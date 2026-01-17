Что такое «правило трех минут» и почему о нем должны знать все занятые родители

Сколько времени вы проводите с ребенком каждый день? Полчаса–час по вечерам после работы, пока готовите ужин и вместе сидите за столом. Ну и еще минут 15–20, пока укладываете малыша спать и читаете сказку.самые важные три минуты, вы сумеете построить доверительные отношения с ребенком и сохраните их, когда он станет подростком.
Что это такое
Правило трех минут гласит: каждый раз, когда вы не виделись с ребенком некоторое время (неважно, неделю, целый день или полчаса, пока вы выходили в магазин), присядьте, опуститесь на уровень глаз малыша (это очень важно), обнимите его и спросите, что происходило, пока вы были в разлуке. И по крайней мере три минуты слушайте все, что он захочет вам рассказать. Как правило, ребенку хватает этого времени, чтобы выдать важную для него информацию.
Особенно важно следовать этому правилу, когда вы забираете ребенка из детского сада, из школы или когда приходите с работы.
Самое главное — в эти три минуты быть полностью сосредоточенным на ребенке, смотреть в глаза, показывать ему, что вы внимательно его слушаете и слышите.
Почему это важно
Благодаря этим нескольким минутам вы сумеете выстроить доверительные отношения с ребенком. Он почувствует, что им не пренебрегают, а его жизнь и все, что в ней происходит, имеет для вас огромное значение. Пройдут годы, ребенок подрастет, отдалится и (это неизбежно) станет рассказывать вам о себе гораздо меньше. Но он всегда будет знать, что есть вы — родитель, который искренне им интересуется и, главное, слышит его.
Когда оно не сработает
- Если вы не будете внимательно слушать ребенка, то рискуете не узнать о действительно важных вещах, происходящих в его жизни. У него просто не будет шанса сообщить вам о них сразу, а потом он может о них забыть или решить, что это не важно.
- Если вы будете относиться к болтовне ребенка как к фоновому шуму, со временем он решит, что родители его не слушают и не слышат. Это точно не поспособствует формированию доверительных отношений в семье.
- Если вы будете лишь делать вид, что внимательно слушаете ребенка, и изображать восторг или интерес — он быстро вас раскусит. Дети чувствуют фальшь и укрепляются во мнении, что ни они, ни их жизнь совсем не интересуют родителей.
