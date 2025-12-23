Почему не все стоит списывать «на зубы»: колонка педиатра

«А мы думали, что это ЗУБЫ, и у нас проходило само!» — и правда так бывает. А почему? Да потому, что организм ребенка в состоянии, даже без готовых антител матери, выработать защиту и самостоятельно справиться с большей частью вирусных, да и бактериальных инфекций (это работа его иммунной системы).