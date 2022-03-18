Новые ФГОСы и ФГИС «Моя школа» от Минпросвета – дорога в цифровое гетто



Эксперимент над школьниками под названием «Цифровая образовательная среда» продолжается в 15 регионах, несмотря на протесты родителей и сворачивание деятельности Всемирного банка в России. Основной платформой для погружения детей и учителей в ЦОС является ФГИС «Моя школа», доступ в которую возможен только через портал госуслуг. Сейчас идет активная «вербовка» педагогов-экспериментаторов для авторизации в системе. Главная проблема в том, что новые ФГОСы общего образования не предполагают согласия родителей на цифровые эксперименты в школах, а приказ Минпросвета содержит целевые показатели охвата платформой обучающихся на уровне 100% к 2030 году. Право выбора у нас еще остается, но за него придется сражаться – ликвидаторы образования все глубже загоняют педагогов и учеников в цифровое гетто.



Регионы-участники эксперимента над детьми под названием ЦОС издают методички для педагогов по регистрации во ФГИС «Моя школа» . В правовом поле процесс регулируется приказом Минпросвета от 30 июня 2021 г. N 396 . У кураторов платформы наполеоновские планы по ее внедрению.



Целью создания ФГИС «Моя школа» заявлено «обеспечение эффективной информационной поддержки органов и организаций системы образования и граждан в рамках процессов организации получения образования и управления образовательным процессом, а также создание условий для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей информационных технологий». Нас всех ведут вроде как в новый информационный виртуальный рай через «цифровую трансформацию» образования (суть этого определения до сих непонятна, за исключением очевидного замещения традиционной очной формы), а еще разработчики намерены управлять образовательным процессом через цифру.



Среди основных задач «Моей школы» честно приводится:



«Обеспечение возможности реализации образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ЭО и ДОТ) и применением единого портала, информационной системы Минпросвета РФ и информационно-коммуникационной образовательный платформы.

Формирование набора сервисов для граждан с возможностью получить

образовательные и иные связанные с образованием сервисы посредством единой точки доступа к цифровым образовательным ресурсам.

Создание возможностей более полного и эффективного вовлечения родителей (законных представителей) в процесс образования своих детей».



«Иные связанные с образованием сервисы» - пока не очень понятно, что это будет, но с учетом заявленных Минпросветом планов по созданию «цифрового образовательного маркетплейса», вероятно, речь идет о платных услугах. Ну а более «полное вовлечение родителей в процесс образования» детей звучит как издевательство – при удаленных занятиях вне школы (те же ДОТ) мама или папа вынуждены контролировать своего ребенка и не могут полноценно работать, здесь школа просто переносит свои обязанности по обучению и контролю здоровья ученика в ходе работы на родителей.



Войти в систему пока можно только в школах из регионов, участвующих в эксперименте ЦОС, по согласованию с региональным куратором и только через учетную запись в ЕСИА, на портале госуслуг. Да, это очередное принуждение к регистрации гражданина (в т.ч. несовершеннолетнего, недавно Минцифры это разрешило) на госуслугах – без этого в ЦОС путь заказан. Зато после регистрации открывается путь к тотальной слежке и сбору данных по всей жизнедеятельности человека, начиная с младшей школы, через единый портал.



Далее в приказе раскрывается суть ФГИС, среди ее обязательных компонентов приводятся:

«- цифровое портфолио обучающегося для управления образовательными достижениями и формирования индивидуального образовательного маршрута обучения и воспитания;

- организация профессиональной ориентации обучающихся;

- проведение самодиагностик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, международных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов, в том числе с возможностью прокторинга;

- обеспечение возможности реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения».



Мы видим полный набор инструментов форсайтщиков-цифровых трансформаторов образования, которые они приводили в своих проектах «Образование-2030» и «Образование-2035» . Все их планы реализуются: в платформу Минпросвета уже заложена персональная траектория, по которой будет направлять ученика нейросеть на основе анализа постоянно собираемого персонального цифрового следа, ранняя профориентация (т.е. «проактивное» определение ребенка в заданную «страту» с определенным родом деятельности), а также полностью удаленные онлайн-контрольные, тесты, олимпиады и экзамены (и загадочная «самодиагностика») – без личного контакта с педагогами в аудитории.



Предполагается интеграция ФГИС «Моя школа» (т.е. обмен данными) со множеством других ГИС: единой системой межведомственного электронного взаимодействия, информационно-коммуникационной образовательной платформой, АИС федерального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, госинформресурсом о лицах, проявивших выдающиеся способности, национальной системой управления данными (НСУД); ГИС «Российская электронная школа», АИС «Платформа больших данных цифровой образовательной среды» и даже с федеральными и региональными ИС в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания. То, о чем мы говорили ранее – по сути, в ЕСИА будет собираться единый набор сведений о полной жизнедеятельности человека – основа социального рейтинга, разговоры о введении которого в России давно ведут технократы-трансгуманисты .



