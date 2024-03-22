Как поддержать застенчивого ребенка: советы психолога

И при этом не принуждать его стать другим.
Тихим, робким, молчаливым, замкнутым от природы детям часто приходится нелегко. Почему-то в обществе принято считать, что детская застенчивость — это что-то плохое и ненормальное. Как будто все дети должны быть экстравертами: энергичными, открытыми, общительными, шумными, болтливыми.
Окружающие взрослые, возможно, сами того не осознавая, пытаются изменить маленького интроверта, вытащить из его «раковины», заставить стать другим.
Как быть родителям стеснительного ребенка, как его поддержать, как помочь вырасти уверенным в себе человеком, не принуждая меняться? Сайт HuffPost расспросил об этом специалиста по детской психологии из Университета штата Пенсильвания (США) Корали Перес-Эдгар.
1. Прекратите рассматривать застенчивость как признак слабости
Если ваш ребенок ведет себя робко в новых ситуациях, он в этом далеко не одинок.
«Большинство детей демонстрирует замкнутость и осторожность при встрече с незнакомыми людьми, местами и обстоятельствами. Это совершенно нормально — ребенок входит в новое для себя пространство и пытается сориентироваться в нем», — пояснила Перес-Эдгар.
Особенно ярко такой тип поведения проявляется, когда дети в первый раз приходят в детский сад. Всегда находится несколько энергичных живчиков, которые носятся вокруг и активно изучают все, что им попадается на пути, — но большинство детей жмется к родителям, ребят приходится уговаривать, чтобы они хотя бы зашли в помещение группы.
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«Я никогда не сталкивалась с тем, чтобы родители жаловались мне на то, что их сын или дочь всегда находится в центре внимания, у него или у нее куча друзей и их ребенок просто нарасхват. Потому что принято считать — это идеальная ситуация, это, к чему нужно стремиться.
Чаще всего ко мне обращаются родители детей-интровертов с тревогой о том, что их дети всегда в стороне, всегда на обочине. Но у такого застенчивого ребенка может быть один или даже два действительно близких друга, с которыми он общается, которые его поддерживают. И это здорово. Тут совершенно не о чем беспокоиться. Просто у вашего ребенка такие индивидуальные личностные особенности», — говорит Перес-Эдгар.
2. Не навешивайте на ребенка ярлыки и попросите других людей этого не делать
Представьте распространенную ситуацию — вы находитесь вместе с ребенком в каком-то публичном месте, и кто-то из самых лучших побуждений приветливо обращает на малыша внимание, а тот прячется у вас в ногах и не желает на незнакомца даже смотреть. «Да он у вас какой-то дикий!» — говорит этот человек. И вы зачем-то пытаетесь оправдаться, говоря: «Да нет, он просто застенчивый».
Но не стоит называть ребенка ни застенчивым, ни тем более диким. Навешивая ярлыки, вы заставляете ребенка чувствовать, что с ним что-то не так, что он ненормален, что он отличается от других людей — и, судя по всему, в худшую сторону.
А он всего лишь ведет себя в соответствии со своей природой. Отсюда берут свои истоки различные комплексы и психологические проблемы, с которыми он позже обратится к психотерапевту.
Поэтому лучше стараться объяснять другим людям, что ваш ребенок просто медленно привыкает к незнакомцам, что у него сложная натура — и поэтому не нужно называть его невежливым, диким, странным и так далее.
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3. Давайте ребенку возможность попрактиковаться в общении
Главное при этом — контроль. Ни в коем случае не стоит «бросать» маленького интроверта в толпу орущих и ходящих на головах детей или оставлять одного в незнакомом месте, то есть помещать в предельно некомфортные для него обстоятельства.
У ребенка должны быть разнообразные возможности «тренировать» свои навыки общения, знакомства с новыми людьми и ситуациями, но все должно происходить дозированно и постепенно. И не забывайте, что вашему ребенку может потребоваться много времени, прежде чем он достаточно освоится в непривычных для себя обстоятельствах.
4. Задавайте ребенку правильные вопросы о том, что он чувствует
Хотя он от природы замкнут, ему все равно очень важно иметь возможность высказать свои чувства и мысли по поводу происходящего. Помочь в этом могут так называемые вопросы открытого типа, то есть те, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Например: «О чем ты сегодня думал?», «Что тебе больше всего понравилось во время урока плавания?», «Что тебя сегодня насмешило?» и так далее.
Это поможет вам понять, что в действительности происходит в жизни ребенка, мешает ли ему каким-то образом его застенчивость, чувствует ли он себя дискомфортно, как он относится к тем или иным обстоятельствам — и при этом не примешивать сюда свои собственные трактовки, страхи, тревоги и беспокойство.
«Речь идет о том, чтобы дать ребенку возможность высказаться и тем самым осознать свои достоинства и недостатки, а вы должны отнестись к ним с уважением», — объяснила Перес-Эдгар. Такое общение станет особенно важным, когда ваш застенчивый ребенок подрастет, а вам по-прежнему будет хотеться поддерживать его. Поэтому старайтесь внушать ребенку, что он всегда может поговорить с вами, особенно если его что-то тревожит или если у него в жизни «черная полоса».
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5. Вы должны знать, когда нужно прийти ребенку на помощь
Если вы заметили, что застенчивость у ребенка уже просто зашкаливает (например, по дороге в школу у него каждый раз случаются истерики или у него совсем нет друзей) или же его поведение совершенно не меняется, несмотря на все попытки контролируемой социализации (особенно если речь идет о младшем школьнике), — пора обращаться к педиатру или детскому психиатру.
«Начинать беспокоиться нужно в случае, если ребенок просто не способен преодолеть свою замкнутость и отстраненность, если у него ни разу так и не получилось начать счастливо и свободно общаться с окружающими, если он не может найти свою нишу в социуме», — пояснила Перес-Эдгар.
Хорошая новость состоит в том, что раннее обращение к специалисту позволяет эффективно помочь ребенку и не дать ему превратиться в настоящего социофоба. Но важно помнить, что для родителей самое главное в этой ситуации — полное принятие своего ребенка таким, какой он есть. Ребенок должен чувствовать, что мама и папа любят его любым. «Это не отклонение, не проблема, просто он таким родился», — подчеркнула Перес-Эдгар.
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