Чему научить ребенка, чтобы он не стал жертвой преступника: простые правила безопасности

В 2020 году почти 95 тысяч детей оказались жертвами преступлений.

Чтобы уберечь своего ребенка от попадания в такую статистику, потренируйтесь с ним заранее, как вести себя в экстренных ситуациях. В этой статье мы собрали простые работающие правила безопасности, которые сможет использовать ребенок любого возраста.

Материал подготовил эксперт Т—Ж Дмитрий Сергеев

Обо всем рассказывать родителям

Почему это важно. Преступники не всегда выглядят подозрительно, более того: половину преступлений против детей совершают их близкие. Ребенку может быть сложно распознать угрозу самостоятельно, но с этим справятся родители, если вовремя узнают о каких-то изменениях в жизни детей.

Чтобы не упустить ничего важного, попросите ребенка рассказывать обо всех ситуациях, которые показались ему необычными. При этом не стоит фокусировать внимание на незнакомцах: попросите делиться и теми историями, в которых фигурируют одноклассники, соседи, учителя и даже родственники.

Что делать родителям. Кажется, что здесь все просто: родителям нужно только внимательно слушать ребенка и делать выводы. На самом деле этого может быть мало: из-за недостатка жизненного опыта дети могут не обратить внимание на ситуации, которые покажутся родителям важными, или, наоборот, испугаться рассказов об опасных прохожих и принять за преступника безобидного дворника.

Чтобы не полагаться на детскую оценку ситуации, я рекомендую родителям задавать больше уточняющих вопросов. Сформулировать такие вопросы просто: надо спрашивать не о людях, а об их действиях.

Что спросить у ребенка

Звонить и писать в течение дня

Почему это важно. Чем чаще ребенок выходит на связь с родителями, тем больше они знают о том, что вокруг него происходит. Видеовызовы более информативны, чем обычные телефонные звонки: так родители видят, что происходит вокруг.

Если созваниваться неудобно, договоритесь с ребенком регулярно писать друг другу сообщения. Кроме текста можно отправлять данные о геолокации, фотографии друзей и всего необычного, что вызвало у ребенка удивление, подозрение или сомнение.

Выбирая смартфон для ребенка, обратите внимание на емкость аккумулятора: его должно хватать минимум на сутки, чтобы телефон не выключился в самый неподходящий момент. Еще пригодится кнопка экстренного вызова, на которую запрограммированы номера родителей, — в экстренной ситуации ребенок сможет нажать ее незаметно для окружающих.

Вот пример смартфона с экстренной кнопкой вызова — ее можно нажать даже не доставая телефон из кармана

Что делать родителям. Чтобы ребенок не ощущал себя под колпаком слежки, родителям нужно чаще звонить и отправлять сообщения со своими геоданными. Введите этот информационный обмен в привычку: ребенок всегда знает, где находятся мама и папа, и отвечает им тем же — а значит, они вместе заботятся о безопасности друг друга.

Игнорировать указания и просьбы посторонних

Почему это важно. Родители часто учат детей слушаться старших и помогать окружающим. Злоумышленники об этом знают и используют в своих интересах, например просят помочь с тяжелыми сумками и заманивают детей в квартиру. Чтобы обезопасить ребенка от таких происшествий, заведите дополнительное правило: выполнять любую просьбу взрослого можно только после консультации с родителями.

Договоритесь, что это правило касается любых ситуаций, даже если ребенку они кажутся безобидными или пустяковыми. Если бабушка просит перевести ее через дорогу, родители должны об этом знать: проезжая часть может быть слишком оживленной, а «бабушка» — достаточно молодой и здоровой, чтобы пересечь ее самостоятельно. Вместо того чтобы показывать незнакомцу дорогу, даже на карте в смартфоне, тоже стоит позвонить маме или папе: они лучше объяснят прохожему, в какую сторону двигаться. Вариант проще и надежнее — объяснить ребенку, что взрослым должны помогать только взрослые, но никак не дети.

