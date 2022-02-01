Занятия, которые помогут детям развить здоровые привычки

Вы пытаетесь приучить ребенка есть овощи – но каждый раз он отказывается наотрез. Вы бы хотели, чтобы каждый день вся семья собиралась за ужином – но всегда у кого-то находятся неотложные дела. Все члены вашей семьи понимают, насколько важна физическая активность, но по выходным вы не идете на стадион, а смотрите телевизор.

Пожалуй, каждому знакомы такие ситуации. Но даже несмотря на стремительный ритм жизни и загруженность делами, можно научиться вести здоровую и счастливую жизнь. Рассмотрим несколько советов о том, как этого достичь.

1. Выращивайте овощи на собственном огороде. Хотите, чтобы вашим детям нравилось есть овощи? Выращивайте их у себя дома. Купите семена и посадите их на огороде вместе с детьми. Ухаживайте за растениями вместе: поливайте их каждый день и наблюдайте за тем, как они растут. Поговорите с ребенком о том, как он думает, когда растение вырастет и даст плоды. Если вы не имеете достаточного опыта в выращивании растений, не волнуйтесь. Многие овощные культуры (например, морковь, кабачки, огурцы, помидоры и т. д.) неприхотливы – вырастить их достаточно легко.

2. Готовьте еду вместе. Если вы готовите пищу вместе с ребенком, вы можете развить у него здоровые пищевые привычки, а также укрепить общение и эмоциональную связь с ним. Если у вас большая семья и вы не хотите, чтобы на кухне было слишком много людей, руководствуйтесь принципом «разделяй и властвуй». Приготовьте ужин вместе с одним из детей, а на следующий день позвольте сделать то же супругу вместе с другим ребенком.

3. Собирайтесь вместе. Если вы каждое утро спешите на работу, а вечером заняты рабочими встречами или тренировками по фитнесу, вам может быть трудно собираться всей семьей за ужином. Но старайтесь хотя бы раз в день принимать пищу вместе с семьей. Неважно, будет это завтрак или ужин. Собирайтесь вместе и говорите о том, как прошел день у каждого из вас.

4. Сделайте ваш рацион более полезным. Вам не обязательно уговаривать детей есть полезную еду. Полезное питание – это может быть весело. Позвольте каждому члену семьи выбрать блюдо, которое вы будете готовить один-два раза в неделю. Но при этом установите определенные правила: в рационе должен быть белок, полезные углеводы и клетчатка. Ходите вместе с ребенком покупать продукты, поощряйте его помогать вам выбирать фрукты и овощи. Вносите небольшие изменения в ваш привычный рацион: например, если ребенок любит пиццу, готовьте ее из вегетарианских продуктов.

5. Проводите время на улице. Вы можете просто гулять, кататься на велосипедах, на роликах или ходить на спортивную площадку. Каждое из этих занятий поможет вам и ребенку проявлять физическую активность. В выходной день вместо того чтобы включать ребенку мультфильмы, погуляйте с ним в ближайшем парке или запланируйте поездку по окрестностям на велосипедах. Вместо похода в кинотеатр поиграйте в футбол или бадминтон на ближайшей спортивной площадке.

6. Найдите время для того, чтобы укрепить эмоциональную связь с семьей. Каждую неделю выделяйте время, которое вы будете проводить вместе с семьей. Это может быть совместный ужин с пиццей по пятницам, прогулка в выходной день или вечер настольных игр. Какую бы идею для всей семьи вы ни придумали, убедитесь, что у всех вас есть достаточно времени для общения.

7. Поощряйте и поддерживайте близких. Счастье подразумевает также и хорошее самочувствие. Ребенок беспокоится по поводу предстоящей контрольной? Супруг готовится к важной презентации на работе? Создайте дома атмосферу, где все члены семьи будут поддерживать друг друга, и отмечайте успехи каждого.

Семь советов, рассмотренных выше, помогут вам развить привычки здорового питания и физической активности. Вы будете проводить время с семьей даже в самые беспокойные периоды вашей жизни. Это не только поможет создать здоровую атмосферу в семье, но и сделает вас более сплоченными и счастливыми.