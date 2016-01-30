Как научить детей дружить? Советы родителям

Отвечает Анна Арутюнян, психолог-консультант:

- Если ребёнок ни с кем не дружит, трагедии устраивать не надо. От рождения все дети разные по характеру и темпераменту. Бывает, что ребёнку с самим собой вполне нормально и не скучно. Ведь и у взрослых так же. Кто-то больше ориентирован на взаимодействие с людьми, на активную жизнь в обществе, и, если два часа не звонит телефон, человек уже начинает беспокоиться - почему это он никому стал не нужен. А кому-то такого общения требуется меньше, и от отсутствия близких друзей он нисколько не страдает. Так и дети. Кому-то проще в Интернете общаться, а два-три раза в год встретиться. А другие подростки и дня не могут обойтись без встреч с одноклассниками вне школы. Подходите к вопросу разумно. Навязывать и насильственным способом насаждать дружбу не надо. Но если видно, что ребёнок тянется к другим детям и хочет подружиться, однако стесняется, побаивается, то лучше потихонечку научить. Как это сделать?

Помогите подростку наладить отношения со сверстниками. Ни в коем случае не критикуйте резко друзей или подруг ребёнка, если они вам чем-то не нравятся («он хулиган», «ты от него ещё наплачешься» и т. п.). И не запрещайте дружить! Можно высказать свою точку зрения, но не навязывать её ребёнку.

Родителям надо понимать: в подростковом возрасте дети очень нуждаются в общении со сверстниками. Да, они могут не приводить одноклассников домой и не гулять вместе во дворе, но дружить в школе, общаться в соцсетях. Общаясь друг с другом, подростки отвечают на самые важные для их возраста вопросы. Что такое мир? Как он устроен? А кто я в этом мире? Какое место занимаю по отношению к другим? Чего я стою? А это понимание приходит только через общение и дружбу. Бывают сложные ситуации, когда какого-то ребёнка сверстники почему-то не принимают или ещё хуже - он становится объектом травли. Нужно разобраться, что он делает не так, отчего с ним не хотят общаться. Совет здесь универсальный - больше общаться с ребёнком, разговаривать, вникать в его потребности, желания и переживания, давать понять, что вы всегда готовы прийти на помощь.

Начинайте учить взаимодействию со сверстниками как можно раньше, прямо «с возраста песочницы». Конечно, не стоит 2-летнего малыша заставлять дружить с другими детьми. В этом возрасте дети ещё не способны играть вместе, они играют рядом. Можно предложить обменяться игрушками («ты дашь девочке формочку, а она тебе совочек, а потом поменяемся»). Примерно с 5 лет дети начинают осваивать ролевые игры типа дочки-матери, магазина и т. д. Взрослые могут предложить игру, научить новой игре, помочь распределить роли и придумать новые.

Учите дружить собственным примером. Если в семье принято приглашать домой гостей, если у мамы-папы есть друзья, семьи с детьми, с которыми они часто проводят время вместе, то и их дети будут представлять, что такое общение существует. Совсем необязательно, что они во взрослой жизни скопируют такой тип поведения. Но у них, по крайней мере, будет выбор.

Развивайте эмоциональный интеллект ребёнка, то есть способность понимать чувства и эмоции, намерения, желания других, а также свои собственные, умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей для решения практических задач. Развивать только мозг, чистый интеллект бессмысленно, если человек находится не в ладу с самим собой, своим внутренним миром. Более того, есть психологические теории, объясняющие, почему люди становятся успешными в карьере и в жизни, если, скажем, традиционные тесты не показывают наличие высокого интеллекта. Как раз потому, что люди с высоким эмоциональным интеллектом способны правильно оценивать обстановку и интуитивно улавливать желания и нужды других людей, понимать их сильные и слабые стороны, не поддаваться стрессу, не зависеть от мнения окружающих и быть обаятельными для всех. А научиться всему этому опять же возможно только в процессе взаимодействия, общения и дружбы.

По возможности уменьшите учебную нагрузку, чтобы у ребёнка оставалось время на игры и дружбу с другими детьми. К сожалению, реалии нашего времени таковы, что у ребёнка часто не остаётся времени на элементарное общение со сверстниками. С детского сада родители пытаются отдать ребёнка на всевозможные обучалки-развивалки - он ходит на английский, китайский, на шахматы да плюс ещё на аэробику и плавание с рисованием. Подумайте, нужно ли это всё? Может, ограничиться чем-то одним?