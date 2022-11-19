Узнайте почему ваш ребенок отказывается есть, что с этим делать? И в чем причины такого поведения

Один многодетный отец высказал интересную мысль:

«Сбалансированным питанием, по мнению детей, можно считать то, при котором и в правой, и в левой руке у них будет по жирному гамбургеру».

Почему дети к этому так относятся, и как привить культуру потребления пищи постараемся разобраться в статье.

Одной из самых насущных проблем для родителей является отказ малютки от предложенной пищи.

Нежелание есть вызывает у родителей приступ паники и непреодолимое желание, во что бы то ни стало напичкать кровиночку полезными и питательными продуктами.

Однако родственникам карапуза нужно задуматься, отчего он не хочет есть.

Четыре актуальных причины, по которым малыши пренебрегают кулинарными стараниями мам

Первая: Взрослые пытаются впихнуть в дитя больше, чем положено по возрасту. Еще чаще этим злоупотребляют бабушки. При систематическом преувеличении норм объемов пищи, у ребенка появятся проблемы с лишним весом.

Вторая: У ребенка присутствует возможность перебивать аппетит сладостями, газированными напитками и чипсами. Необходимое количество калорий набираются с помощью вредных продуктов.

Третья: Кишечные вирусы - причина отказа от еды карапуза. Организм занят тем, что борется с болезнью, поэтому не стоит без надобности перенапрягать его лишней работой.

Четвертая: Нарушение режима питания вызывает у малютки нежелание кушать в часы приема пищи. Если дошкольник питается не по режиму, то он часто капризничает, нервничает, у него преобладает нездоровый сон.

Если поразмыслить рационально, то голодный отпрыск, который имеет доступ к полному холодильнику и умеющий самостоятельно передвигаться, может и в одиночку решить для себя данный вопрос. Как же стимулировать желание карапуза правильно питаться?

6 простых советов для того, чтобы кроха кушал с удовольствием

1. Не стоит пытаться любой ценой накормить собственное чадо. Даже если кроха отступит перед напором заботливой мамочки и наконец, поест, это не принесет пользы.

2. Если ребенок не доел, это не значит, что он остался голодным. Нет никакой необходимости в опустошении тарелки, малыш сам чувствует, что наелся.

3. Важно постоянно прививать кулинарные предпочтения и объяснять деткам, какая еда полезная, а от какой у них возникнут нежелательные последствия для организма. Необходимо исключить из рациона малютки чипсы, сухарики, фастфуд.

4. Можно включать фантазию и красиво украшать приготовленные для сыночка или доченьки блюда, ведь дошкольники просто обожают нечто сказочное и волшебное.

5. Следует постараться избегать перекусываний крохи между кормлениями. Пусть нагуляет аппетит.

6. Без личного примера заботливых родителей у малютки не будет желания питаться в отведенное для этого время. К трем годам он уже должен кушать вместе с членами семьи и при этом учиться хорошим манерам.

Родственникам стоит набраться терпения для решения этого вопрос и не забывать о личности маленького человека. Он имеет такие же предпочтения, как и взрослый. Навязывание собственных вкусов в меню может только навредить.