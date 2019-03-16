Как будут выходить на пенсию педагоги, медики и творческие работники

С 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом срок выхода на пенсию для педагогических, медицинских и творческих работников изменился.

Право на досрочную страховую пенсию по старости они будут приобретать не в год выработки необходимого специального стажа, а через пять лет после этого с учетом переходного периода.

Увеличение требований к продолжительности специального стажа для данной категории работников в новом законе не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, для педагогических, медицинских и творческих работников срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Ранее для обращения за назначением досрочной пенсии им необходимо было выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. С 1 января 2019 года срок выхода на пенсию исчисляется исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. Таким образом, год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, условно фиксируется, а назначить «досрочную» пенсию можно будет по истечении определенного срока.

Срок выхода на досрочную пенсию будет увеличиваться не сразу на пять лет, а постепенно. Так, например, если необходимый педагогический стаж выработан в 2019 году, то срок обращения за назначением пенсии будет отсрочен на полгода, если в 2020 году, то на полтора года, если в 2021 году, то на три года, в 2022 году – на четыре года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет.

При этом у данной категории работников могут быть основания для выхода пенсию и до выработки требуемого стажа на соответствующих видах работ по нормам для граждан, выработавших необходимую продолжительность «северного» стажа (20 лет работы в местности Крайнего Севера или 15 лет - в районах Крайнего Севера). Однако, женщины, родившие двух и более детей, отработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, могут выйти на пенсию уже в 50 лет.

Обращаем внимание, что выработав необходимый специальный стаж, учителя, медики и творческие работники получают статус предпенсионера, а вместе с ним - право на соответствующие льготы.