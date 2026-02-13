Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в 2026 году: путь к успешной сдаче экзамена

Грамотная подготовка к ЕГЭ по английскому языку в 2026 году может стать решающим фактором при поступлении в престижный вуз.
Полезная информация о ЕГЭ по английскому языку в 2026 году: что изменится
Главные изменения коснутся баллов: их будут считать по-другому. В прошлом году ввели 86 первичных баллов, которые затем превращали в 100 тестовых по таблице. В этом году первичных баллов будет меньше: 82. Задания остались те же, но некоторые из них теперь оценивают ниже.
Что это значит? У выпускников будет меньше шансов допустить ошибку и все равно получить баллы. Иными словами, экзамен стал немного сложнее.
Небольшие изменения будут внесены в задание 38: в нем будет представлена диаграмма по результатам опроса в соцсетях. В формулировку добавили ключевые фразы: conducted among… и choose one option. Фраза conducted among… указывает на целевую аудиторию опроса. Фраза choose one option означает, что можно выбрать только один ответ.
В таблице собрали ключевые параметры экзамена. Это поможет вам эффективнее спланировать занятия и правильно распределить время:
|Форма экзамена
|Компьютерный формат проведения для всех регионов РФ. Задания выполняются на специально оборудованных компьютерных местах.
|Структура
|Письменная часть — 40 заданий (4 раздела)
|Устная часть — 4 задания
|Каждый раздел включает задания разного уровня сложности
|Минимальный балл для сдачи
|22 (тестовых) балла — минимальный проходной порог. Достаточно для получения аттестата, но недостаточно для поступления в вуз
|100 баллов — максимально возможный результат. Письменная часть — 80 баллов, устная часть — 20 баллов
|Продолжительность
|Письменная часть — 3 часа 10 минут (190 минут)
|Устная часть — 17 минут
|Общее время экзамена — около 207 минут
|Разрешенные материалы
|Черновики (выдаются организаторами), гелевая ручка с черными чернилами, документ, удостоверяющий личность
|Особые условия
|Наушники для аудирования (предоставляются)
Основные разделы и темы экзамена по английскому языку
В 2026 году экзамен охватывает следующие ключевые области:
- аудирование: работа с аутентичными аудиозаписями разной сложности, включая диалоги, монологи и интервью. Проверяется умение понимать основное содержание и детали услышанного материала;
- чтение: анализ текстов различных жанров, от информационных статей до художественной литературы. Особое внимание уделяется пониманию структуры текста и авторской позиции;
- грамматика и лексика: проверка знания времен, модальных глаголов, условных предложений, фразовых глаголов и идиоматических выражений. Акцент делается на практическом применении языковых навыков;
- письмо: написание электронного письма личного характера и развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения. Оценивается умение логично и аргументированно излагать свои мысли;
- говорение: чтение текста вслух, условный диалог-расспрос, описание фотографии и сравнение двух изображений. Проверяется беглость речи и умение поддерживать коммуникацию.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по английскому языку
Оптимально начинать подготовку за год до экзамена. Это позволит равномерно распределить нагрузку и уделить достаточно внимания каждому разделу. При наличии хорошей языковой базы можно начать за полгода, но в этом случае придется заниматься более интенсивно. Важно помнить, что изучение языка — процесс постепенный, и «штурмовщина» в последние месяцы редко приводит к желаемому результату.
Как подготовиться к ЕГЭ по английскому языку: пошаговый план
Организованный подход к подготовке значительно увеличивает ваши шансы на успех. Мы разработали подробный план действий, следуя которому вы сможете эффективно подготовиться к каждому разделу экзамена и уверенно справиться со всеми типами заданий. Выполняйте каждый шаг последовательно, уделяя особое внимание тем аспектам, которые даются вам сложнее всего.
1. Оцените текущий уровень знаний
Начните с диагностического тестирования по всем разделам экзамена. Пройдите полный пробный ЕГЭ в условиях, максимально приближенных к реальным. Это поможет выявить сильные и слабые стороны и правильно распределить время на подготовку.
2. Составьте план подготовки по темам
Разработайте детальный график занятий с учетом выявленных пробелов. Распределите темы по неделям, выделяя больше времени на сложные разделы. Обязательно включите в план регулярное повторение пройденного материала.
3. Повторите грамматику и лексику по английскому языку
Систематизируйте знания по основным грамматическим темам. Составьте списки часто встречающихся фразовых глаголов, идиом и устойчивых выражений. Практикуйте их использование в речи и письме.
