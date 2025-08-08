Мудрость рода. Психолог Василькова пояснила, когда и как уступать детям

Воспитание детей — непростая задача. Как найти баланс между поддержкой собственного авторитета и созданием доверительных отношений с ребенком, в том числе и идя на уступки время от времени?

Почему родители не хотят уступать детям?

Об этом aif.ru рассказала

Для многих родителей пойти на уступку ребенку — значит, утратить позиции власти. Некоторые считают это проявлением слабости. Особенно если категоричное «нет» уже прозвучало. Даже если ребенку удается найти достаточно разумные аргументы, часто родитель предпочитает остаться непреклонным. Есть и такая категория взрослых, которая считает, что, идя на уступки, можно разбаловать ребенка. И тогда о дисциплине, послушании и последовательности можно забыть.

Как понять, стоит ли уступить ребенку?

Прежде чем принять решение, стоит задать себе два вопроса:

1. Что самое плохое может произойти, если я уступлю ребенку?

2. Что самое хорошее может произойти, если я сделаю то, о чем просит ребенок?

Нельзя сказать, что в любой ситуации перевесить должны вероятные позитивные последствия. Да и то, что считать позитивными последствиями, — тоже вопрос спорный.

Как достичь баланса?

Например, опыт от неразумного решения нужно отнести к хорошим или плохим последствиям? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от ценностей семьи, в частности, родителей, и степени тех самых последствий. В то же время ответы на эти вопросы помогут увидеть ситуацию реалистично и проанализировать ее глубже, чтобы принять лучшее решение, руководствуясь не только эмоциями.

Стоит отметить, что гармоничные и доверительные отношения развиваются в атмосфере баланса. Если ребенок всегда делает, что хочет, он привыкает ко вседозволенности. Если мнение ребенка никогда не учитывать — к атмосфере тирании. И то, и другое нельзя назвать здоровым климатом, в котором может воспитываться и формироваться полноценная личность.

Чтобы понять, в какой ситуации можно настоять на своем, а в какой — уступить, стоит задать себе вопрос: кому нужно то, что сейчас происходит? Что полезнее будет в конкретном вопросе — приобрести личный опыт и научиться ответственности за свой выбор, или прожить по сценарию родителей, перенимая их ценности? Оба эти опыта в равной степени важны для ребенка.

Когда нужно отказать

Иногда дети хотят того, что им точно не нужно. Что делать в такой ситуации? Если просто сказать «нет», у ребенка появится ощущение, что взрослые его не понимают и настроены против. Скорее всего, это приведет к конфликту. Один из простых, но очень действенных инструментов, который можно использовать в этой ситуации, — это вопрос: как ты себе это представляешь? С помощью него достигается сразу несколько целей.

1. Это помогает отделить эмоцию от истинного желания. Иногда те или иные высказывания детей — это просто выражение их сильных эмоций. И они не имеют представления, как достичь желаемого.

2. Это помогает взять ребенку на себя ответственность за то, чего он хочет. Иногда желаемое перестает быть таковым, когда ребенок начинает понимать, сколько тех или иных ресурсов необходимо для его достижения.

3. Родитель не становится врагом в глазах ребенка. Он не осуждает, не кричит, они говорят об одном и том же, а значит, они одна команда.