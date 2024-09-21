СТАВИТЬ НА КОЛЕНИ, ДОВОДИТЬ ДО ИНСУЛЬТА. МИГРАНТЫ ДИКТУЮТ СВОИ УСЛОВИЯ В ШКОЛАХ: ПОД УГРОЗОЙ ДЕТИ И УЧИТЕЛЯ

В России число приезжих "гостей" уже превысило 10 миллионов. Семьи из Средней Азии и Закавказья массово переселяются, но отказываются говорить по-русски и обучать этому своих отпрысков. Более того, мигранты диктуют свои условия в школах, ставя под угрозу детей и учителей, которые сталкиваются с трудностями в общении с такими учениками.Ставить на колени и доводить до инсульта - новая реальность, о которой без прикрас рассказывает Царьград.

Бородач довёл учительницу до инсульта: Челябинск в центре внимания

Недавний инцидент в одной из школ Челябинска в очередной раз показывает, в каких сложных условиях работают учителя и учатся дети.

Так, в социальных сетях появился видеоролик, на котором агрессивный мужчина по имени Руслан Панченко угрожает учительнице школы №37 за то, что она призвала его ребёнка общаться на русском языке во время занятий. Его угрозы были крайне жестокими, и женщина, не выдержав такого стресса, слегла в больницу с инсультом.

Позже стало известно о задержании дебошира, Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 119 УК ("угроза убийством") и 213 УК ("хулиганство"). Задержанный Панченко попытался извиниться на камеру, но этого оказалось мало.

В контексте произошедшего депутат Александр Хинштейн отметил, что лишь после вмешательства Бастрыкина было возбуждено уголовное дело против этого "примерного" родителя. Он подчеркнул, что несмотря на принятие законов о защите учителей, педагоги остаются беззащитными в подобных ситуациях. Хинштейн добавил, что вседозволенность приводит к безнаказанности и общественность неспроста настаивает на реальном наказании для агрессора.

Ставить русских на колени: Скандал в Батайске

Весной в сети появилась видеозапись конфликта в школе, на которой один из учеников грубит пожилой учительнице, при этом угрожая всем русским людям фразой: "На колени всех поставлю".

Учительница рассказывала, что просто пыталась остановить девятиклассника, который обижал детей помладше, но у неё это не получилось. В ответ школьник-мигрант стал агрессивно вести себя и признался, что недавно "набил морду" кому-то на улице. Словно поддаваясь эмоциональному порыву, он выкрикнул: "Вы говорите, что езидам морду набьют? Никто ничего не сможет сделать!"

Учительница ответила ему, что драки - это плохо и таких учеников она заносит в чёрный список. На это парень с наглостью парировал: "Много "ваших" у меня в чёрном списке!" Очевидно, что под "вашими" он подразумевал русских. Женщина напомнила ему, что Россия приютила множество народов, и это стоит ценить.

Слова разозлили школьника, который заявил, что занимается спортом специально "чтобы бить русских". Учительница потребовала извинений, но он отказался. Удивительно и печально, что в этот момент никто из окружающих не заступился за неё. Одноклассники смеялись над ситуацией, пока женщина терпела оскорбления в свой адрес.

Ситуация могла бы остаться без последствий, если бы не вмешательство мужчин из "Русской общины". Неравнодушные собрались у школы в поддержку учительницы - около 100 человек пришли выразить своё недовольство хамством и защитить её честь.

Пожалуйста, здравомыслящие мужчины, которые обрели здесь вторую родину, имеют дома, бизнес, машины, прошу вас, остановите это всё. Остановите такое отношение к русским детям. Всё, что я прошу, - извиниться перед детьми 5-го "Г" класса, которых обещали ставить на колени. Нельзя одному народу унижать другой,

- обращалась к "гостям" Людмила Бородкина.

Подробнее об этом скандале можно прочитать в материале Царьграда.

На повестке снова Челябинск: "Слышь ты, женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой!"

К сожалению, мигранты пробрались и в преподавательский состав школ.

Так, жительница Челябинска, Анжелика, поделилась в соцсетях историей своей знакомой, чьи дети учатся в одной школе. Она рассказала, что в учебном заведении работает таджик, который придирался к юбке восьмиклассницы, утверждая, что она на 10 см выше колена. При этом другие ученицы носили более короткие юбки. Мать девочки пришла на встречу с учителем, и разговор выдался крайне неприятным.

Слышь ты, женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой!,

- слово за слово, и дошло до оскорблений.

Возмущённая таким поведением родительница обратилась к руководству школы. Директор пообещала поговорить с педагогом, но в целом поддержала его. Папа девочки также хотел обсудить ситуацию с учителем, но его просто не пустили в учреждение.

Родители решили не поднимать шум и смирились с происходящим, что часто бывает в таких случаях. Анжелика отметила, что это лишь верхушка айсберга. Она выразила опасения, что её дочь, переходящая в пятый класс, может столкнуться с этим педагогом.

К слову, в этой же самой школе мальчики-мигранты бьют девочек. Одна из них - дочь Анжелики. Ранее женщина рассказывала Царьграду, что рукоприкладство стало страшной нормой для класса. В предпраздничный день 7 марта, когда мальчишки должны поздравлять одноклассниц, мальчик по имени Абдулло избил её дочку. Это был уже третий раз - после всех разборок, разговоров и предупреждений.

До этого родители логопедического класса жаловались на учеников-таджиков, которые избивают их сыновей и дочерей. У детей мигрантов нет логопедических проблем. Они прекрасно говорят по-таджикски. Но с трудом по-русски. И на этом основании их определяли в такие классы.

Что с того?

Сегодня мигранты диктуют свои условия даже в школах. Случаи в Челябинске и Батайске показывают, что под угрозой дети и учителя, и это системная проблема, а не единичные случаи. Страшно представить, сколько аналогичных инцидентов происходит во всей России, ведь о многое просто не предаётся публичной огласке.

Как вернуть безопасность в русские школы? Общество "Царьград" предлагает три обязательных условия, которые должны услышать депутаты и власти регионов:

1. Важно запретить въезд в Россию семьям трудовых мигрантов. Всем, без исключений.

2. Прекратить предоставление бесплатного образования детям мигрантов.

3. Не принимать в государственные школы детей, не владеющих русским языком.

Говорить о том, чтобы стоит сделать русский язык обязательным для общения между детьми и учителями в обычных школах, не приходится, ведь это должно быть само собой разумеющимся.

https://tsargrad.tv/news/stavi...