4. Подготовьтесь к письменной части ЕГЭ по английскому
Освойте форматы письменных заданий. Тренируйтесь писать письма и эссе с соблюдением всех требований к структуре и содержанию. Работайте над расширением активного словарного запаса.
5. Развивайте навыки аудирования
Ежедневно слушайте английскую речь: подкасты, новости, фильмы без субтитров. Выполняйте задания на аудирование из демоверсий и тренировочных вариантов.
6. Тренируйте устную речь
Практикуйте говорение регулярно. Записывайте свои ответы на диктофон, анализируйте ошибки. Найдите партнера для разговорной практики или занимайтесь с преподавателем.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку
Качественные учебные материалы — основа успешной подготовки к экзамену. Чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным, важно использовать разные источники информации и инструменты для практики. Рассмотрим наиболее полезные ресурсы, которые помогут вам освоить все аспекты экзамена и существенно повысить уровень владения языком.
Онлайн-платформы с заданиями
Используйте специализированные сайты с банком заданий, автоматической проверкой и подробными объяснениями. Регулярно решайте тренировочные варианты в формате ЕГЭ. Давайте рассмотрим некоторые из них с плюсами и минусами, которые вы получите:
- «Решу ЕГЭ» — это бесплатный доступ к огромной базе заданий, автоматическая проверка и подробные объяснения, возможность создавать индивидуальные варианты подготовки в зависимости от собственных знаний. Но заданий на аудирование и говорение тут недостаточно, чтобы заработать хороший балл на ЕГЭ.
- Skyeng дает много интерактивных заданий с автоматической проверкой. Кроме того, на самом сайте можно позаниматься с преподавателями (за дополнительную плату), которые подтянут вас по сложным темам. Главный минус заключается в том, что часть функций доступна только по платной подписке.
- «БанкЕГЭ» хорош тем, что предлагает комплексный подход к подготовке к итоговому экзамену. Ученику предоставляется доступ к большому количеству заданий с тестами по всем темам будущего ЕГЭ и тренировочными пробниками, которые помогут определить текущий уровень знаний. Задания регулярно обновляются в соответствии с требованиями на ЕГЭ.
Онлайн-курсы
Выбирайте курсы от проверенных образовательных платформ. Обращайте внимание на наличие обратной связи от преподавателей и возможность отработки всех типов заданий.
- Курсы от школы «Фоксфорд» дают качественную подготовку к ЕГЭ, но нужна систематизированность и вовлеченность самого ученика. Вам будут доступны интерактивные вебинары, домашние занятия, поддержка кураторов с обратной связью. Из минусов можно отметить высокую стоимость курсов и интенсивный график занятий, который может подойти не каждому.
- В «Тетрике» можно заниматься с преподавателем один на один, он подберет удобный формат уроков и даст качественную подготовку по всем разделам ЕГЭ. Но также отпугнуть может стоимость курсов.
- Онлайн-курсы от Яндекс Практикума удобны в первую очередь тем, что они помогают преодолеть языковой барьер, если он имеется у ученика. Здесь программу составят таким образом, чтобы сфокусироваться только на тех темах, которые вызывают затруднения. Также доступны домашние задания, упражнения и чат, где ученики могут общаться друг с другом.
Полезные блоги о ЕГЭ
Подпишитесь на профессиональные блоги преподавателей-экспертов. Они часто публикуют полезные советы, разборы заданий и актуальные изменения в формате экзамена.
- Блог ЕГЭ от Skyeng. Преимущества этого блога в том, что там вы найдете множество полезных статей с советами по подготовке, разборы заданий и лайфхаки для экзамена, а также бесплатные материалы. Из минусов — здесь нет интерактивных элементов и материалы часто носят общий характер.
- Telegram-канал «ЕГЭ Английский» содержит много коротких, но емких постов с полезной информацией об экзамене, новости на нем все время актуальны и регулярно обновляются. Но он подойдет больше как вспомогательный материал — полностью полагаться только на него во время подготовки не стоит.
- В блоге в ВК «EGExpert. ЕГЭ/ОГЭ по англ. языку» с 75 тысячами подписчиков вы найдете самую актуальную информацию по предстоящему экзамену.
