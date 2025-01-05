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РЕБЁНОК.РУ

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Мамалыга из кукурузной крупы

В Молдавии мамалыга раньше заменяла хлеб, ее готовили повсеместно из муки или из крупы. Причем мамалыгой принято называть как жидковатую кашу, так и плотную, текстурой напоминающую пирог или хлеб. Зажиточные люди могли себе позволить перемолоть крупу в муку, а те, кому финансы не позволяли это сделать, готовили себе кашу из крупы.

Мы с вами создадим как раз такой вариант блюда!

Мамалыгу варят в воде с жиром. Это сейчас принято забеливать ее сметаной или йогуртом любой жирности, а раньше добавляли свиной или гусиный смалец (перетопленный жир), который хранился в банках или горшочках в погребе. Осенью кололи свинью, если такая была в хозяйстве, сало перетапливали и всю зиму ели сытную и наваристую мамалыгу. Такое блюдо пастухи и рабочие брали с собой на весь день, заворачивая в газету или в бумагу, в холщовый мешок. В особо праздничные дни кашу дополняли шкварками.

Сейчас же мамалыгу из кукурузной крупы вам подадут в любом ресторане или кафе, сдобренную сметаной, йогуртом.

Ингредиенты

Кукурузная крупа - 200 г

Вода - 500 мл

Соль - 3 щепотки

Смалец свиной (жир) - 1 ч.л.

  • 104 кКал
  • 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Итак, подготовьте продукты по списку и начнем кулинарить!

 

Фото 1

 

 

Тщательно промойте в воде кукурузную крупу, пока жидкость не станет прозрачной.

 

Фото 2

 

 

Вскипятите воду в казане и добавьте в нее пару щепоток соли и смалец. Подождите, пока он полностью растопится, и всыпьте крупу. Доведите до кипения и убавьте нагрев до среднего, накройте емкость крышкой. Каша будет булькать под ней. Время от времени перемешивайте ее, чтобы она не подгорела.

 

Фото 3

 

 

Как только каша станет густой, выключите нагрев и оставьте мамалыгу под крышкой для пропаривания на 20-25 минут.

 

Фото 4

 

 

Аккуратно по краям пройдитесь силиконовой лопаткой и накройте емкость тарелкой, переверните казан дном вверх и выложите пласт мамалыги на тарелку. Нарежьте порционными кусочками. К столу мамалыгу из кукурузной крупы подайте со сметаной, шкварками, свежей зеленью. Можно дополнить блюдо натертым сыром или брынзой.

 

Фото 5

 

 

Приятного вам!

 

Мамалыга из кукурузной крупы, рецепт с фото
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