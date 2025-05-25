Как вырастить детей хорошо приспособленными к жизни

Мы не воспитываем детей, чтобы подготовить их к детству – мы готовим их ко взрослой жизни. Мы совершаем определенные действия для воспитания наших детей, и, исходя из этого, дети понимают, какое поведение является нормальным.

Они закрепляют свои привычки и модели поведения, которые остаются с ними и во взрослой жизни.

Разумеется, мы желаем своим детям только самого лучшего. Мы хотим, чтобы они прожили счастливую жизнь, смогли преодолеть все трудности взрослой жизни или просто лучше учились в школе. Чаще всего мы просто хотим, чтобы они преуспели в жизни, и ищем советы, которые могли бы помочь им в этом.

Но лучше всего мы можем помочь нашим детям, когда мы показываем им пример, а не рассказываем что-то. С помощью определенных действий, которые вы будете совершать в присутствии вашего ребенка, вы сможете воспитать его успешным и хорошо приспособленным ко взрослой жизни. Пусть ваши дети видят вас и берут с вас пример.

1. Преодолевайте трудности

Многие родители стараются не показывать ребенку, что они сталкиваются с трудностями, чтобы не показаться в его глазах слабыми. Но гораздо важнее показать ребенку, как вы справляетесь с трудностями. Позвольте детям увидеть, как вы не сдаетесь, как усердно работаете над тем, чтобы решить проблему, как вы просите о помощи и т. д.

2. Плачьте

Родители сильно смущаются, когда им приходится плакать в присутствии своих детей. Но если вы будете это делать, вы покажете ребенку, что это помогает избавиться от чувства печали.

Ребенок поймет, что не нужно скрывать чувства, которые его тяготят.

3. Целуйтесь с супругом

Это может смутить ребенка, но вместе с тем и полезно для него. Особенно важно проявлять привязанность к супругу в периоды, когда вы очень загружены на работе. Даже короткий поцелуй в щеку перед выходом из дома показывает, что привязанность и семейные узы – это нечто большее, чем удобства, которые приносит совместное проживание.

4. Проявляйте физическую активность

Покажите ребенку, насколько важен здоровый образ жизни и физическая активность. Можно даже подкорректировать расписание, чтобы сходить вместе с ребенком на пробежку или тренировку. Не стоит говорить ребенку о том, что заниматься спортом нужно, чтобы быть сильным и здоровым. Просто покажите ему, что здоровый образ жизни – это нечто естественное и само собой разумеющееся.

Главный враг здорового образа жизни – телевизор, компьютер и электронные гаджеты. Поэтому обращайте внимание, сколько времени вы уделяете им.

5. Обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас

Ребенок не должен думать, что все и весь мир вращается вокруг него, и вы должны показать ему в этом пример. Занимайтесь волонтерской деятельностью и делайте добрые дела.

Один из наиболее эффективных способов дать ребенку возможность почувствовать свою значимость – позволить ему помочь кому-то или поучаствовать в общественно важном деле. Покажите ему пример того, что окружающий мир важнее эгоистических мотивов.

6. Тратьте деньги разумно

Хорошо, если благосостояние вашей семьи позволяет вам не беспокоиться о текущих расходах. Однако будет полезно привлекать ребенка к обсуждению покупок. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее ребенок поймет, сколько стоят вещи, и научится быть экономным.

7. Учитесь новому

Некоторые модели поведения родителей (например, преодоление трудностей или демонстрация сложных чувств) могут показаться ребенку нелогичными и создавать напряжение. Также ребенку может показаться нелогичным необходимость учиться чему-то новому на протяжении всей жизни.

Получению новых знаний нужно уделять много времени. Понимание этого очень пригодится ребенку во взрослой жизни. У него должны быть достаточно комфортные условия, чтобы учиться чему-то новому. Прежде всего покажите ему пример. Например, ребенок проявляет больший интерес к чтению, когда видит, что его родители читают.

8. Будьте добры к себе

Исследования показывают, что у детей, самооценка которых основывается на одобрении окружающих, чаще возникают психологические проблемы. И наоборот, дети, самооценка которых связана с внутренними ценностями, лучше учатся в школе, реже употребляют алкоголь или наркотики, реже страдают от расстройств пищевого поведения и т. д.

Окружающий мир таит в себе много угроз для детской самооценки. Поэтому вам стоит научить его быть добрым к себе и прощать себе мелкие слабости. Это может оказаться трудной задачей, особенно, если вы сами склонны ставить себе высокую планку. Однако это может принести ребенку огромную пользу в будущем.

9. Анализируйте свое поведение и чувства

Склонность к размышлениям может быть проявлением духовности или просто самоанализом. Так или иначе, этому стоит уделять время. Принято считать, что самоанализ – это нечто противоположное решительности и реальным действиям. Кто-то может сказать, что излишние размышления помешают ребенку добиться успеха во взрослой жизни. Однако это не так. Размышления помогают ему глубже понять свою человеческую природу.

10. Проявляйте творчество

Люди могут терять интерес к своей работе по многим причинам, но чаще всего это происходит тогда, когда они лишаются возможности проявлять свое творчество, а работа превращается в рутину.

Приучите ребенка к творческим занятиям как можно раньше. Речь идет не о достижениях в искусстве, а о самовыражении.

Лучшим способом научить чему-то ребенка является хороший личный пример. Поэтому выполняйте данные действия в присутствии ребенка – и вы поможете ему достичь успеха в жизни.