Книги и сборники с заданиями
Приобретите официальные сборники ФИПИ и пособия от ведущих издательств. Используйте их для систематической подготовки и работы над ошибками. Вот несколько учебников, по которым можно готовиться к ЕГЭ по английскому языку:
- «ЕГЭ-2025. Английский язык.10—11 классы. Тренинг: все типы заданий». Авторы А. Мелиян и М. Бодоньи;
- «ЕГЭ-2025. Английский язык. 30 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки». Автор Е. Музланова;
- «ЕГЭ-2025. Английский язык. Разделы „Письмо“ и „Говорение“». Авторы К. Громова, А. Манукова и С. Орлова;
- «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2025. 20 тренировочных вариантов на демоверсии 2025 года». Авторы А. Меликян, Н. Кулинцева, Е. Рубинская.
На сегодняшний день таких учебников на рынке представлено множество, и если вы сомневаетесь в выборе, посоветуйтесь со своим преподавателем — он подскажет вам наиболее подходящие варианты.
Занятия с репетитором
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку с репетитором может начинаться за год или даже два до экзамена. Это позволяет глубже освоить материал и устранить возможные пробелы в знаниях. Репетитор помогает подтянуть грамматику и произношение, освоить специфическую лексику, развить уверенность в разговорной речи, что особенно важно для успешной сдачи экзамена. Несомненные плюсы в такой подготовке — это индивидуальный подход (репетитор может адаптировать программу обучения под конкретные нужды ученика, уделяя внимание тем аспектам языка, которые требуют большего внимания, гибкость (занятия могут проходить в удобное время и дома у ученика), поддержка и мотивация (преподаватель будет контролировать прогресс обучения и мотивировать его на достижение высоких результатов). А главный минус, конечно же, в финансовых затратах, но если времени на подготовку совсем мало, то репетитор, безусловно, будет хорошим вариантом.
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Даже отлично подготовленные ученики могут терять баллы из-за невнимательности и волнения на экзамене. Рассмотрим основные рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок и получить высокий результат:
- читайте формулировки заданий и выделяйте ключевые слова. Часто ошибки возникают из-за невнимательного прочтения условий;
- тренируйтесь работать с таймингом. На экзамене важно успеть выполнить все задания, поэтому учитесь распределять время эффективно;
- выполняйте задания в черновике, особенно в письменной части. Это поможет избежать ошибок и лучше организовать текст;
- регулярно практикуйте все типы заданий. Чем больше вы решите тренировочных вариантов, тем увереннее будете себя чувствовать на экзамене.
Советы эксперта
Готовясь к ЕГЭ в 2026 году, выпускники могут быть спокойны. Как отмечает Алена Артишевская, преподаватель английского языка и эксперт ЕГЭ и ОГЭ, топ преподавателей PROFI.RU: «В 2026 году изменений в ЕГЭ по английскому языку, к счастью, нет. Формат экзамена остался прежним». По словам эксперта, экзамен по-прежнему состоит из двух частей и проверяет все основные языковые навыки.
При подготовке Алена Артишевская советует учитывать комплексную структуру экзамена: «Хочу подчеркнуть этот момент, так как часто студенты ограничиваются только грамматикой или лексикой. Но для успешного результата важно развивать все четыре навыка».
Говоря об устной части экзамена, преподаватель отмечает интересную особенность: основные трудности связаны не столько с языковыми ошибками, сколько с умением выстраивать логику ответа. «В процессе устного общения важна не только правильность конструкции фраз, но и последовательность мыслей, логика изложения и умение выразить собственное мнение», — поясняет наш эксперт.
Алена Артишевская приводит актуальный пример: «В экзаменах уже есть вопросы, связанные с искусственным интеллектом — его преимуществами и недостатками, а также с тем, почему выпускник использует или не использует его». При этом она отмечает, что многим подросткам сложно формулировать свои мысли даже на родном языке — явление, которое она называет «тихим шумом».
В своей практике Алена Артишевская использует аутентичные научные статьи для развития у учеников навыков аргументации. Она подчеркивает важность следования методическим рекомендациям и использования материалов ФИПИ для качественной подготовки.
Отвечая на вопрос о сроках подготовки, эксперт высказывается однозначно: «Не откладывайте на потом. Чем раньше начнете осваивать язык, тем легче вам будет в дальнейшем». При этом она отмечает, что при серьезном подходе двух лет подготовки в старшей школе может быть достаточно.
«Английский язык требует регулярности и, как говорили уважаемые преподаватели в моей альма-матер, „life long learning“ — учиться всю жизнь», — подчеркивает Алена Артишевская. В завершение эксперт отмечает важную мысль: «ЕГЭ, на самом деле, — это эффективный инструмент, который дает возможность не только успешно сдать экзамен, но и после подготовки уверенно говорить на многие темы и понимать иностранный язык в реальных ситуациях за границей».
