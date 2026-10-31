Ингредиенты
Куриный фарш - 450 г
Сыр полутвердый - 50 г (по желанию)
Соль и перец черный молотый - по вкусу
Яйцо куриное - 1-2 шт.
Сухари панировочные - 80 г
Подсолнечное масло - 60 мл
- 245 кКал
- 2 ч.
- Б: 15.03
- Ж: 16.91
- У: 8.6
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления наггетсов из куриного фарша.
Куриный фарш выложите в миску, посолите, поперчите, приправьте специями. У меня сушеный базилик.
Добавьте тертый сыр по желанию. Если не хотите, то пропустите этот шаг.
Перемешайте фарш до однородной консистенции.
А теперь самое интересное. Чтобы наггетсы получились приблизительно одинаковыми по размеру, возьмите любую удобную выемку диаметром 4-5 сантиметров. Хорошо для этой цели подойдет формочка для печенья. Я взяла их несколько разных, но это не обязательно. На разделочную доску с пергаментом поставьте формочки и заполните фаршем. После аккуратно снимите их. Отправьте наггетсы в морозилку на час-полтора.
Когда наггетсы хорошо подмерзнут, достаньте их из морозильника. Яйца слегка взболтайте.
А потом панируйте со всех сторон в сухарях.
Выложите наггетсы на горячую сковороду с растительным маслом.
Жарьте на среднем огне со всех сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце. После отправьте в духовку и доведите до готовности при температуре 180-185 градусов в течение 10-15 минут. Или готовьте еще 5 минут в микроволновке при максимальной мощности, у меня - 750 ватт.
Сочные, вкусные наггетсы из куриного фарша готовы. Подавайте с соусами, овощами.
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