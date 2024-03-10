Чего я не ждала, когда ждала ребенка: личный опыт

Противоречивые советы врачей
Сначала я думала, что все очень просто: находишь по отзывам и рекомендациям лучшего гинеколога в городе, становишься на учет и живешь припеваючи. На деле все оказалось не так.
Даже самые простые рекомендации вызывали много вопросов и сомнений. Нужно ли принимать поливитамины? Если да, то какие и с какого срока? Опросила четырех гинекологов и двух аллергологов (я — аллергик), у всех — разные мнения на этот счет.
Принимать ли антибиотики при маловодии, если анализы в норме? Можно ли летать на самолете, ходить в бассейн и на йогу, делать специальные упражнения, чтобы малыш перевернулся из тазового в головное предлежание?
У меня возникал миллион вопросов и, чтобы принять правильное решение, я обращалась к разным специалистам, но в итоге это только вредило.
Каждый новый врач оспаривал рекомендации предыдущего, и это меня полностью дезориентировало.
В итоге у меня на руках был ворох бумажек с рекомендациями и назначениями, а я понятия не имела, каким из них следовать. И без того сильная тревожность только нарастала.
Пять больниц
Я веду правильный образ жизни — не пью, не курю, хорошо питаюсь, нормально сплю, не забываю про спорт. У меня нет каких-то тяжелых хронических заболеваний. Исходя из этого я рассчитывала, что мою беременность омрачит разве что токсикоз. Его, к моему счастью и удивлению, не случилось, но в течение прошлого года мне пришлось пять раз полежать в больнице.
Несмотря на то, что чувствовала я себя замечательно, врачам все время что-то не нравилось — то один анализ неважный, то другой, то КТГ тревожное, то шейка коротковата... Не было чего-то критичного, но мне говорили: «Будет лучше, если вы полежите в стационаре под наблюдением». Я как тревожная и послушная, конечно, лежала, о чем теперь жалею. Ничего кроме лишних переживаний мне это не принесло.
Хамство — даже за деньги
Я хорошо понимаю, что в больницах и роддомах (тем более в регионах) зарплаты оставляют желать лучшего и персонал подвержен эмоциональному выгоранию, но, тем не менее, некоторые вещи меня неприятно удивили.
Однажды во время беременности на меня наорала, а затем — нажаловалась лечащему врачу — акушерка за то, что я попросила в буфете стакан кипятка. Дескать, дневному стационару ничего не положено.
Уже после родов, когда мы лежали с малышом в больнице на втором этапе выхаживания, и он стал синеть, я позвала медсестру. Она соизволила прийти прогулочным шагом минут через 15, когда я сама уже привела ребенка в чувство. Наутро врач отчитывала меня за то, что я «никого не позвала»...
Подобных эпизодов было достаточно, и — не у меня одной. Жалоб никто не пишет только из страха, что навредят ребенку. Кстати, к малышам отношение не лучше. К тем, кто лежит в боксе без мамы, никто не подходит, и они часами кричат, пока не уснут от усталости.
Кесарево
Я была настроена на естественные партнерские роды, однако малыш так и не пожелал перевернуться головой вниз. Выбора не осталось — только КС. Почему-то я свято верила, что это не страшно и гораздо менее больно. Ха-ха!
Не хочу пугать подробностями мам, которым операция только предстоит, скажу только, что этот день и последующие сутки были самыми ужасными в моей жизни.
Я теряла сознание от боли при малейшем движении, разрешенные обезболивающие не помогали, родных рядом не было, а наутро принесли малыша и сказали: «Мама, ухаживайте», хотя я не могла элементарно сесть на кровати.
Кстати, примерно в то же время мою подругу кесарили в Чили — на операции присутствовал муж, первые трое суток ему разрешили ночевать с ней в палате. Он полностью взял на себя заботу о жене и о сыне. Конечно, у них воспоминания гораздо лучше, чем у меня.
Реанимация
Я лежала в платной палате в лучшем перинатальном центре региона, меня и ребенка с рождения наблюдали лучшие доктора, тем не менее, мой ребенок оказался в реанимации. Мне бы хотелось, чтобы мой опыт кого-то уберег от подобного.
Дело в том, что, когда пришло молоко, врач отменила докорм смесью. Ребенок довольно активно сосал грудь, не плакал, много спал. То, что вес терял, так это нормально в первые сутки после рождения.
Но когда он начал синеть, нас перевели в реанимацию, и оказалось, что у малыша обезвоживание и истощение. Он сосал грудь как пустышку, а засыпал просто от усталости. Еще одна такая голодная ночь — и неизвестно, чем это могло бы кончиться.
Мне никто не сказал про контрольные взвешивания, но, наверное, они бы и не помогли. Показатели на весах «гуляют» порой на 10-15 граммов, а в случае с новорожденным каждый грамм на счету. Буквально на днях читала историю американской мамы, которая потеряла ребенка в подобной ситуации.
Диета
Когда у малыша начались проблемы с кожей, я попала в истинный диетический ад. Аллерголог разрешила есть только мясо кролика, брокколи, гречку и рис. От такого питания не только физическое состояние так себе, но и психика оставляет желать лучшего.
Обратившись за вторым, третьим, десятым мнением, я узнала: для начала надо выяснить, истинная ли у ребенка аллергия, просто незрелость ЖКТ или акне новорожденных. В нашем случае все пробы оказались отрицательными, и все ограничения отменили, хотя первый врач настаивала на соблюдении диеты до года.
После всех этих историй я убедилась: никого, кроме меня, мой ребенок по-настоящему не интересует. Никто не будет о нем беспокоиться, переживать, пытаться докопаться до сути проблем. Даже платные врачи с хорошими рекомендациями могут оказаться некомпетентными, поэтому при любых сомнениях стоит обращаться за вторым мнением.
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