоровое либо нездоровое поведение: определяются нормы уровня физической активности, питания, отношение к вредным привычкам, обеспечивается эмоциональная поддержка, повышается грамотность в вопросах здоровья.

Каждый из членов семьи вносит весомый вклад в здоровье своих родных и близких. Одну из основных ролей в здоровье семьи играют отцы. Младенцы, которых отцы держат «кожа к коже», засыпают быстрее и меньше плачут. Активные игры отцов с детьми способствуют их здоровому эмоциональному развитию, что в подростковом возрасте проявляется в меньшей склонности детей к курению и более высоких когнитивных способностях. Положительные отношения с обоими родителями являются ключевым фактором для здорового развития подростков.

Роль матери в формировании здоровья ребенка трудно переоценить. Здоровье матери непосредственно отражается на здоровье плода. Правильное питание женщины, поддержание здорового веса, отказ от вредных привычек — все это закладывает фундамент здоровья ребенка на всю жизнь. Также матери формируют у детей пищевые привычки, мотивируют к физической активности, обучают основам гигиены.

Учитывая наш культурный уклад, положительное влияние и забота женщин в семье распространяется не только на детей, но и на всех членов семьи. Женщины заботятся о здоровье мужей, следят за прохождением диспансеризации и вакцинации, а также создают благоприятный психологический климат в семье.

Дети также оказывают влияние на здоровье своих родителей. Результаты одного из исследований показывают, что многодетные родители (3 ребенка в семье) находятся в зоне низкого риска преждевременной смертности по сравнению с семьями без детей.

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