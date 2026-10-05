Сколько в России зарабатывают учителя: почему в профессии существует серьезный дефицит кадров

"Блокнот" рассказал, сколько в России зарабатывают учителя

Иллюстрация "Блокнот"

«Блокнот» решил выяснить, сколько зарабатывают представители этой почетной профессии, и почему в школах не хватает педагогов.

Сегодня в России отмечают День учителя. «Блокнот» решил выяснить, сколько зарабатывают представители этой почетной профессии, и почему в школах не хватает педагогов.

По данным Росстата, в 2026 году средняя начисленная зарплата педагогических работников общего образования в России составляет 71 345 рублей. Однако предложения работодателей заметно отличаются. Например, весной сайт hh.ru оценивал среднюю предлагаемую зарплату в 60,7 тысячи рублей, а данные GdeRabota.ru за август показывали 45 465 рублей.

Некоторые показатели по регионам, по данным платформы hh.ru за третий квартал 2026 года составили: Москва — 94,9 тыс. рублей; Санкт-Петербург — 69 тыс. рублей; Дальневосточный федеральный округ — 66,5 тыс. рублей; Центральный федеральный округ (без учёта Москвы) — 55,1 тыс. рублей; Уральский федеральный округ — 53,1 тыс. рублей; Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга) — 51,6 тыс. рублей; Южный федеральный округ — 50 тыс. рублей; Сибирский федеральный округ — 49,7 тыс. рублей; Северо-Кавказский федеральный округ — 48,9 тыс. рублей; Приволжский федеральный округ — 46 тыс. рублей.

При этом экономисты отмечают, что официальная статистика учитывает итоговый доход вместе с надбавками и дополнительной нагрузкой, тогда как сайты вакансий показывают предложение за конкретную работу. Так что возможность зарабатывать больше у учителя, как правило, есть.

При этом в профессии существует весомый дефицит кадров. По данным исследования «Тинькофф Журнал», в сентябре 2026/27 учебного года в школах России открыто 19,5 тыс. педагогических вакансий, из них 11,5 тыс. — учителя-предметники.

Больше всего не хватает учителей математики — 2749 вакансий, или 23,9% всех опубликованных объявлений. На втором месте — преподаватели русского языка и литературы (1657 вакансий, или 14,4%). На третьем — учителя физики (1150 вакансий) и иностранных языков (1105), что составляет 10 и 9,6% соответственно.

Среди 19,5 тыс. педагогических вакансий 41% — не учителя-предметники: это преподаватели дополнительного образования, психологи, логопеды, дефектологи и социальные педагоги.

Среди регионов-антилидеров по количеству незакрытых вакансий — Краснодарский край (385), Свердловская область (371) и Ставропольский край (357).

При этом по официальным данным Минпросвещения, в 2026 году число открытых вакансий на должность учителя снизилось с 1,8% до 1,1%. Однако в отчёте НИУ ВШЭ говорится, что реальное число открытых педагогических вакансий держится на уровне 2,8–3,4% с учётом учителей, которые работают по совместительству или по ГПХ. Если вычесть и их, то дефицит может составить 7,4%.

Эксперты отмечают, что дефицит учителей в России вызван несколькими факторами. И, в первую очередь, экономическими. Педагоги часто получают зарплату ниже средней по региону, особенно в начале карьеры. Молодые специалисты сравнивают свой доход с предложениями в других сферах и делают выбор не в пользу школы.

Помимо прочего, рабочая нагрузка учителя не ограничивается проведением уроков. Подготовка к занятиям, проверка тетрадей, совещания и работа с родителями занимают много времени. У педагога остаётся мало времени на творческую работу и саморазвитие.

К тому же от учителей требуют соответствия образу идеального взрослого, который будет примером для детей. В некоторых учебных заведениях это проявляется в строгих требованиях к дресс-коду или даже вмешательстве в личную жизнь. Такое давление мешает педагогам сосредоточиться на работе и приводит к эмоциональному выгоранию.

При этом в малых городах и сельской местности проблема стоит острее. Там меньше вариантов трудоустройства для молодых специалистов, а зарплаты часто ниже. Молодёжь стремится переехать в крупные города после учёбы. В 2026 году в Госдуме признали дальнейшее нарастание дефицита педагогов.