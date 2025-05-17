Типы мам согласно разным стилям воспитания

Мама – самое почетное звание в мире. И в мире не существует двух абсолютно похожих мам, ведь каждая по-своему прекрасна для своего малыша и готова сделать для него всё возможное. Часто мамы вступают друг с другом в негласное соперничество, неосознанно сравнивая свое воспитание и самих себя с другими женщинами.

И, конечно же, нет матери, которая не задается вопросом, насколько она хорошо справляется со своей ролью.

Доминирующие черты характера женщины-матери обычно влияют на то, как именно она воспитывает ребенка. Рассмотрим наиболее распространенные типы мам и попробуем разобраться в их особенностях. Данную классификацию не стоит воспринимать излишне серьезно, ведь разделить всех матерей в мире на несколько типов не представляется возможным. Но эта небольшая подборка поможет посмотреть на воспитание со стороны и открыть в себе что-то новое.

Строгая мама

Со стороны она кажется очень авторитарной. Но она не стремится к первенству в семье. Единственная её цель – привить ребенку навыки дисциплины. Она воспитывает ребенка в строгости с раннего возраста, в то время как другие мамы относятся к этому проще.

Прием пищи, сон, игры и остальные занятия – всё по расписанию. Пунктуальность, поведение за столом, вежливость, ответственность и организованность – вот неполный список того, к чему строгая мама приучает ребенка еще в дошкольном возрасте.

Она может казаться слишком жесткой. Иногда она смягчает правила, когда считает это целесообразным для своих детей. Строгая мама всегда внимательна к тому, с кем общаются её дети.

В то же время она восхищается детьми, когда они ведут себя хорошо . И за это они искренне её любят.

Если вы узнаете себя – помните, что строгость и порядок не должны всегда стоять на первом месте в воспитании. Конечно, приучать детей к порядку и организованности – важно и нужно. Главное, чтобы порядок не стал «идеей фикс» в вашей семье, и моменты строгости обязательно шли рука об руку с весельем, добротой, сочувствием и пониманием нужд ребенка.

Чувствительная мама

Некоторые мамы любят проявлять чувствительность. Такая мама любит обнимать ребенка перед уходом в школу, после прихода в школу, перед сном и еще много раз в течение дня. Чувствительная мама очень нежна, она всегда готова выслушать ребенка, когда он чем-то расстроен. Дети рассказывают ей обо всех своих страхах и тревогах. Но при этом чувствительным мамам трудно настаивать на своем и быть строгими, когда это необходимо в воспитательных целях.

Понимание, чуткость и доброта – прекрасные черты характера хорошей матери. Они помогут вырастить доброго человека. Другая крайность такого характера – отсутствие границ. Если родитель не устанавливает ребенку четкие границы в поведении и не умеет настоять на своем, ребенок не может чувствовать себя в безопасности, и ему приходится брать на себя роль взрослого в этой семьей, что приводит к некоторым психологическим трудностям малыша. Поэтому, когда это необходимо, чувствительность должна идти рядом со строгостью.

«Крутая» мама

Такая мама похожа на подростка, ей не чужды подростковые развлечения. В компании детей она сама похожа на ребенка. Она ходит со своими детьми на концерты и в кафе, угощает их сладостями. В её доме всегда звучит музыка, а на вечеринках она первая начинает танцевать. Она хорошо разбирается в технике, не хуже своего ребенка умеет пользоваться новыми гаджетами. В ее одежде преобладает молодежный стиль. Кроме того, крутая мама часто устанавливает дружеские отношения со своим ребенком.

Негативные черты «крутой» мамы можно сравнить с «чувствительной» – это отсутствие границ. Стремление во всем угодить ребенку, слишком дурашливое, в чем-то незрелое поведение, нарушение распорядка дня, неправильное питание – всё это не идет на пользу ребенку, который не ощущает себя в безопасности рядом с мамой.

