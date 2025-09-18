Тефтели с грибами в духовке

Самые нежные, вкусные и сочные тефтели, которые нравятся моей семье - это тефтели с грибами. Эти тефтели без риса, без хлеба, в них только грибы и фарш.

Раньше я готовила тефтели в сковороде, сначала я их слегка обжаривала, потом тушила. Но попробовав однажды приготовить тефтели в духовке, поняла - такой способ мне нравится больше.

Во-первых, калорийность блюда немного сокращается. И, во-вторых, этот вариант значительно проще. Сформировал тефтели, уложил в утятницу или казан, и забываешь о них как минимум на час. За это время можно и фильм посмотреть, и книжку с детьми почитать)