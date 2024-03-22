Как поддержать застенчивого ребенка: советы психолога

Чаще всего ко мне обращаются родители детей-интровертов с тревогой о том, что их дети всегда в стороне, всегда на обочине. Но у такого застенчивого ребенка может быть один или даже два действительно близких друга, с которыми он общается, которые его поддерживают. И это здорово. Тут совершенно не о чем беспокоиться. Просто у вашего ребенка такие индивидуальные личностные особенности», — говорит Перес-Эдгар.