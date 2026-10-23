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РЕБЁНОК.РУ

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«Кубики» в сметане — вкусное и полезное блюдо для всей семьи

Ребенок будет в восторге.

Автор Дети Mail
Приготовление блюда
Приготовление блюдаисточник: Unsplash

Секрет этого блюда в такой же мелкой нарезке (как на салат оливье), что и в предыдущем рецепте. А дополнительным «камуфляжем» для овощей здесь становится сметана.

Ингредиенты:

  • 150 г любого мясного филе
  • 2 небольшие картофелины
  • 2 соцветия цветной капусты
  • ½ стебля лука-порея без зелени
  • ½ молодого кабачка
  • 100 мл воды
  • 2 ст. л.
    сметаны
  • 1 ст. л. растительного или топленого масла
  • Соль, специи по вкусу
Готовые кубики в сметане
Источник: Источник: Legion-Media

Как приготовить:

  • В сотейник или чашу мультиварки выложите лук-порей и обжаривайте его в масле, пока режете мясо.
  • Выложите мясо к луку, а тем временем займитесь овощами. Сразу отправляйте каждый ингредиент в сотейник, как только почистите и нарежете.
  • Начните с цветной капусты, разделив ее на бутончики диаметром 0,5–1 см.
  • Следом добавьте картофель, последним — кабачок.
  • Влейте полстакана воды, перемешайте и тушите на медленном огне 15 минут.
  • Добавьте сметану, посолите и готовьте еще 10–15 минут до разваривания картошки.

Совет. Порей придает блюду особый вкус и аромат, но вместо него можно использовать и репчатый лук.

Автор: Анна Борисова

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