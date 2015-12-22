Из лучших побуждений. Психолог о том, как родители убивают в ребёнке творца

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 51 16/12/2015
Раньше всего проявляется художественная и музыкальная одарённость. Спутать её ни с чем нельзя.
Катерина Мурашова детский и семейный психолог, автор известных книг для подростков и родителей.
Учить играть
Юлия Борта, «АиФ»: Родители стараются водить малышей в школы раннего развития. Это необходимо?
Катерина Мурашова: Если ребёнок ходит в обучалку-развивалку с удовольствием, а родители его туда сдают, как в кладовку, чтобы передохнуть и успеть выпить чашку кофе, ничего вредного в этом нет. Можно научить ребёнка по современным методикам к 4 годам читать? Конечно. Нужно ему это в 4 года? Нет. Ещё более важный вопрос: за счёт чего вы это сделаете? Есть закон сохранения энергии Ломоносова - Лавуазье: если где-то что-то прибавится, то в другом месте непременно убавится. Развивать логическое мышление имеет смысл лишь с 7 лет, когда завершается формирование асимметрии полушарий. А 3-7 лет - возраст развития креативности. Ребёнок мог бы к 4 годам научиться скакать на палочке, представляя её лошадкой. Чем больше работает его фантазия, чем меньше он использует готовых игрушек, тем лучше. Можно малыша обучать читать, говорить по-английски и играть на фортепиано. Про таких потом начальник говорит: работник он неплохой, но никакого креатива от него не дождёшься.
- Как понять, есть ли у ребёнка талант?
- Раньше всего проявляется художественная и музыкальная одарённость. Спутать её ни с чем нельзя. Если она есть, вы обязательно поймёте. Рисунки ребёнка не опережают умения его возраста, но они эмоционально заряженные. Да, большинство малышей танцуют и поют, любят рисовать. Это нормально. Но я говорю о случаях, когда ребёнок трясётся при виде пианино. Вот тогда есть смысл покупать инструмент.
Одарёнными нередко называют детей, которые опережают в развитии сверстников. Допустим, ребёнок в 5 лет делает то, что положено в 7. Но как раз это ни в коем случае нельзя поощрять. Если ребёнок привык, что он вундеркинд, а в 13 лет вдруг становится обычным (что происходит в 9 из 10 случаев), то пережить ему это невероятно сложно. Иногда это приводит к суициду.
Кругом обман
- А каковы признаки высокого интеллекта?
- Для дошкольников есть два критерия: если ребёнок задаёт интересные, сложные вопросы и может по своей инициативе без участия взрослых организовать сверстников поиграть, например, в дочки-матери или поставить с ними спектакль. Со школьниками сложнее. Недавнее исследование выявило: 2/3 детей с высоким интеллектом не участвуют ни в каких конкурсах и олимпиадах. А ещё треть получают плохие оценки.
- Это прямо бальзам на душу родителей троечников...
- Нет, представление о том, что троечники самые успешные в жизни, - полная ерунда. Чем больше ребёнок приобрёл - не знаний, а способов, алгоритмов получать, систематизировать и использовать знания, тем больше у него шансов в дальнейшем преуспеть.
- Чему ещё важно научить детей?
- Понимать и считаться с чужими эмоциями. Во многих семьях ребёнок вырастает с мыслью, что мир вращается вокруг него. А как потом ему жить в социуме?!
- Правда, что сегодня дети инфантильные?
- Чепуха! Дети сегодня разнообразны. Сейчас один 12-летний ребёнок ведёт себя и рассуждает, как маленький взрослый, а другой ещё в Лего играет и глупо хихикает.
- Какая самая большая ошибка родителей в воспитании?
- Врут. Иногда даже сами не замечая этого. Чаще всего, когда не хотят брать на себя ответственность. Дети сначала верят, но довольно быстро перестают. Конечно, совсем перестать врать мы не можем - мы не роботы, а живые люди. Но уменьшить количество вранья может каждый.
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