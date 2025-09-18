Самые нежные, вкусные и сочные тефтели, которые нравятся моей семье - это тефтели с грибами. Эти тефтели без риса, без хлеба, в них только грибы и фарш.
Раньше я готовила тефтели в сковороде, сначала я их слегка обжаривала, потом тушила. Но попробовав однажды приготовить тефтели в духовке, поняла - такой способ мне нравится больше.
Ингредиенты
Говяжий фарш - 400 г
Шампиньоны - 150 г
Лук репчатый - 100 г
Томатный сок - 100 мл
Сметана - 3 ст. л.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль - по вкусу
Черный молотый перец - по вкусу
- 165 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 9.58
- Ж: 12.97
- У: 1.94
Процесс приготовления
Соберем все продукты по списку и приступим к приготовлению тефтелей с грибами в духовке.
Почистите и нарежьте лук небольшим кубиком.
Шампиньоны зачистите, промойте, нарежьте также кубиком, как и лук.
На растительном масле обжарьте лук до мягкости, добавьте шампиньоны и слегка припустите овощи. Остудите овощи.
Подготовьте фарш.
Добавьте в него лук с шампиньонами.
Приправьте фарш специями: соль, черный молотый перец. Хорошо вымесите фарш. Руки смочите водой и сформируйте тефтели.
Подготовьте жаропрочную посуду: утятницу или небольшой казан, глубокую форму для запекания.
Для заправки соедините томатный сок со сметаной. Добавьте щепотку соли. Залейте тефтели.
Отправьте тефтели в духовку.
Запекайте тефтели с грибами в духовке под крышкой или листом фольги при температуре 180 градусов 50-60 минут.
Готовые тефтели с шампиньонами подавайте с любым гарниром.
Приятного аппетита.
