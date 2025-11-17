Сдобные пирожки с капустой - классика русской кухни и, наверное, самая популярная выпечка из несладких вариантов. У каждой хозяйки свой секрет наваристого борща, сочных котлет и... мягких вкусных пирожков! Мой секрет капустных пирожков - это сдобное тесто длительного брожения и начинка, в которой капуста жарится на сливочном масле.
Сказать честно, много я пробовала пирожков, и в гостях, и в пекарнях. Но таких вкусных, как эти, не ела. Нескромно? Да! А вы попробуйте!
Ингредиенты
Молоко - 250 мл
Яйца - 2 шт.
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 1 ч.л.
Масло сливочное - 30 г
Масло растительное - 1 ст.л.
Мука - 600-700 г (примерно)
Дрожжи сухие инстантные - 5 гНачинка:
Капуста свежая - 1 кг
Масло сливочное - 40 г
Соль - по вкусуДополнительно:
Яйцо для смазки
Кунжут для посыпки
Мука на подпыл
- 182 кКал
- 6 ч.
- Б: 5.22
- Ж: 5.34
- У: 28.46
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления пирожков с капустой в духовке я предпочитаю очень сдобное тесто.
Подготовьте все продукты для теста по списку. Молоко и масло должны быть комнатной температуры.
В миску просейте муку, добавьте к ней соль, сахар и дрожжи. Венчиком перемешайте сухие ингредиенты.
Добавьте молоко, яйца, растительное и сливочное масла к мучной смеси.
При помощи специальных насадок на миксере начните замешивать тесто, чтобы все ингредиенты соединились. Вместо миксера можно помочь себе вилкой, соединяя все ингредиенты, а потом уже месить руками.
В процессе замеса вы поймёте, нужно ли добавить еще муки.
После первого подъема тесто нужно выложить на подпыленную мукой рабочую поверхность и тщательно вымесить. За время первого подъема в тесте разовьется глютен, оно станет эластичным и вымешивать его будет легко. После первой обминки верните тесто в миску (можно слегка смазать её растительным маслом). И оставьте для полного выбраживания.
Время брожения дрожжевого сдобного теста - от 3-4 до 5-8 часов. Это зависит от влажности и температуры в помещении. Но не старайтесь ускорить брожение, помещая тесто к батарее. Дайте дрожжам работать в естественной среде при комнатной температуре. Так качество сдобного теста будет намного выше.
За время брожения тесто должно подняться 3-4 раза. То есть, кроме первой обминки, у вас должно быть ещё 3-4 обминки. Их можно осуществлять прям в миске.
НАЧИНКА
Продукты для капустной начинки - перед вами. Это, собственно, только капуста и сливочное масло.
Нашинкуйте капусту и поджарьте её на хорошо разогретом сливочном масле. Жарьте на сильном огне, без крышки, чтобы капуста прям поджарилась и стала слегка коричневатой. Солите по вкусу в конце. Остудите начинку полностью.
ФОРМОВКА ПИРОЖКОВ И ВЫПЕКАНИЕ
Готовое выбродившее тесто финальный раз вымесите на подпыленной мукой рабочей поверхности, после чего разделите на кусочки по 40-50 г. Каждый кусочек теста скатайте в шарик. Накройте шарики влажным полотенцем или плёнкой и оставьте на 10 минут. Так вам будет удобнее формовать пирожки.
Каждый шарик теста раскатайте в лепешку, старайтесь не раскатывать очень тонко. На серединку положите около 1 ст.л. начинки.
Защипайте края любым способом. Классическая форма капустных пирожков - треугольная.
Донышко пирожка обмакните в муку и уложите на противень или в форму для запекания швом вниз и оставьте для расстойки на 15-20 минут. Перед выпечкой смажьте взбитым яйцом и посыпьте слегка кунжутом (для красоты).
Выпекайте сдобные пирожки с капустой в духовке, разогретой до 180°С, до румяного цвета.
Готовые пирожки накройте полотенцем, дайте им отдохнуть около 10 минут. А тем временем заварите чай или достаньте молоко.
Пирожки с капустой готовы! Радуйте своих близких ароматной домашней выпечкой.
