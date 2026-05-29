Почему волосы кудрявые или прямые: простое объяснение для детей

Для ребенка это можно объяснить так: если волос с самого начала растет как по ровной трубочке, он будет прямым. А если эта «дорожка» немного изогнута, волос тоже вырастет изогнутым. Поэтому одни волосы ложатся ровно, а другие сворачиваются в волны или кудри. Это объяснение опирается на роль формы фолликула, описанную в научных обзорах.