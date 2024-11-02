Что делает подростков счастливыми

Подростковый возраст – время перемен. Прежде чем вступить в него, ребенок проживает различные жизненные этапы и эмоции. Многие родители могут вспомнить, как чувствовали страх, боль или разочарование, думая о воспитании своего ребенка.

Но тот вырос – и родители счастливы, видя, что с ним все в порядке. Все родители хотят счастья своим детям. Рассмотрим, как сделать подростка счастливым.

Счастливый подросток

В возрасте от 13-ти до 19-ти лет в жизни детей меняется многое. У них происходят физиологические изменения, они пытаются подражать окружающим или ищут собственный стиль.

В раннем возрасте дети любят смотреть мультфильмы и играть в компьютерные игры. Подростки общаются со сверстниками с помощью социальных сетей и ходят с друзьями на вечеринки. В старших классах у детей сильно меняются представления о дружбе. Они стремятся к более глубоким взаимоотношениям и нуждаются в большей свободе. Также старшеклассники решают, кем стать в будущем и учатся делать самостоятельный жизненный выбор.

Воспитание подростков

Воспитание маленьких детей во многом отличается от воспитания подростков. У подростков может возникать много проблем с успеваемостью, общением со сверстниками и т д. Дети этого возраста сталкиваются с физиологическими изменениями, насмешками и издевательствами со стороны сверстников.

От подростка вы можете достаточно часто услышать фразу: «Я разберусь сам, ты ничего не понимаешь». Подростки становятся старше и требуют больше свободы. Поэтому вам стоит разрешить им самостоятельно делать жизненный выбор. Вместе с тем, подростки нуждаются в вашей помощи, чтобы научиться принимать правильные решения.

Счастье в настоящем моменте

Родители постоянно говорили нам, что позже мы будем счастливее – когда поступим в университет, сдадим выпускные экзамены, устроимся на работу и т.д. Если вы хотите, чтобы ваш подросток был счастлив, не повторяйте эту ошибку.

Не говорите ему, что для счастья нужны какие-то условия. Он может стать счастливым прямо сейчас. Но не стоит рассказывать подростку, как именно достичь счастья – просто скажите ему, что для этого не нужны никакие условия.

Наука счастья

Чтобы стать счастливыми, нам следует обращать внимание на то, в чем мы хороши, а не на то, что с нами не так.

Это не означает, что нужно игнорировать недостатки вашего подростка. Поговорите с ребенком и спросите, что делает его счастливым. Постарайтесь, чтобы у подростка было этого в достатке. Если он говорит, что просто хочет полежать на диване или погулять с друзьями, позвольте ему это. Это поможет ему найти жизненный баланс.

Если подросток хорошо играет в футбол, убедитесь, что у него есть на это достаточно времени. Когда он сосредоточится на том, что у него хорошо получается, то будет достигать еще большего. Когда подросток счастлив, он будет стараться стать лучше и в тех занятиях, в которых он не настолько хорош. Помогайте ему в этом.

Подросток должен понимать, что всегда быть счастливым просто невозможно. Все эмоции хороши, и иногда нормально чувствовать злость или расстраиваться. Иногда, при определенных обстоятельствах, злость даже может быть конструктивной. Объясните ребенку, что его счастье не должно зависеть от эмоций, которые он испытывает.

Формула счастья Мартина Селигмана

Известный американский психолог Мартин Селигман определил 5 элементов счастья и психического благополучия.

1. Положительные эмоции

Сосредоточьтесь на позитивных моментах вашей жизни. Постарайтесь понять, что вселяет в вас оптимизм и делает счастливее. Посмотрите на свое прошлое, настоящее и будущее оптимистично.

Вместе с тем нужно различать удовлетворенность (которая приходит от удовлетворения базовых потребностей человека в еде, сне и т.д.) и удовольствие (удовлетворение ума, например, радость от достижений, удовольствие от работы и т.д.). Научите подростка сосредотачиваться на положительных эмоциях и удовлетворять свои физические и интеллектуальные потребности, чтобы обрести счастье.

2. Вовлеченность

Для ощущения счастья нужно найти занятия, в которые мы будем полностью вовлечены. Вы испытываете блаженство, когда настолько увлечены чем-то, что ничто другое не имеет для вас значения.

Находясь в таком состоянии полной вовлеченности, ребенок становится счастливее. Если он любит какой-либо вид спорта, то занимается им много часов в день. Если ему нравится рисовать или читать, он уделяет все свое свободное время этому занятию, и ничто другое в этот момент не имеет для него значения. Убедитесь, что вы поощряете своего подростка заниматься тем, что его увлекает.

3. Отношения или социальные связи

Все люди – социальные существа, и выстраивание отношений с другими людьми помогает нам в хорошие и плохие времена. Речь идет не только о взаимоотношениях с семьей и друзьями, но и со всеми остальными людьми.

Научите своего подростка устанавливать хорошие и безопасные отношения с окружающими. Жизнь – это не просто достижение целей. Последнее не должно быть в ущерб отношениям и социальным связям.

4. Смысл

Осмысленная жизнь и наличие цели дает чувство удовлетворения и счастья. Научите подростка находить смысл жизни и ставить цели, чтобы получать удовлетворение и становиться счастливее.

5. Достижения

Жизненные цели помогают нам достигать большего и испытывать из-за этого положительные эмоции. Научите подростка ставить перед собой реалистичные цели и искать пути их достижения. Его сделает счастливее не только достижение жизненных целей, но сам процесс.

От чего зависит счастье

Психологи утверждают, что счастье человека зависит от ряда факторов. Поэтому его формулу можно представить в процентном соотношении. 50 % счастья зависит от генетики – если нет предрасположенности, человек вряд ли может развить в себе способность испытывать счастье. 10 % счастья зависит от окружения и обстоятельств. Таким образом, 60 % счастья зависят от обстоятельств, которые мы не можем изменить.

Остальные 40 % счастья зависят от наших повседневных занятий. Мы можем влиять на них и менять по мере нашего развития и взросления.

Объясните подростку, что он может менять свое отношение к жизни на всем ее протяжении. Для этого нужно ежедневно совершать правильные действия. Это поможет подростку оставаться оптимистом и становиться счастливее.