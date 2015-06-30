Тестирование школьников на наркотики могут сделать обязательным



В столице тестирование школьников на наркотики может быть добавлено в ежегодные обязательные профилактические осмотры, сообщает агентство «Москва».

«Тестирование на наркотики в Москве из пилотного проекта перешло на постоянную основу, – сообщила начальник отдела дополнительного образования департамента образования Ольга Глазкова. – И могу сказать от имени департамента образования, мы будем на всех уровнях поддерживать идею добавить медицинское тестирование школьников на наркотики в профосмотры, которые проходят у нас в школах ежегодно».

В свою очередь председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила, что введение тестирования на наркотики у школьников и студентов позволило снизить количество наркопотребителей с 10–15% в «некоторых творческих вузах» – до 1%.