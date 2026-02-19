Почему хамелеоны могут двигать глазами в разные стороны: объяснение для детей и советы родителям

Хамелеоны маленькие, а вокруг много птиц и животных, которые могут на них напасть.

Независимые глаза дают почти круговой обзор — примерно 360 градусов. Это значит, что хамелеон может сидеть на ветке, не двигаясь, и видеть, что происходит вокруг.