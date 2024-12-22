Вейпы, инфекции и невежество. Как родители вредят собственным детям

«Я первый раз в жизни увидел трансгендерного подростка в пункте временного размещения беженцев с Украины. Симпатичный такой мальчик, бородка пробивается. А в карте написано: Марина», — говорит педиатр Морозовской детской клини- ческой больницы Москвы, доцент Сеченовского универ- ситета, доктор медицинских наук Павел Бережанский.

Что творилось с детским здоровьем на Украине, почему дети стали тяжелее болеть инфекциями, как вейпы губят подростков?

Колют гормоны и меняют пол

Об этом врач рассказал aif.ru.

Юлия Борта, aif.ru: Павел, вы бывали в зоне СВО, принимали детей в пунктах временного размещения. Что увидели? На Украине здравоохранение и так не ахти, а учитывая западные веяния, отказ от вакцинации, последствия наверняка печальные...

Павел Бережанский: Там, конечно, происходили чудовищные вещи. В 2022 году я впервые увидел трансгендерного подростка. Заходит в кабинет симпатичный мальчик 14 лет, бородка растёт. Мне дают карту, а там написано: «Марина». Говорю: «Наверное, карта не та». Он возражает: «Нет, всё правильно». Выяснилось, что семья из Днепропетровска, бежали в Донецк, потом приехали в Подмосковье. Были две сестры-близняшки. Одна общалась с компанией сверстников, которые решили сменить пол. Оказывается, на Украине с 14 лет это можно делать. Без врача купить себе гормоны в аптеке и колоть... Так вот он (или она?) пришёл ко мне с просьбой подобрать дозировку гормонов. Честно говоря, я не знал, как это сделать. Позвонил нашим ведущим детским эндокринологам, но и они оказались в затруднении, благо в России таких детей никто не видел. И вот с этим ребёнком занимались все эндокринологи, потому что резко бросать гормоны нельзя.

— Что ещё поразило?

— К нам приезжали очень тяжёлые дети с запущенным сахарным диабетом, выраженным рахитом, бронхиальной астмой с одышкой, когда уже меняется грудная клетка, а ногти становятся как стёклышко часов... Как-то были в Луганске, вели осмотр детей в школе, и начался обстрел. Когда разрывы стали ближе и вылетели стёкла, мы бросились под парты и поползли ближе к проёму, чтобы на нас не рухнули перекрытия. Я бледный, почти заикаюсь, руки дрожат. Чувствую, кто-то меня за плечо тянет. Пятилетняя Анюта, которую мама привела на приём, протягивает мне конфету и сообщает: «Доктор, ты не нервничай. Я вот сейчас выздоровлю, вырасту и стану балериной».

К чему приводи «вкусный» пар

— Кое-что плохое мы от Запада тоже переняли. Подростки и студенты массово курят электронные сигареты... — Да, и это большая беда. Вроде бы человек просто вдыхает пар, который вкусно пахнет. Но это не так. Вот последний случай. К нам поступил подросток 16 лет с поражением 90% лёгких. Употреблял вейпы 3 месяца, по пузырьку в день. Когда попал к нам, не мог даже предложение целиком сказать из-за жуткой одышки. Он по[1]худел на 10 кг, постоянно температура, кровохарканье. Мы смогли его вытащить через 6 месяцев. Но 40% лёгких у него уже не восстановятся. Иногда поступают дети 12–13 лет, а стаж курения уже 3–4 года и даже 5 лет. Двое подростков с онкологией в щёчной области — это тоже на 100% спровоцировано вейпами. Раньше стандартная пневмония проходила за 6–7 дней, у «парильщиков» она длится 10–14 дней. Удивительно, но родители иногда сами покупают детям вейпы, чтобы не курили сигареты.

— Как заподозрить, что ребёнок употребляет вейпы?

— Проявления могут быть разные. У нашей пациентки, девочки 15 лет, всё началось с покашливаний. Родители заваривали ей травки, делали ингаляции. А потом девочка обратилась к хирургу и гинекологу с болями в правой подвздошной области. На УЗИ обнаружили закупорку сосудов, которые подходят к яичникам. Постоянное поступление токсических веществ при употреблении вейпа привело к закупорке сосудов, повышению давления, сосуды перекрутились. Пришлось делать операцию. При курении сигарет мы можем почувствовать запах табака от подростка. А здесь от него вкусно пахнет, он излучает удовольствие. Токсины попадают в лёгкие и закупоривают сосуды, возникает микрогипоксия (удушье). В ответ вырабатывается дофамин, человек ловит кайф. Со временем для получения удовольствия надо увеличивать дозу.

Постковидный след

— Послушные дети тоже стали тяжелее переносить инфекции, хоть и не курят.

— Это постковидный след. В пандемию все сидели дома, не передавали друг другу инфекцию, не болели, а значит, и иммунитет не вырабатывался. Плюс никого не прививали. И сейчас мы видим всплеск инфекций у непривитых и тех, кто долго сидел дома. К примеру, микоплазма гуляет уже год. Её вызывают простейшие, это не вирусы и не бактерии.

— А какие симптомы?

— Сначала могут быть ломка в ногах, небольшая температура, покашливание, вялость. А через 10–14 дней появляется боль за грудиной, сухой навязчивый кашель, высокая температура, затруднённое дыхание. Всё чаще вылезают редкие вирусы, которые мы раньше почти не находили: метапневмовирус, бокавирус и т. д. И подобрать терапию, поставить диагноз не всегда сразу удаётся.

— Прививки могут помочь?

— От микоплазмы вакцины нет. Но зато есть от других опасных инфекций. В прошлом году было много заболевших коклюшем, который имеет высокую летальность. Почему от него делают вакцину детям до 3 лет? Малыши не могут откашляться. Приступ кашля может длиться 1–2 минуты, дети не понимают, как сделать вдох, и задыхаются. У нас была печальная история. У родителей, убеждённых антипрививочников, коклюшем заболел 8-месячный ребёнок. Приступы кашля стали возникать по 20–40 раз в день. Но они не пошли к врачу. Интернет им подсказал, что полёт в самолёте облегчает кашель. Они сняли самолёт (!), стали летать. Кашель стал полегче (во время полёта давление в малом круге кровообращения снижается, что смягчает приступы). А потом, наоборот, усилился. И когда самолёт приземлился, ребёнок уже погиб. Или менингококковая инфекция. С момента появления сыпи есть максимум 20–30 минут, чтобы спасти ребёнка. И от неё тоже есть вакцина. Проблема в информационной замусоренности. Родители обращаются к интернету вместо врачей. «Шаманские игры с бубном» вокруг детей приводят к трагедиям.

Советы от Павла Бережанского:

— Не отказывайтесь от прививок. Не надо делать все подряд, определите с врачом, какие нужны именно вашему ребёнку. Аллергия — не противопоказание.

— Кашель у детей лечить самостоятельно нельзя. Надо идти к врачу. Сиропчики, таблетки, травки могут привести к пневмонии.

— Делайте зарядку с детьми каждый день.

— Дома поддерживайте температуру +22°, во время сна — +17...+20°, влажность 50–60%. Чаще проветривайте помещение, приучите себя и детей спать с приоткрытым окном.

— Вода у ребёнка всегда должна быть в доступе — это отличный способ защищаться от инфекций. Если ребёнок мало и редко пьёт, то слизистая высыхает, её способность сопротивляться бактериям и вирусам снижается. Плюс вода механически смывает микробов со слизистой.