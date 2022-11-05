Рецепт тефтелей на пару

Подготовить все необходимые продукты для рецепта тефтелей на пару со шпинатом. Готовить будем в пароварке. Рис нужно заранее хорошо промыть на несколько раз до момента, пока вода не станет прозрачной, затем отварить и остудить. В ингредиентах указано количество сухого риса.

Конечно, можно использовать и сырой рис, но в этом случае его нужно заранее замочить в холодной воде на один - два часа. Также стоит обратить внимание на то, что время приготовления в этом случае увеличится, чтобы рис полностью успел приготовиться.

В данном рецепте использовался куриный фарш. Он должен быть охлаждённым. Также вы можете заменить его на фарш из индейки или любой другой на ваше усмотрение. В этом случае обязательно учитывайте, что время приготовления блюда может измениться.