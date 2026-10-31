Соберите ингредиенты для приготовления наггетсов из куриного фарша.

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Куриный фарш выложите в миску, посолите, поперчите, приправьте специями. У меня сушеный базилик.

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Добавьте тертый сыр по желанию. Если не хотите, то пропустите этот шаг.

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Перемешайте фарш до однородной консистенции.

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А теперь самое интересное. Чтобы наггетсы получились приблизительно одинаковыми по размеру, возьмите любую удобную выемку диаметром 4-5 сантиметров. Хорошо для этой цели подойдет формочка для печенья. Я взяла их несколько разных, но это не обязательно. На разделочную доску с пергаментом поставьте формочки и заполните фаршем. После аккуратно снимите их. Отправьте наггетсы в морозилку на час-полтора.

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Когда наггетсы хорошо подмерзнут, достаньте их из морозильника. Яйца слегка взболтайте.

Окунайте каждый сначала в яйца.

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А потом панируйте со всех сторон в сухарях.

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Выложите наггетсы на горячую сковороду с растительным маслом.

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Жарьте на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце. После отправьте в духовку и доведите до готовности при температуре 180-185 градусов в течение 10-15 минут. Или готовьте еще 5 минут в микроволновке при максимальной мощности, у меня - 750 ватт.

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Сочные, вкусные наггетсы из куриного фарша готовы. Подавайте с соусами, овощами.

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