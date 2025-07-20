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Ленивые вареники с яблоком

Ленивые вареники чаще всего мы готовим на завтрак. Просто, быстро и вкусно. Можно приготовить и в качестве десерта. В процессе готовки смешивайте все вилкой или ложкой. Миксер сделает тесто более жидким.

Ингредиенты

Творог 5-10% - 300 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1-2 ст. л.

Мука - 130 г

Яблоко - 1 шт.

Соль - щепотка

  • 180 кКал
  • 20 мин.
  • Б: 10.14
  • Ж: 5.12
  • У: 22.88

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чтобы приготовить ленивые вареники с яблоком, соберите необходимые ингредиенты по списку. Творог можно взять любой. Но чем он влажнее, тем больше тесто будет брать муки. Яблоко выбирайте кисло-сладкого вкуса.

 

Фото 1

 

 

Выложите творог в чашу и помните его вилкой, чтобы сделать более однородным.

 

Фото 2

 

 

Добавьте к творогу яйцо, щепотку соли и сахар. Смешайте.

 

Фото 3

 

 

Яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

 

Фото 4

 

 

Отожмите из яблока сок и смешайте. Добавьте яблоко к творогу.

 

Фото 5

 

 

Затем подсыпайте муку и вмешивайте её в тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше. Ориентируйтесь по консистенции готового творожного теста.

 

Фото 6

 

 

Тесто формируется в хороший плотный комок, но всё еще липнет к рукам. Не забивайте его мукой.

 

Фото 7

 

 

Влажными руками сформируйте небольшие шарики. Можно сформировать колбаску и нарезать её на кусочки. Тут делаем, как больше нравится.

 

Фото 8

 

 

Доведите до кипения воду.

 

Фото 9

 

 

Опустите в неё ленивые вареники. Пусть они свободно плавают. Снова доведите до кипения. Проварите 1-2 минуты и снимите с огня.

 

Фото 10

 

 

Готовые ленивые вареники с яблоком выложите на тарелку и подавайте к столу. Можно дополнить сметаной или джемом. Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Ленивые вареники с яблоком, рецепт с фото
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