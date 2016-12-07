Два полюса семейной политики: «Святость материнства» и «Ювента»





Большой форум «Святость материнства» в конце прошлой недели прошел в Петербурге. На форуме представители Фонда Андрея Первозванного вручали награды врачам, наиболее отличившимся в деле профилактики абортов. Свои приветствия форуму направили Патриарх Кирилл и Президент Владимир Путин. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая на форуме, заявил что Петербург в последние годы показывает пример успешного решения демографической проблемы (в городе четвертый год подряд продолжается естественный прирост населения), анонсировав увеличение бюджетных ассигнования на социальную поддержку семей с детьми и выплату пособий.



Главным итогом форума стали предложения для властей по совершенствованию семейной политики, в частности, ряд мер по предотвращению абортов и увеличению числа многодетных семей в России.



Ранее, как уже сообщала РИА Катюша, аналогичные резолюции принимались, в частности, на форуме «За жизнь», проходившем в Москве. А в конце августа Интернет-пространство взорвала новость о том, что Святейший Патриарх Кирилл поставил свою подпись под обращением с требованием законодательного запрета абортов. Учитывая, что Святейший и ранее выступал с подобными инициативами (в том числе и в Думе) — и был откровенно проигнорирован депутатами, нынешняя шумиха может быть истолкована как некий сигнал о том руководство нашей страны готово менять отношение к абортам и вообще к семейной политике.



На фоне всех этих жизнеутверждающих событий петербургские общественники из движения «Воины жизни» решили напомнить городским властям, что в городе на Неве продолжает действовать ГУЗ КДЦ «Ювента» - первый и крупнейший подростковый абортарий в России, который с 1990-х годов является площадкой всевозможных западных фондов, внедряющих секспросвет и половые извращения, включая небезызвестную Ассоциацию планирования семьи (РАПС). Петербургские общественники много лет добиваются закрытия этого центра—который уже давно стал частью гос.системы оказания медицинской помощи и методической базой для сети молодежных консультаций по всей России.



24 ноября, когда в Смольном произносили торжественные речи на форуме «Святость материнства», в «Ювенте» отмечали день рождения ее основателя Павла Кротина—которого общественники считают одним из главных идеологов политики сокращения рождаемости («планирование семьи») в России и адептом сатанистки Маргарет Зангер. В 2013 году активисты движения «Народный Собор» вместе с депутатом Законодательного Собрания Виталием Милоновым устроили несколько рейдов в «Ювенту», по итогам которых в заведении начались прокурорские проверки, а депутат Милонов пытался лишить секспросветчиков бюджетного финансирования, впрочем, безрезультатно. Чтобы напомнить властям предержащим о том, что в Петербурге есть не только «успешные примеры решения демографической проблемы», общественники отметили 24 ноября пикетом у входа в «Ювенту» и требованиями закрыть это учреждение.







РИА Катюша