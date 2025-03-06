Ингредиенты
Фарш из филе - 600 г
Булка белая - 200 г
Лук белый - 70 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Молоко - 100 г
Соль - по вкусу
Перец ч.м. - по желанию
Панировочные сухари - 100 г
Масло сливочное - по желанию
- 171 кКал
- 45 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Не многие блюда из детского сада помнит и любит мой сын, а вот куриные котлеты вспоминает постоянно.
Для приготовления куриных котлет для детей подготовьте продукты по списку. Фарш покупайте хорошего качества, из куриного филе. Лук очистите от шелухи, помойте под проточной водой.
Булку нарежьте тонкими ломтиками, залейте молоком, оставьте на какое-то время набухнуть. Когда булка станет абсолютно мягкой, отожмите лишнее молоко.
Сложите в глубокую миску предварительно замоченную в молоке булку, куриный фарш, нарезанный мелким кубиком лук, куриное яйцо и соль по вкусу. Если дети не слишком маленькие, можно добавить немного черного молотого перца.
Замесите фарш до однородности, дайте ему пару-тройку минут постоять - созреть, так сказать.
Мокрыми руками сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях с обеих сторон.
Выложите куриные котлеты в форму для запекания. При желании положите на каждую по тоненькому ломтику сливочного масла, чтобы готовые котлеты не были сухими, и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Готовые куриные котлеты для детей в садах подают с томатной подливой и макаронами или картофельным пюре.
Очень просто и вкусно, приятного!
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