Сдобные пирожки с капустой

Для приготовления пирожков с капустой в духовке я предпочитаю очень сдобное тесто.

Подготовьте все продукты для теста по списку. Молоко и масло должны быть комнатной температуры.

В миску просейте муку, добавьте к ней соль, сахар и дрожжи. Венчиком перемешайте сухие ингредиенты.

Добавьте молоко, яйца, растительное и сливочное масла к мучной смеси.

При помощи специальных насадок на миксере начните замешивать тесто, чтобы все ингредиенты соединились. Вместо миксера можно помочь себе вилкой, соединяя все ингредиенты, а потом уже месить руками.

В процессе замеса вы поймёте, нужно ли добавить еще муки.

Ведь она бывает разная и порой в дрожжевом тесте её количество может варьироваться. Тесто должно получиться мягким и эластичным. В первый замес можно не вымешивать тесто долго. Достаточно просто соединить ингредиенты. Оставьте миску с тестом, накрыв её плёнкой, при комнатной температуре на 1-2 часа, чтобы тесто поднялось.

После первого подъема тесто нужно выложить на подпыленную мукой рабочую поверхность и тщательно вымесить. За время первого подъема в тесте разовьется глютен, оно станет эластичным и вымешивать его будет легко. После первой обминки верните тесто в миску (можно слегка смазать её растительным маслом). И оставьте для полного выбраживания.

Время брожения дрожжевого сдобного теста - от 3-4 до 5-8 часов. Это зависит от влажности и температуры в помещении. Но не старайтесь ускорить брожение, помещая тесто к батарее. Дайте дрожжам работать в естественной среде при комнатной температуре. Так качество сдобного теста будет намного выше.

За время брожения тесто должно подняться 3-4 раза. То есть, кроме первой обминки, у вас должно быть ещё 3-4 обминки. Их можно осуществлять прям в миске.

НАЧИНКА

Продукты для капустной начинки - перед вами. Это, собственно, только капуста и сливочное масло.

Нашинкуйте капусту и поджарьте её на хорошо разогретом сливочном масле. Жарьте на сильном огне, без крышки, чтобы капуста прям поджарилась и стала слегка коричневатой. Солите по вкусу в конце. Остудите начинку полностью.

ФОРМОВКА ПИРОЖКОВ И ВЫПЕКАНИЕ

Готовое выбродившее тесто финальный раз вымесите на подпыленной мукой рабочей поверхности, после чего разделите на кусочки по 40-50 г. Каждый кусочек теста скатайте в шарик. Накройте шарики влажным полотенцем или плёнкой и оставьте на 10 минут. Так вам будет удобнее формовать пирожки.

Каждый шарик теста раскатайте в лепешку, старайтесь не раскатывать очень тонко. На серединку положите около 1 ст.л. начинки.

Защипайте края любым способом. Классическая форма капустных пирожков - треугольная.

Донышко пирожка обмакните в муку и уложите на противень или в форму для запекания швом вниз и оставьте для расстойки на 15-20 минут. Перед выпечкой смажьте взбитым яйцом и посыпьте слегка кунжутом (для красоты).

Выпекайте сдобные пирожки с капустой в духовке, разогретой до 180°С, до румяного цвета.

Готовые пирожки накройте полотенцем, дайте им отдохнуть около 10 минут. А тем временем заварите чай или достаньте молоко.

Пирожки с капустой готовы! Радуйте своих близких ароматной домашней выпечкой.