Что делать родителям. Чтобы ребенок смог дать отпор внезапной просьбе взрослого, отработайте сценарий поведения заранее: проговорите, что он будет делать, если незнакомый дядя позовет посмотреть на котенка или тетя попросит посветить ей фонариком в темном подъезде. Чем больше вероятных сценариев, тем лучше.

На случай если телефоны родителей окажутся недоступны, составьте для ребенка список взрослых, которые смогут его проконсультировать. Лучше всего закрепить их номера на кнопках быстрого вызова. Главное, чтобы человек смог трезво и без эмоций оценить ситуацию: если бабушка в сложных ситуациях может впасть в панику, первым в списке должен стоять номер уравновешенного деда.

Кричать и убегать

Почему это важно. Если ребенок столкнулся с преступниками лицом к лицу, лучшая стратегия — громко кричать, чтобы привлечь внимание окружающих, и быстро убегать, пока злоумышленник не успел его схватить. У детей и взрослых слишком сильно различаются весовые категории: вырваться из рук даже плохо подготовленного взрослого будет сложно.

Что делать родителям. Ребенок должен знать, что кричать не стыдно и родители не будут его за это ругать, даже если тревога окажется ложной. Привлечь внимание взрослых можно и просто громким ором, но лучше кричать осмысленные слова «Помогите!» или «Спасите!»: это поможет прохожим понять, что ребенок действительно в опасности, а не убегает в истерике от родителей.

Многие рекомендуют в экстренной ситуации кричать «Пожар!», но я не советую так делать. Чтобы прохожие помогли быстро, им лучше знать, что происходит на самом деле, а если человек настроен пройти мимо, он пройдет и мимо пожара.

Бежать нужно всегда в сторону скопления людей. Быстро сориентироваться в экстренной ситуации бывает сложно, поэтому заранее вместе с ребенком найдите места, где он наверняка сможет найти помощь.

Потренируйтесь с ребенком кричать и убегать прямо на улице: начать можно с безлюдных мест, а потом повторить в присутствии прохожих. Если у окружающих возникнут вопросы, можно объяснить, что это просто тренировка: правда, лучше делать это вместе с ребенком, чтобы прохожие не приняли за бандитов самих родителей.

Так может выглядеть заранее разработанный маршрут ребенка от школы до мест, где постоянно есть люди. Главное — чтобы ребенок этот маршрут знал

Бросать все лишнее

Почему это важно. Тяжелые вещи могут помешать оторваться от злоумышленников. Чтобы этого не произошло, ребенок должен знать, что родители не будут ругать его за потерянное добро, а жизнь и здоровье гораздо ценнее ноутбука в рюкзаке или карманных денег в куртке.

Что делать родителям. Потренируйтесь с ребенком быстро избавляться от тяжелых вещей — желательно прямо на бегу. Главное, чтобы ребенок не возвращался за потерянными вещами и знал, что ему за это ничего не будет: новый портфель и куртку родители купят, а вот нового ребенка — не смогут.

Обычный школьный рюкзак выглядит небольшим, но может весить 3—5 кг: убежать без него будет значительно проще

Не оставаться в одиночестве или наедине с незнакомцем

Почему это важно. Злоумышленникам проще навредить ребенку, когда рядом нет свидетелей. Чтобы не давать бандитам такой шанс, попросите его менять локацию каждый раз, когда он оказывается где-то один или наедине с любым незнакомым взрослым. Например, если детская площадка опустела, это повод идти домой, а если в подъезде стоит незнакомый человек, не нужно туда заходить без звонка родителям.

Если такой возможности нет — например, ребенок ждет автобуса на безлюдной остановке или едет в лифте, куда неожиданно заходит сосед, нужно отойти от незнакомца на максимально возможное расстояние. Это даст ребенку фору, если взрослый проявит агрессию: ребенок может успеть закричать, убежать или позвонить родителям.

Что делать родителям. Отработайте такие ситуации на практике. Ребенок должен не просто рассказать родителям, что он будет делать, если при входе в подъезд встретит незнакомца, а сделать это: так, как будто рядом нет никого из взрослых.