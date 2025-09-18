РЕБЁНОК.РУ
Тефтели с грибами в духовке

Самые нежные, вкусные и сочные тефтели, которые нравятся моей семье - это тефтели с грибами. Эти тефтели без риса, без хлеба, в них только грибы и фарш.

Раньше я готовила тефтели в сковороде, сначала я их слегка обжаривала, потом тушила. Но попробовав однажды приготовить тефтели в духовке, поняла - такой способ мне нравится больше.

Во-первых, калорийность блюда немного сокращается. И, во-вторых, этот вариант значительно проще. Сформировал тефтели, уложил в утятницу или казан, и забываешь о них как минимум на час. За это время можно и фильм посмотреть, и книжку с детьми почитать)

Ингредиенты

Говяжий фарш - 400 г

Шампиньоны - 150 г

Лук репчатый - 100 г

Томатный сок - 100 мл

Сметана - 3 ст. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный молотый перец - по вкусу

5 шт.
  • 165 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 9.58
  • Ж: 12.97
  • У: 1.94

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберем все продукты по списку и приступим к приготовлению тефтелей с грибами в духовке.

 

Фото 1

 

 

Почистите и нарежьте лук небольшим кубиком.

 

Фото 2

 

 

Шампиньоны зачистите, промойте, нарежьте также кубиком, как и лук.

 

Фото 3

 

 

На растительном масле обжарьте лук до мягкости, добавьте шампиньоны и слегка припустите овощи. Остудите овощи.

 

Фото 4

 

 

Подготовьте фарш.

 

Фото 5

 

 

Добавьте в него лук с шампиньонами.

 

Фото 6

 

 

Приправьте фарш специями: соль, черный молотый перец. Хорошо вымесите фарш. Руки смочите водой и сформируйте тефтели.

 

Фото 7

 

 

Подготовьте жаропрочную посуду: утятницу или небольшой казан, глубокую форму для запекания.

Выложите в нее тефтели.

 

Фото 8

 

 

Для заправки соедините томатный сок со сметаной. Добавьте щепотку соли. Залейте тефтели.

 

Фото 9

 

 

Отправьте тефтели в духовку.

 

Фото 10

 

 

Запекайте тефтели с грибами в духовке под крышкой или листом фольги при температуре 180 градусов 50-60 минут.

 

Фото 11

 

 

Готовые тефтели с шампиньонами подавайте с любым гарниром.

 

Приятного аппетита.

 

Фото 12

 

 

 

Фото 13

 

 

 

Фото 14

 

 

