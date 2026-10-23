«Кубики» в сметане — вкусное и полезное блюдо для всей семьи

Ребенок будет в восторге.
Секрет этого блюда в такой же мелкой нарезке (как на салат оливье), что и в предыдущем рецепте. А дополнительным «камуфляжем» для овощей здесь становится сметана.
Ингредиенты:
Как приготовить:
- В сотейник или чашу мультиварки выложите лук-порей и обжаривайте его в масле, пока режете мясо.
- Выложите мясо к луку, а тем временем займитесь овощами. Сразу отправляйте каждый ингредиент в сотейник, как только почистите и нарежете.
- Начните с цветной капусты, разделив ее на бутончики диаметром 0,5–1 см.
- Следом добавьте картофель, последним — кабачок.
- Влейте полстакана воды, перемешайте и тушите на медленном огне 15 минут.
- Добавьте сметану, посолите и готовьте еще 10–15 минут до разваривания картошки.
Совет. Порей придает блюду особый вкус и аромат, но вместо него можно использовать и репчатый лук.
Автор: Анна Борисова
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