Вместо ответственного взрослого малыш видит рядом сверстника. Друга, с которым можно поделиться секретами, но не способного помочь в решении проблем. Поэтому «крутой» маме следует всегда помнить о важности распорядка дня, определенных границ во взаимоотношении с детьми.

«Природная» мама

Она любит всё естественное и органическое. Избегает всех популярных коммерческих продуктов и оберегает от этого своих детей. Хочет учить своих детей на дому, мечтает жить за городом, ближе к природе. Она предпочитает всё органическое. Это касается еды, бытовой химии и многих других вещей. Традиционным лекарствам она предпочитает средства народной медицины. Часто такие мамы исповедуют вегетарианство или веганство и пытаются приучить к нему и своих детей.

В стремлении уберечь детей от «химии» нет ничего плохого. Перегибы начинаются тогда, когда мама лечит и простуды, и серьезные болезни малыша с помощью очищающих клизм, категорически отрицает традиционную медицину, пока не становится слишком поздно, не дает растущему ребенку необходимые для его роста и развития продукты (мясо, молочные продукты, рыбу, яйца), исповедует сыроедение или сыромоноедение. Лечение малыша голоданием, социальная изоляция (ребенок не ходит в садик, а затем и в школу), отказ от лечения лекарствами при серьезных заболеваниях – всё это может привести к серьезным последствиям для растущего организма.

Неопрятная мама

Не у всех мам дома идеальная чистота. Если вы в магазине встретите маму в неопрятной одежде, элементы которой не сочетаются друг с другом – вероятно, у неё и дома не идеальный порядок. Каждый раз, когда вы заходите к ней в гости, вы видите там беспорядок. Дома она ходит в одной и той же одежде несколько дней подряд. Если у неопрятной мамы несколько детей, они могут путать портфели, когда идут в школу. Они могут ходить в школу в несвежей одежде или нечищеной обуви.

У неопрятной мамы каждый день случаются какие-то происшествия (например, она может прожечь утюгом рубашку). День, когда ничего подобного не произошло, – большая редкость. Объяснений для такого поведения мамы может быть несколько. Возможно, в семье недавно родился еще один ребенок, и женщина не успевает справляться со всеми делами. Или женщина не ставит чистоту на первое место в списке приоритетов, предпочитая вместо очередного мытья полов заняться хобби, саморазвитием или работой. Или женщина больше времени посвящает общению с детьми. И, хотя идеальная чистота с детьми в доме – миф (разве что в дом приходит домработница), необходимо стараться поддерживать определенный порядок.

Мама – мотиватор

Она никогда не пропустит спортивных соревнований или школьного мероприятия, на котором выступает её ребенок. Она всегда будет сидеть в первом ряду и громко поддерживать своего малыша, а почувствовав несправедливость – начнет спорить с судьей. Мама-мотиватор всегда и во всем поддерживает детей. И даже в случае поражения она будет подбадривать малыша и мотивировать его продолжать борьбу.

Обратная сторона этого типа – завышенные ожидания по отношению к ребенку, желание самореализоваться за счет успехов детей, заставляя их заниматься тем, к чему у них нет способностей или собственной мотивации.

Ленивая мама

Она любит своих детей, но не может подняться с дивана, чтобы что-то для них сделать. Она смотрит сериалы вместо того, чтобы готовить для детей, помогать учить уроки, купать и читать книжки перед сном. Вместо того чтобы приготовить детям ужин, ленивая мама может предложить им сделать себе бутерброд. В её холодильнике всегда много полуфабрикатов и замороженных продуктов, потому что их легче приготовить.

Не стоит ставить клеймо лени на такой женщине. Возможна, она переживает серьезную депрессию после рождения ребенка, не может найти мотивацию на определенные действия. Или мама находится на пике своих возможностей, и ей давно нужен полноценный отдых. В таком случае желательно обратиться к психологу и проверить весь организм на предмет скрытых заболеваний, которые могли проявиться после родов.