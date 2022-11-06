Доигрались? Чем рискуют юные геймеры

Игра, как говорят психологи, — главная деятельность ребёнка. Но что если вместо пряток, игр в дочки-матери и казаков‑разбойников ваше чадо «рубится» исключительно в компьютерные «бродилки» и «стрелялки»?

Наш эксперт — врач-психиатр, психотерапевт Университетской клинической больницы № 1 им. И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Инна Пархоменко.

Играя, дети развиваются физически и интеллектуально. Однако игра игре рознь. О негативном влиянии компьютера, планшета (а тем более смартфона) на зрение офтальмологи трубят уже давно. Но гаджеты вредят не только глазам, но и всему организму.

Наркоманы от компьютера

Дети, которым телефон «природу заменил», страдают от гиподинамии и гипоксии. Но главные мишени — нервная система и мозг. В последнее время врачи даже стали поговаривать о цифровом слабоумии.

Недавно Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в Международную классификацию болезней (МКБ‑11) в качестве одного из психических расстройств. Игровая зависимость — гемблинг, или лудомания (от латинского ludo — «играю»), характеризуется неконтролируемой психологической зависимостью.

Конечно, от компьютерных игр есть и польза: они помогают сбросить внутреннее напряжение, улучшают координацию, память, реакцию. Главное, чтобы из «часа потехи» игра не превратилась в основную жизненную потребность. Слишком большая увлечённость виртуальной реальностью, особенно в детском и подростковом возрасте, может сформировать асоциальную и агрессивную личность с неустойчивой психикой.

Когда бить в колокола

По статистике, из всех геймеров зависимыми становятся лишь 0,2%. Чтобы поставить диагноз «игровая зависимость», больного требуется наблюдать в течение года. Но если возникли подозрения, лучше присмотреться, нет ли у человека настораживающих симптомов.

Безразличие ко всему, что не относится к игре. Если игра становится единственной темой в разговоре — это очень плохо. Исчезновение друзей — тоже опасный звоночек.

Имеется выраженный синдром отмены. Абстинентный синдром характерен для любой зависимости. В данном случае ребёнок становится собой только у компьютера. Играя, он пребывает в отличном настроении, исполнен бодрости и сил. Ведь во время напряжённой игры у него в большом количестве выделяются гормоны удовольствия — эндорфины. Без игры же он раздражён, агрессивен или апатичен, жалуется на головную боль, плохой сон и прочее.

Появились проблемы со здоровьем. При игре организм испытывает сильный стресс и нервное перенапряжение, поэтому быстро истощается. Из-за этого геймеров нередко начинают мучить кошмары, бессонница, гипертония, у них нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы, возникает склонность к депрессиям, психозам.

Кто виноват?

Патологическим пристрастием к игре одержимы, как правило, вовсе не агрессивные личности, а тихони, люди с заниженной самооценкой, неудовлетворённые своей жизнью, страдающие от того, что их не понимают и не принимают ни в коллективе, ни даже дома. Часто игроманами становятся дети из тех семей, где царит видимое благополучие, но внутри абсолютно отсутствует коммуникация. Родители бывают обеспокоены только тем, чтобы чадо было одето-обуто-накормлено, а что творится у него в душе и на сердце, они и не догадываются.

Что делать?

Прибегать к внушению, воспитательным беседам, угрозам, шантажу, когда дело уже дошло до формирования игровой зависимости, бесполезно. Стандартная терапия этого недуга пока не разработана, но, поскольку зависимость от игры во многом похожа на наркотическую, схожи и методы лечения — изоляция от компьютера, психотерапия, гипноз, нейролептики. В крайнем случае прибегают к госпитализации.

40 минут за глаза хватит!

Но от семьи тоже очень многое зависит. Прежде всего важно вернуть человеку, попавшему в виртуальную трясину, радости реального мира. С детьми это сделать проще. Их можно сводить в театр, цирк, на аттракционы, отвезти в дом отдыха, свозить на рыбалку, записать в секцию, кружок. С подростками сложнее. Придётся внимательно выслушивать их проблемы, помогать налаживать утерянный контакт как внутри семьи, так и с окружающими.

Детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян:

— Электронные устройства — основная причина развития многих глазных заболеваний. И дело совсем не в «облучении» (излучение бытовых приборов соответствует санитарным нормам), а в размере экрана и шрифта: чем он меньше, тем сильнее ребёнок напрягает глаза. Поэтому важно научить детей правильно пользоваться гаджетами.

Следите, чтобы ребёнок не проводил больше 40 минут в день за компьютером или смартфоном. Выбирайте устройства с большим экраном, выставляйте крупный шрифт.

Детям до 7 лет планшеты и телефоны лучше не давать. Мышца, которая обеспечивает нормальное зрение, окончательно формируется только к 7–8 годам. Более раннее напряжение глаз может привести к проблемам со зрением, особенно если в семье есть близкие родственники с глазными патологиями.

Не допускайте, чтобы малыш читал или смотрел что-либо на планшете или в смартфоне, находясь в комнате с выключенным светом. Также нельзя читать лёжа или в транспорте.

Контролируйте время, поведённое перед телевизором: для детей до 7 лет — 30–40 минут, детям постарше — 1,5–3 часа в день (непрерывная зрительная нагрузка не должна превышть 1,5 часа).

Приучите ребёнка к тому, чтобы планшет, смартфон (а также книгу или тетрадь) он держал на расстоянии 35–40 см от глаз, не ближе. В таком положении будет меньше напрягаться глазная мышца.