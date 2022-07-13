ДЕТИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ. НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ О ЖЕСТОКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Пугающую статистику детских суицидов в России представили на официальном уровне. Но проблема в том, что устранить причину трагедий не так просто – волшебной "таблетки" попросту не существует, но это не значит, что мы вправе опускать руки.

В 2021 году был зафиксирован резкий рост суицидов и их попыток среди несовершеннолетних. Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи, считает омбудсмен.

Согласно данным Следственного комитета, в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 году СК зафиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019-м – 737, а в 2020 году – 548, подчёркивается в докладе детского омбудсмена.

Причинами суицидов, по её словам, становились отсутствие взаимопонимания в семье, конфликты с родителями, проблемы с учёбой и психические расстройства, а также влияние противоправной информации в соцсетях.

Общество становится более атомизированным, люди разобщены

Эту серьёзную проблему в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с психологом Андреем Гавриловым.

Юрий Пронько: Цифры, конечно, ужасающие. Вы находите объяснение происходящему?

Андрей Гаврилов: Это общемировые тенденции, это касается не только нашей страны. Из-за того, что общество становится всё более атомизированным, теряются контакты и между детьми и родителями, и даже просто между сверстниками, дети остаются один на один со своими проблемами, а механизма, как с этим справиться, у них нет.

– То есть речь идёт об отсутствии контакта как такового – между родителями и детьми, между детьми и школой? Ведь школа у нас тоже является существенным фактором.

– Да, конечно. Но у нас и психологов не хватает, и нет специально разработанных программ-тестов на выявление депрессивности или тревожности, которые являются первыми признаками склонности к суицидам. Просто-напросто нет даже таких методик.

Соцсети могут нести зло. И ситуация может усугубиться

– А соцсети? Это же серьёзная доминанта. Я наблюдаю за своими детьми, так они сегодня не созваниваются, они постоянно переписываются. Мне кажется, что это тоже такой существенный момент.

– Да, вы правы. Проблемой соцсетей я занялся в мае 2016 года, когда впервые стали появляться публикации о "группах смерти". И с тех пор я этой проблемой занимаюсь довольно глубоко.

Конечно, когда Следственный комитет вместе с Роскомнадзором взялись за соцсети и начали вычищать противоправный контент, на первый взгляд показалось, что влияние подобных групп снизилось.

Поэтому для меня эта статистика, которую опубликовала уполномоченная по правам ребёнка, стала полной неожиданностью. По моим ощущениям, ситуация менялась в положительную сторону.

– На ваш взгляд, ситуация будет только усугубляться? И если да, то что необходимо предпринять?

– Я думаю, что нужны какие-то очень серьёзные государственные программы, которые помогли бы детям найти друг друга в реальной жизни. Потому что одних только соцсетей недостаточно.

Стоит отметить, что краеугольные "камни" в основе причин трагедий дополнил и дистанционный формат обучения. А ещё натаскивание ребят на "эффективность" при сдаче экзаменов – в том числе ЕГЭ.

Спасите наших детей от... жёсткости?

Дело в том, что многие педагоги не смогли правильно перестроиться под дистанционный формат (да и было ли это вообще возможно?), а некоторые и того больше – начали чрезмерно перегружать детей заданиями, полагая, что обучение на дому даётся легче. Иллюзорность этой идеи подтверждает статистика омбудсмена.

Цифровизация, дистанционное обучение и постоянная муштра перед единым госэкзаменом – факторы огромного риска для детей, обременённых необходимостью подготовки к ЕГЭ.

Чиновники кинулись искать пути решения этой проблемы, но, как обычно, разбрасывать камни – не лучшая идея. Основное, на что делают упор общественники и власть имущие, – попытка обеспечить детям цифровую безопасность.

Мария Львова-Белова приняла участие в рабочем совещании проекта ОНФ "Защита социальных прав граждан", где вместе с коллегами она обсудила проблему правовой грамотности детей и подростков в информационном пространстве.

Царьград ранее уже писал, что о проблеме цифровизации образования говорят на самых высоких уровнях. Выдвинута инициатива, авторы которой хотят ввести мораторий на повсеместную "цифру" в школах. И речь здесь не только про опасный контент, суть проблемы сводится к серьёзным когнитивным изменениям у детей, связанным с внедрением цифровых технологий в образовательный процесс.

Нашими правоохранительными органами ведётся постоянная работа по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в социальных сетях, которые несут вред детской жизни и здоровью. Но темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания всё новых таких групп и ресурсов. Надо обращать внимание родителей на то, что их дети состоят или интересуются опасными группами и темами. Как показывает практика, многие родители не знают, чем интересуются их дети, что они читают, на кого подписаны,

– говорит весьма очевидные вещи омбудсмен.

Все эти действия запланированы по программе "Подростки России", главное, что хотят сделать инициаторы, – создать сеть низкопороговых подростковых центров с привлечением специалистов, в том числе по цифровой безопасности.

Ещё одна программа – "Страна для детей!" вроде бы будет способствовать тиражированию позитивного контента. Но чиновники не учитывают одного: далеко не всегда причиной страшных желаний детей являются травля или буллинг.

Часто причиной страданий подростков становятся чересчур жёсткие требования взрослых и оттаскивание ребят от семьи. К чему приведёт внедрение этих программ, покажет время, но уже сейчас можно сказать, что формальный подход к реализации проектов лишь усугубит ситуацию.