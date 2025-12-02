Почему вода в чайнике кипит: объяснение для детей и советы родителям

Можно поставить прозрачный чайник или кастрюлю с водой и наблюдать: сначала появляются маленькие пузырьки — это воздух, который был в воде.

Потом их становится больше, и они поднимаются со дна — значит, температура приближается к ста градусам. Когда вода закипит, весь объём заполнится пузырьками — начинается настоящее кипение.