Почему не все стоит списывать «на зубы»: колонка педиатра

Первичное прорезывание молочных зубов — процесс постепенный, в размытых временных рамках (как правило, от 4 до 24 месяцев жизни ребенка).
Симптомы, которые действительно можно «списать» на зубы
- небольшое покраснение и отек десны в месте прорезывания зуба;
- иногда над прорезывающимся зубом видна заполненная кровянистой жидкостью область десны;
- увеличение количества слюны;
- нарушение сна из-за дискомфорта (частые пробуждения, плач во время сна);
- снижение аппетита или избирательность в еде из-за болезненности жевательной поверхности десен;
- капризность, частые беспокойства ребенка;
- засовывание рук или других предметов в рот;
- легкая сыпь вокруг ротика из-за раздражения кожи вследствие чрезмерного слюнотечения;
- потирание ручками щеки или области уха;
- незначительное покраснение кожи одной или обеих щек.
Вот и весь список, пожалуй. Но, согласитесь, иногда и такие симптомы хотелось бы нивелировать и помочь ребенку справиться с прорезыванием зубов.
Чем можно реально помочь, а какие способы облегчения боли опасны
- Младенцы часто чувствуют себя лучше, когда на их десны оказывают нежное давление (можно осторожно массировать десны чистым пальцем, использовать игрушки-прорезыватели).
- Если боль вызывает проблемы с кормлением, можно использовать разную по консистенции пищу или способ кормления (другая соска, поильник, ложка, ниблер).
- Использование охлажденных предметов (игрушки-прорезыватели) и пищи также могут уменьшить дискомфорт и боль.
- Ибупрофен или парацетамол реально могут обезболить процесс прорезывания на 4-8 часов (ибупрофен нельзя назначать младенцам до 6 месяцев). Однако не переусердствуйте, без консультации врача не нужно использовать эти препараты часто (более 3 раз в день) или дольше 3 дней подряд. Нельзя использовать анальгин и аспирин из-за риска серьезных побочных эффектов у детей.
- Гомеопатические препараты для прорезывания зубов НЕ следует считать безопасными, поскольку чистота и концентрация ингредиентов не гарантируются производителем и контролирующими органами в нашей стране, да и во всем мире.
- Местные анестетики в виде гелей и мазей НЕ рекомендуются из-за возможных серьезных побочных эффектов и даже смерти ребенка (бензокаин — метгемоглобинемия, лидокаин — нарушения сознания, ритма сердца, судороги) иногда даже после первого использования. В случае с местными препаратами также высок риск передозировки (действуют они не длительно, количество наносимого средства не регулируется).
- Спирт и спиртсодержащие растворы НИКОГДА НЕ должны использоваться для обезболивания десен у детей.
Прорезывание зубов — физиологический процесс. Эту часть жизни ребенок и его семья обязательно должны пройти вместе. Ваше терпение, любовь и поддержка ребенку нужны больше, чем все хваленые средства.
Вы скажете: «Как же так? А у нас каждый зуб прорезывался с температурой и насморком или диареей». Попробуем разобраться.
Во-первых, период прорезывания зубов совпадает со снижением уровня антител, полученных ребенком внутриутробно от матери. В это время ребенок, сталкиваясь во внешней среде с вирусами и бактериями, уже может не иметь готовых защитных факторов и больше рискует заболеть, чем раньше.
Самые распространенные — вирусные инфекции дыхательных путей (вот вам и лихорадка с кашлем и насморком), вторые по частоте — кишечные инфекции (диарея и лихорадка).
Во-вторых, из-за дискомфорта и боли в деснах при прорезывании ребенок часто засовывает руки и посторонние предметы в рот, увеличивая риск попадания указанных выше возбудителей на слизистую полости рта.
«А мы думали, что это ЗУБЫ, и у нас проходило само!» — и правда так бывает. А почему? Да потому, что организм ребенка в состоянии, даже без готовых антител матери, выработать защиту и самостоятельно справиться с большей частью вирусных, да и бактериальных инфекций (это работа его иммунной системы).
Что не является признаком прорезывания зубов и требует осмотра врача
- лихорадка (особенно более 38оС);
- диарея;
- насморк;
- кашель;
- длительное беспокойство;
- сыпь на теле;
- ранки или язвочки во рту.
Будьте внимательны особенно если эти симптомы длительные или значительно изменилось общее состояние ребенка (ребенок вялый, сонливый, не играет, полностью отказывается от еды и питья). Это может быть признаком серьезного заболевания.
Свежие комментарии