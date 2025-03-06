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Куриные котлеты для детей

Простые в приготовлении, очень вкусные детские куриные котлеты (по мотивам технологических карт, используемых в детских садах).

Ингредиенты

Фарш из филе - 600 г

Булка белая - 200 г

Лук белый - 70 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 100 г

Соль - по вкусу

Перец ч.м. - по желанию

Панировочные сухари - 100 г

Масло сливочное - по желанию

  • 171 кКал
  • 45 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Не многие блюда из детского сада помнит и любит мой сын, а вот куриные котлеты вспоминает постоянно.

Правда, сейчас он просит их приготовить из свинины)))) Так вот, приготовить садиковские котлеты из курицы несложно, достаточно просмотреть несколько технологических карт, а если вам повезет, и вас пустят на кухню и покажут как это делать, тогда вопрос в рецепте отпадет сам собой. Готовьте обязательно, это очень просто и действительно вкусно.

 

Для приготовления куриных котлет для детей подготовьте продукты по списку. Фарш покупайте хорошего качества, из куриного филе. Лук очистите от шелухи, помойте под проточной водой.

 

Ингредиенты для куриных котлет для детей
Фото 1

 

 

Булку нарежьте тонкими ломтиками, залейте молоком, оставьте на какое-то время набухнуть. Когда булка станет абсолютно мягкой, отожмите лишнее молоко.

 

Замочить булку в молоке
Фото 2

 

 

Сложите в глубокую миску предварительно замоченную в молоке булку, куриный фарш, нарезанный мелким кубиком лук, куриное яйцо и соль по вкусу. Если дети не слишком маленькие, можно добавить немного черного молотого перца.

 

Добавить яйцо, лук и фарш
Фото 3

 

 

Замесите фарш до однородности, дайте ему пару-тройку минут постоять - созреть, так сказать.

 

Размешать фарш
Фото 4

 

 

Мокрыми руками сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях с обеих сторон.

 

Обвалять котлету в сухарях
Фото 5

 

 

Выложите куриные котлеты в форму для запекания. При желании положите на каждую по тоненькому ломтику сливочного масла, чтобы готовые котлеты не были сухими, и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

 

Положить на котлеты масло
Фото 6

 

 

Готовые куриные котлеты для детей в садах подают с томатной подливой и макаронами или картофельным пюре.

 

Рецепт куриных котлет для детей
Фото 7

 

 

Очень просто и вкусно, приятного!

 

Куриные котлеты для детей, рецепт с фото
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