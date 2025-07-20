Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чтобы приготовить ленивые вареники с яблоком, соберите необходимые ингредиенты по списку. Творог можно взять любой. Но чем он влажнее, тем больше тесто будет брать муки. Яблоко выбирайте кисло-сладкого вкуса.
Выложите творог в чашу и помните его вилкой, чтобы сделать более однородным.
Добавьте к творогу яйцо, щепотку соли и сахар. Смешайте.
Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
Отожмите из яблока сок и смешайте. Добавьте яблоко к творогу.
Затем подсыпайте муку и вмешивайте её в тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше. Ориентируйтесь по консистенции готового творожного теста.
Тесто формируется в хороший плотный комок, но всё еще липнет к рукам. Не забивайте его мукой.
Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Можно сформировать колбаску и нарезать её на кусочки. Тут делаем, как больше нравится.
Доведите до кипения воду.
Опустите в неё ленивые вареники. Пусть они свободно плавают. Снова доведите до кипения. Проварите 1-2 минуты и снимите с огня.
Готовые ленивые вареники с яблоком выложите на тарелку и подавайте к столу. Можно дополнить сметаной или джемом. Приятного аппетита!
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