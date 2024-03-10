Чего я не ждала, когда ждала ребенка: личный опыт

Несмотря на то, что чувствовала я себя замечательно, врачам все время что-то не нравилось — то один анализ неважный, то другой, то КТГ тревожное, то шейка коротковата... Не было чего-то критичного, но мне говорили: «Будет лучше, если вы полежите в стационаре под наблюдением». Я как тревожная и послушная, конечно, лежала, о чем теперь жалею. Ничего кроме лишних переживаний мне это не принесло.