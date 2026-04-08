Ингредиенты для приготовления ягодного пая соберите по списку к рецепту.

В миску для смешивания положите размягченное сливочное масло, добавьте растительное масло, смешайте.

Добавьте в масляную смесь сахар и соль.

В несколько приемов вмешайте муку.

В последнюю очередь влейте очень холодную воду, руками замесите тесто.

Долго тесто вымешивать не следует, просто соберите его в ком. Уберите в холодильник на 15-20 минут.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку, для этого засыпьте ягоды сахаром, добавьте крахмал. Если ягоды крупные, например, клубника, порежьте их на кусочки.

Смешайте все вместе.

Подготовьте форму для запекания, застелите дно бумагой для выпечки.

Отдохнувшее тесто разрежьте на 2 неравные части.

Большую часть теста раскатайте в пласт, перенесите в форму, сформируйте бортики, дно наколите вилкой. Отправьте в духовку при температуре 180 градусов на 15-20 минут.

Раскатайте вторую часть теста, можно сделать на ней фигурные вырезы. Можно просто нарезать полоски шириной около 2-х сантиметров и впоследствии сделать из них "плетенку" для украшения.

Достаньте из духовки слегка подпеченную заготовку для пирога. Духовку не выключайте.

Выложите ягодную смесь. Если ягоды выделили много сока, лучше его не использовать.

Накройте вторым пластом теста.

Из обрезков теста сделайте жгутики и проложите их вдоль бортика, края защипните. Смажьте перед выпечкой смесью яичного желтка и 1 ст.л. молока (или воды). Выпекайте ягодный пай при температуре 170 градусов около 40 минут до готовности.

Готовый ягодный пай охладите на решетке.

При желании перед подачей можно посыпать ягодный пирог сахарной пудрой.

На стол такой ягодный пирог подавайте полностью остывшим. Он очень вкусный, в меру сладкий, ароматный, летний! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких вкусной домашней выпечкой.