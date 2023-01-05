Дети орхидеи и дети-одуванчики: кто они и особенности воспитания

Вы раньше слышали о том, что дети – это цветы жизни? А задумывались ли когда ни будь, что они действительно, подобно цветам, бывают абсолютно разными?

Каждому ребенку нужна определенная атмосфера, условия для того, что бы стать успешным и радовать человечество своим «цветением».

Педиатр и психиатр Томас Бойс задумался над этим. И предложил разделить детей на два типа: яркие одуванчики и чувствительные орхидеи.

А какие они? Как их воспитывать?

Прелесть в простоте

Вы любите весну? Ощущение приближения лета? Когда мир просыпается и снова наливается яркими красками?

А можете представить все это, без одуванчиков? Я думаю – нет. Они растут везде, на городских газонах, клумбах, огородах и даже в трещинах асфальта. И на солнце и в тени. И в дожди и в засуху.

Такие простые, обыденные, но в то же время яркие и нежные цветы. Сами, словно маленькие солнышки.

Оказывается, 80% деток, словно одуванчики, могут приспособиться к любым условиям.

Они умеют подстраиваться под любую атмосферу в семье, могут прижиться в любом коллективе, да и как говорится, приложив усилия, могут выбиться в люди.

ВАЖНО! Это абсолютно не значит, что ими не нужно заниматься.

Ведь вспомните, как быстро можно вытоптать полянку с теми же одуванчиками. Так и этих деток можно «уничтожить» равнодушием.

Изысканность требует вложений

Даже если вы сами никогда не интересовались цветами, то роскошную орхидею наверняка знаете. Скорее всего слышали о ценах на эти цветы, и какие они капризные в уходе. Не так полил – загнила, не туда поставил – не цветет, не так глянул – засохла.

Каждый пятый ребенок, рожденный на земле, настолько чувствителен и восприимчив к окружающей среде, что ни с каким другим цветочком, кроме орхидеи, его не сравнить.

С этими детками трудно. Их необходимо вовремя почувствовать. Вы всегда обязаны быть начеку.

Вы всегда обязаны быть начеку. Малейший дискомфорт в окружающем его мире может отразиться не только на психологическом состоянии, но и на психическом и физиологическом здоровье.

Такого ребенка сразу видно в коллективе, он отличается. Отличается по своему: один может быть супер тихоней, другой слишком шумным или даже агрессивным.

С орхидеями очень сложно педагогам. А родители, должны всегда поддерживать этого человечка.

Если ему плохо в этом классе или группе переведите в другой,может заниматься только с включенной фоном музыкой, не заставляйте выключать,а если наоборот может сосредоточится только в тишине, постарайтесь ему ее обеспечить.

Эти их в свои взрослые проблемы. Малыш действительно может сойти с ума, не выдержав такой нагрузки.

Но уж если вы приложите все усилия, создавая максимально комфортные условия... Ваша орхидея зацветет самыми красивыми цветами! Ребенок, которого вы воспитали, добьется небывалых вершин! И поверьте, вашей гордости не будет предела.

Родители, это не просто те кто родил. Ведь садовод не забывает о растениях, когда они только проклюнулись. Он заботится о них всю жизнь. Так и детям, будь они орхидеи, или одуванчики, просто жизненно необходима наша любовь, забота и поддержка.