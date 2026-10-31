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Наггетсы из куриного фарша

Домашние наггетсы из куриного фарша по вкусу очень похожи на купленные в магазине. Они выгодно отличаются от последних тем, что не содержат консервантов и усилителей вкуса. Ничего, кроме фарша, специй, яиц и панировочных сухарей, в них нет. Вы можете тоже их заморозить на 1-2 месяца и готовить по потребности.
Такие наггетсы получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Сыр добавляйте по желанию.

Ингредиенты

Куриный фарш - 450 г

Сыр полутвердый - 50 г (по желанию)

Соль и перец черный молотый - по вкусу

Яйцо куриное - 1-2 шт.

Сухари панировочные - 80 г

Подсолнечное масло - 60 мл

  • 245 кКал
  • 2 ч.
  • Б: 15.03
  • Ж: 16.91
  • У: 8.6

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления наггетсов из куриного фарша.

 

Фото 1

 

 

Куриный фарш выложите в миску, посолите, поперчите, приправьте специями. У меня сушеный базилик.

 

Фото 2

 

 

Добавьте тертый сыр по желанию. Если не хотите, то пропустите этот шаг.

 

Фото 3

 

 

Перемешайте фарш до однородной консистенции.

 

Фото 4

 

 

А теперь самое интересное. Чтобы наггетсы получились приблизительно одинаковыми по размеру, возьмите любую удобную выемку диаметром 4-5 сантиметров. Хорошо для этой цели подойдет формочка для печенья. Я взяла их несколько разных, но это не обязательно. На разделочную доску с пергаментом поставьте формочки и заполните фаршем. После аккуратно снимите их. Отправьте наггетсы в морозилку на час-полтора.

 

Фото 5

 

 

Когда наггетсы хорошо подмерзнут, достаньте их из морозильника. Яйца слегка взболтайте.

Окунайте каждый сначала в яйца.

 

Фото 6

 

 

А потом панируйте со всех сторон в сухарях.

 

Фото 7

 

 

Выложите наггетсы на горячую сковороду с растительным маслом.

 

Фото 8

 

 

Жарьте на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце. После отправьте в духовку и доведите до готовности при температуре 180-185 градусов в течение 10-15 минут. Или готовьте еще 5 минут в микроволновке при максимальной мощности, у меня - 750 ватт.

 

Фото 9

 

 

Сочные, вкусные наггетсы из куриного фарша готовы. Подавайте с соусами, овощами.

 

Фото 10

 

 

 

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Наггетсы из куриного фарша, рецепт с фото
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