Мамалыга из кукурузной крупы

В Молдавии мамалыга раньше заменяла хлеб, ее готовили повсеместно из муки или из крупы. Причем мамалыгой принято называть как жидковатую кашу, так и плотную, текстурой напоминающую пирог или хлеб. Зажиточные люди могли себе позволить перемолоть крупу в муку, а те, кому финансы не позволяли это сделать, готовили себе кашу из крупы.

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Мамалыгу варят в воде с жиром. Это сейчас принято забеливать ее сметаной или йогуртом любой жирности, а раньше добавляли свиной или гусиный смалец (перетопленный жир), который хранился в банках или горшочках в погребе. Осенью кололи свинью, если такая была в хозяйстве, сало перетапливали и всю зиму ели сытную и наваристую мамалыгу. Такое блюдо пастухи и рабочие брали с собой на весь день, заворачивая в газету или в бумагу, в холщовый мешок. В особо праздничные дни кашу дополняли шкварками.

Сейчас же мамалыгу из кукурузной крупы вам подадут в любом ресторане или кафе, сдобренную сметаной, йогуртом.