Сдобные пирожки с капустой

Сдобные пирожки с капустой - классика русской кухни и, наверное, самая популярная выпечка из несладких вариантов. У каждой хозяйки свой секрет наваристого борща, сочных котлет и... мягких вкусных пирожков! Мой секрет капустных пирожков - это сдобное тесто длительного брожения и начинка, в которой капуста жарится на сливочном масле.

Сказать честно, много я пробовала пирожков, и в гостях, и в пекарнях. Но таких вкусных, как эти, не ела. Нескромно? Да! А вы попробуйте!

Ингредиенты

Тесто:

Молоко - 250 мл

Яйца - 2 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Масло сливочное - 30 г

Масло растительное - 1 ст.л.

Мука - 600-700 г (примерно)

Дрожжи сухие инстантные - 5 г

Начинка:

Капуста свежая - 1 кг

Масло сливочное - 40 г

Соль - по вкусу

Дополнительно:

Яйцо для смазки

Кунжут для посыпки

Мука на подпыл

Получается 18-20 пирожков
  • 182 кКал
  • 6 ч.
  • Б: 5.22
  • Ж: 5.34
  • У: 28.46

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления пирожков с капустой в духовке я предпочитаю очень сдобное тесто.

 

Подготовьте все продукты для теста по списку. Молоко и масло должны быть комнатной температуры.

 

Фото 1

 

 

В миску просейте муку, добавьте к ней соль, сахар и дрожжи. Венчиком перемешайте сухие ингредиенты.

 

Фото 2

 

 

Добавьте молоко, яйца, растительное и сливочное масла к мучной смеси.

 

Фото 3

 

 

При помощи специальных насадок на миксере начните замешивать тесто, чтобы все ингредиенты соединились. Вместо миксера можно помочь себе вилкой, соединяя все ингредиенты, а потом уже месить руками.

 

Фото 4

 

 

В процессе замеса вы поймёте, нужно ли добавить еще муки.

Ведь она бывает разная и порой в дрожжевом тесте её количество может варьироваться. Тесто должно получиться мягким и эластичным. В первый замес можно не вымешивать тесто долго. Достаточно просто соединить ингредиенты. Оставьте миску с тестом, накрыв её плёнкой, при комнатной температуре на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось.

 

Фото 5

 

 

После первого подъема тесто нужно выложить на подпыленную мукой рабочую поверхность и тщательно вымесить. За время первого подъема в тесте разовьется глютен, оно станет эластичным и вымешивать его будет легко. После первой обминки верните тесто в миску (можно слегка смазать её растительным маслом). И оставьте для полного выбраживания.

 

Время брожения дрожжевого сдобного теста - от 3-4 до 5-8 часов. Это зависит от влажности и температуры в помещении. Но не старайтесь ускорить брожение, помещая тесто к батарее. Дайте дрожжам работать в естественной среде при комнатной температуре. Так качество сдобного теста будет намного выше.

 

За время брожения тесто должно подняться 3-4 раза. То есть, кроме первой обминки, у вас должно быть ещё 3-4 обминки. Их можно осуществлять прям в миске.

 

Фото 6

 

 

НАЧИНКА

 

Продукты для капустной начинки - перед вами. Это, собственно, только капуста и сливочное масло.

 

Фото 7

 

 

Нашинкуйте капусту и поджарьте её на хорошо разогретом сливочном масле. Жарьте на сильном огне, без крышки, чтобы капуста прям поджарилась и стала слегка коричневатой. Солите по вкусу в конце. Остудите начинку полностью.

 

Фото 8

 

 

ФОРМОВКА ПИРОЖКОВ И ВЫПЕКАНИЕ

 

Готовое выбродившее тесто финальный раз вымесите на подпыленной мукой рабочей поверхности, после чего разделите на кусочки по 40-50 г. Каждый кусочек теста скатайте в шарик. Накройте шарики влажным полотенцем или плёнкой и оставьте на 10 минут. Так вам будет удобнее формовать пирожки.

 

Фото 9

 

 

Каждый шарик теста раскатайте в лепешку, старайтесь не раскатывать очень тонко. На серединку положите около 1 ст.л. начинки.

 

Фото 10

 

 

Защипайте края любым способом. Классическая форма капустных пирожков - треугольная.

 

Фото 11

 

 

Донышко пирожка обмакните в муку и уложите на противень или в форму для запекания швом вниз и оставьте для расстойки на 15-20 минут. Перед выпечкой смажьте взбитым яйцом и посыпьте слегка кунжутом (для красоты).

 

Фото 12

 

 

Выпекайте сдобные пирожки с капустой в духовке, разогретой до 180°С, до румяного цвета.

 

Фото 13

 

 

Готовые пирожки накройте полотенцем, дайте им отдохнуть около 10 минут. А тем временем заварите чай или достаньте молоко.

 

Фото 14

 

 

Пирожки с капустой готовы! Радуйте своих близких ароматной домашней выпечкой.

 

Фото 15

 

 

