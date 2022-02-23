Видео: Где точно не получится списать на экзамене — факты о китайских школах

Быть жителем Китая очень сложно, ведь когда людей настолько много, да еще и там, где нет социальной защиты, нужно трудиться, чтобы выйти в люди. Дети, проживающие там, к этому готовы, у них сложная работа в школе и самообразование дома стартуют еще в начальных классах. Выясним, какие странности есть в их учебной системе и как малыши Китая добиваются успеха.

В Китае практически везде школьная форма — это спортивный костюм, который представлен в разных вариациях. Отличия есть в ее цветах и эмблемах заведений. Дело в том, что в именно такой одежде удобно заниматься весь день. Форма не сковывает движения и позволяет школьникам заниматься спортом на переменах. Но сейчас многие учебные заведения стараются привести одежду к более эстетичному виду. Потому что мешковатая форма не устраивает как родителей, так и учеников.

Все выпускники школ сдают вступительный экзамен гаокао. Регулярно один раз в год в Китае происходит скандал на почве списываний, шпаргалок и прочих хитростей, которые могут обойтись недобросовестным ученикам слишком дорого. Те, кто сдает тест, находят разные незаконные средства сдачи экзаменов, одно из таких — микронаушник. Он популярен и в России, но в основном среди студентов.

Для этого китайские ученики просят друзей, чтобы те надиктовали им правильные варианты теста. Обучающиеся даже платят людям за то, чтобы те написали экзамен за них. В день, когда проходит тестирование, в стране вырастает потребность в различных беспроводных устройствах для жульничества.мы раскрыли еще много интересных вещей о китайских школах.

Такое нечестное поведение обучающихся заставляет власть действовать радикально. А также поступать с нерадивыми учениками самым строгим образом, активируя различные устройства. Такие, как металлоискатель, приспособление, чтобы распознать лицо, дрон и полицию. Эти меры — гарантия отличного отслеживания честности на местах, где проводится тестирование. Если ученик попадется на списывании, то его отстранят от сдачи на некоторое время. Организация повального количества переписываний или наем другого человека для сдачи работы за себя тоже карается законом очень жестоко. Жулику грозит тюремный срок до 7 лет. Экзаменационные бланки и задания находятся под секретом. Их везут, как одни из секретнейших документов, сопровождая охраной и отслеживая по GPS. Учителя, которые разрабатывали тестирование, пребывают под наблюдением, чтобы они не слили в Сеть ответы на экзамен.