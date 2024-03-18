Старший, средний, младший: как на ребенка влияет порядок его появления в семье

Хотя младшенькие занимают особое место в сердцах родителей, в семье их часто не принимают всерьез. Старшие братья и сестры далеко не всегда относятся к ним с умилением, ревнуют их к родителям, не принимают их в свои игры, прогоняют их из своих комнат и так далее. В результате младшие чувствуют себя отвергнутыми и униженными.