Важное место в приказе Минпросвета занимает блок информационной безопасности:



«В результате нарушения конфиденциальности (при неправомерном доступе, копировании, предоставлении или распространении) обрабатываемой в ФГИС «Моя Школа» информации, возможны существенные негативные последствия в социальной и экономической сфере деятельности. При этом ФГИС сможет выполнять все свои функции.

Общий уровень значимости информации: высокая».



«Существенные негативные последствия» в экономике и социалке – это фактически кража мошенниками «цифровой личности» человека в случае взлома ФГИС – с полным набором опций для шантажа, контроля за человеком и «отключением» его из социума.



Подписавшая приказ замминистра просвещения Татьяна Васильева также предусмотрела три этапа реализации концепции. И, естественно, в полном соответствии с графиком глобалистов из «Образования-2030», к 2030 году «Моя школа» должна охватить всех участников образовательного процесса в России.



«I этап (2021 год) - предпроектное обследование, проектирование и создание Системы

II этап (2021 - 2022 годы) - проведение опытной эксплуатации, доработка Системы в части:

III этап (2023 год) - развитие, техническая поддержка и эксплуатация Системы».



В целевых показателях, которых планируется достигнуть в результате внедрения системы, сказано о вовлечении в «учебу» через нее в рамках общеобразовательных программ 100% школьников, 90% учителей и 95% российских школ к 2030 году. То есть установленная «точка невозврата» и полного слома традиционной системы передачи знаний от форсайтщиков, указанная в документах ОЭСР, ЮНЕСКО (Education 2030), остается неизменной – 2030 год.







Чтобы еще раз убедиться, насколько серьезно разогнались планы оцифровщиков образования, которые уже не утруждают себя оправданиями вроде «пандемии страшного вируса» и т.п., процитируем отрывок из доклада Правительства Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования от июня 2021 года:



«…осуществляется разработка федеральной государственной информационной системы «Моя школа» - российской образовательной платформы, которая будет содержать качественный, соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам, верифицированный образовательный контент по всем темам общеобразовательных программ. Доступ к платформе «Моя школа» будет предоставлен на бесплатной основе всем участникам образовательных отношений на территории РФ».



В Правительстве нам прямо говорят, что планируется использовать «Мою школу» по всем темам общеобразовательных программ для всех учеников, и конечно же в соответствии с ФГОС. А теперь обратимся к некоторым положениям из ФГОС основного общего образования , который вступит в силу с 1 сентября 2022 г. В нем прямо узаконивается право школы использовать ЭО и ДОТ в общем образовании по программам:



«19. Реализация программы основного общего образования, в том числе адаптированной, осуществляется Организацией как самостоятельно, так и посредством сетевой формы.

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, Организация вправе применять:

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии».



Это конечно же не значит, что у родителей аннулируется конституционное право на отказ от обработки персональных данных их детей на цифровых платформ или они лишаются главенствующей роли в образовании и воспитании своих детей. Остается еще много законных оснований, чтобы остановить перевод традиционного очного образования в виртуальную реальность, где ребенок предоставлен экрану монитора и постоянно анализирующему его действия «искусственному интеллекту» . Механизмы правовой защиты от цифрового антиобразования подробно описаны в аналитике Общественного уполномоченного по защите семьи .



Также вспомним слова упомянутого выше подписанта приказа о создании ФГИС «Моя школа» замминистра Татьяны Васильевой, сказанные в 2020 г. на конференции в Общественной палате :



«Закон об образовании говорит, что семья обладает преимущественным правом выбора формы и места получения образования /…/ Ни Минпросвет, ни региональные органы образования сами по своей инициативе дистант не вводят. По этой же причине в законе («Об образовании») не может быть прописано обязательное или необязательное дистанционное образование. Это одна из форм – ее можно выбрать, можно не выбирать. Но приоритет у государства за очным образованием…

Цифровая трансформация – всего лишь инструмент. И кто не хочет использовать его, может не использовать – такая практика есть в системах образования, максимально использующих цифровые технологии. Допустим, есть электронный дневник и журнал, и есть семьи, которые не хотят пользоваться этой технологией. Значит – они пользуются бумажным дневником и журналом. Имеют на это право – это их выбор», - подчеркнула Васильева.



Как видим, обещания и красивые слова о «невозможности замены очного образования в школе с учителем» чиновников и первых лиц государства продолжают расходиться с их реальными делами и объявленными планами. Но мы убеждены, что информированность, объединение и активное сопротивление родителей, работников образования и школьников на местах могут помешать реализации их жутких планов. Особенно с учетом нежданно-негаданно свалившегося на нас «принудительного суверенитета» от «уважаемых партнеров»-глобалистов.



РИА Катюша