Учитель ОБЖ составил план действий на случай, если в здании начнется стрельба (Обязательно покажите ребенку)

Если стреляют рядом или в твою сторону, падай за парту, за колонну, ползи за угол и прячься. Двери можно забаррикадировать чем угодно.

Если понимаешь, что убийца идет к тебе, действуй по ситуации, но между «просто умер» и «дал по голове стулом и выжил» лучше выбрать жизнь.

Если не можешь спрятаться, притворись мертвым, если убийца не достреливает жертв.

Если решил бежать, петляй. Не беги прямо. Три шага вперед — один вбок, четыре вперед — один вбок.

Взрыв рядом и ты живой? Выбирайся скорее. Не снимай на мобильный: может быть второй взрыв, расстрел, обрушение здания.