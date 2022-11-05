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Рецепт тефтелей на пару

Рецепт тефтелей на пару

Тефтели на пару, приготовленные по этому рецепту, получаются не только очень вкусными, но и полезными. Однако, очень часто блюда на пару внешне не самые привлекательные. Чтобы исправить это, мне пришла в голову идея обернуть тефтели шпинатом. Во время приготовления в пароварке листья шпината отдали свой аромат, и тефтели получились невероятно сочными и нежными. За счёт их необычного вида детки кушают такие тефтели с удовольствием.

  • Общ.\актив. время готовки:40 минут\20 минут
  • Количество порций:4 порции
  • Калорийность (100g):133 ккал
  • Стоимость:очень экономно

Как приготовить рецепт тефтелей на пару

Ингредиенты:
  • Фарш куриный – 500 г
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Укроп – 20 г
  • Шпинат – 150 г
  • Рис – 60 г
  • Соль – 1 ч.л.
  • Гарам масала – 1 ч.л.

Приготовление: Шаг 1

  • Подготовить все необходимые продукты для рецепта тефтелей на пару со шпинатом. Готовить будем в пароварке. Рис нужно заранее хорошо промыть на несколько раз до момента, пока вода не станет прозрачной, затем отварить и остудить. В ингредиентах указано количество сухого риса.

    Конечно, можно использовать и сырой рис, но в этом случае его нужно заранее замочить в холодной воде на один - два часа. Также стоит обратить внимание на то, что время приготовления в этом случае увеличится, чтобы рис полностью успел приготовиться.

    В данном рецепте использовался куриный фарш. Он должен быть охлаждённым. Также вы можете заменить его на фарш из индейки или любой другой на ваше усмотрение. В этом случае обязательно учитывайте, что время приготовления блюда может измениться.

    Рецепт тефтелей на пару
  • Шаг 2

    Выложить куриный фарш в глубокую миску. Добавить отварной рис. Посолить и положить специи. Их вы можете менять, исходя из своих вкусовых предпочтений, например, выбрав специи для курицы или мяса. Попробуйте добавить к фаршу немного измельчённого чеснока, и готовое блюдо станет ещё более аппетитным и ароматным.

    Рецепт тефтелей на пару
  • Шаг 3

    Помыть укроп и обсушить. Твердые стебли из укропа нужно убрать. Мелко нарезать зелень и добавить в миску с куриным фаршем. В данном рецепте укроп можно заменить на любую другую сезонную зелень, например петрушку или зелёный лук.  Вбить в куриный фарш одно куриное яйцо. Хорошо перемешать фарш до полного объединения всех ингредиентов.

     

    Рецепт тефтелей на пару
  • Шаг 4

    Помыть шпинат под проточной водой. Разобрать на листья, убрать жёсткий стебель. Выложить листья шпината в сито или дуршлаг. Ошпарить шпинат кипятком. Таким образом листья шпината уменьшатся в размере. Они станут более мягкими и податливыми для дальнейшего приготовления.

    Рецепт тефтелей на пару
  • Шаг 5

    Брать столовой ложкой часть подготовленного фарша. Сформировать между ладоней тефтели. Лучше заранее смочить ладони водой, это позволит более легче формировать тефтели, и фарш не будет прилипать к рукам. Размер тефтелей определяйте, исходя из ваших вкусовых предпочтений. Далее нужно обернуть каждую тефтелю в подготовленные листья шпината.

    Для того чтобы уменьшить время приготовления данного блюда, этот шаг можно убрать. Для этого заранее подготовленный шпинат порезать и добавить в фарш. Всё перемешать и после формировать тефтели. Шпинат в данном случае влияет не только на вкус готового блюда, но и придаёт тефтелям дополнительную сочность.

    Рецепт тефтелей на пару
  • Шаг 6

    Выложить подготовленные тефтели в паровую вставку. Установить её на кастрюлю с водой. Закрыть крышкой и поставить на средний огонь. Обратите внимание на то, что паровая вставка не должна касаться воды. Готовить тефтели на пару в течение 20 минут в пароварке. Время приготовления может меняться, исходя из размеров ваших тефтелей.

    Рецепт тефтелей на пару
  • Шаг 7

    Убрать кастрюлю с плиты по истечении времени. Аккуратно вынуть паровую вставку. Выложить готовые тефтели со шпинатом на пару в сервировочные тарелки и горячими подавать к столу. Но скажу вам по секрету, что и в холодном виде такие тефтели будут очень вкусными. Они остаются такими же сочными и после остывания. Сервировать тефтели можно салатом из свежих овощей.

    Благодаря содержанию риса в ингредиентах, тефтели не требуют дополнительного гарнира и могут подаваться как самостоятельное блюдо. Однако, выбор всегда остаётся  за вами. Тефтели отлично будут сочетаться с макаронами или картофельным пюре. 

    Тефтели на пару по рецепту со шпинатом в пароварке готовы. Приятного аппетита!

    Рецепт тефтелей на пару
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