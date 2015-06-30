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Тестирование школьников на наркотики могут сделать обязательным

 

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В столице тестирование школьников на наркотики может быть добавлено в ежегодные обязательные профилактические осмотры, сообщает агентство «Москва».
 
«Тестирование на наркотики в Москве из пилотного проекта перешло на постоянную основу, – сообщила начальник отдела дополнительного образования департамента образования Ольга Глазкова. – И могу сказать от имени департамента образования, мы будем на всех уровнях  поддерживать идею добавить медицинское тестирование школьников на наркотики в профосмотры, которые проходят у нас в школах ежегодно».
 
В свою очередь председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила, что введение тестирования на наркотики у школьников и студентов позволило снизить количество наркопотребителей с 10–15% в «некоторых творческих вузах» – до 1%.
 
«Это говорит о том, что те профилактические меры, которые мы принимаем, работают, – отметила Стебенкова. – И сегодня мы договорились с департаментом образования, что у нас будет общий блок пропаганды. Это будет профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, курения и безопасности в интернете. Мы формируем проект с методическим кабинетом департамента здравоохранения Москвы, чтобы его уже в такой связке запустить в школах».
 
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