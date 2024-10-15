Проблемы с поведением. Невролог Довбня рассказал, как помочь ребенку с СДВГ

То, что дети — сгустки энергии и непоседы, «вечные двигатели и прыгатели», известно всем родителям. Но у части ребят активность может переходить все границы. Впрочем, СДВГ может выражаться и другими симптомами.

Детей с данным расстройством становится все больше, а информации о нем зачастую не хватает.

Балованный он у вас!

О том, как распознать синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), чем он опасен и как помочь таким детям, aif.ru рассказал

СДВГ не следует путать с избалованностью, ленью, распущенностью или капризностью, взрывным темпераментом и прочими особенностями характера. Это врожденное нарушение развития и медицинский диагноз. Синдром подразумевает трудности, возникающие у человека в раннем возрасте вне зависимости от его мотивации, поведения или воспитательных методов, родительского внимания и т. д.

В отличие от просто хулиганящих и не желающих учиться детей, ребята с СДВГ имеют серьезное отставание в какой-либо из областей развития. Только специалисты могут оценить, насколько развиты у ребенка речь, математические навыки, крупная и мелкая моторика, социальные навыки (способность к общению, дружеским контактам) и прочее. Возможен вариант, когда с учебой у ребенка проблем нет, но социальное функционирование серьезно нарушено.

Не менее 6 признаков

Проявляться данный синдром может целым комплексом симптомов, связанных с трудностями удержания внимания, концентрации на учебных и рабочих задачах, импульсивностью, гипермобильностью и т. д.

Например, такому ребенку трудно на чем-то сконцентрироваться даже в течение 5 минут, его может быть сложно успокоить и уложить спать (особенно днем). При этом у него часто отсутствует осторожность и страх перед потенциальными опасностями, поэтому он больше других рискует травмироваться. Также при СДВГ бывают трудности в освоении навыков самообслуживания, требующих внимательности, например, завязывание шнурков или застегивание пуговиц. Для детей до 16 лет используют критерий шести и более признаков синдрома, для пациентов старше 16 лет достаточно пяти характерных симптомов, которые должны быть устойчивы во времени (длиться более 6 месяцев постоянно) и проявляться вне зависимости от социального окружения.

Симптомы СДВГ у разных людей отличаются: у кого-то более выражен дефицит внимания, у кого-то — гиперактивность. Специалисты выделяют три подтипа синдрома: первый связан с проблемами внимания, второй — с гиперактивностью и импульсивностью, а третий подтип сочетает то и другое.

Синдром высокого риска

Детям с СДВГ трудно учиться, без адекватной помощи они будут плохо усваивать новую информацию, иметь проблемы с успеваемостью и поведением, конфликты с учителями и одноклассниками. Все это может повлиять на формирование самооценки и самоуважения у ребенка, а в некоторых случаях стать причиной развития депрессии.

Некоторые дети с СДВГ могут с трудом оценивать степень риска в определенных ситуациях и контролировать свои эмоции. Они могут получать разнообразные травмы, попадать в небезопасные ситуации. Могут возникать трудности в общении со сверстниками — таким детям трудно делиться игрушками, делать что-то по очереди, играть с другими детьми, да и просто заводить и сохранять друзей.

Подростки с СДВГ, не получающие программу помощи, чаще начинают курить, употреблять алкоголь и наркотики, более склонны к неразборчивым сексуальным связям, подвержены риску несчастных случаев, ДТП, разного рода зависимостям, конфликтам. Поэтому, как только ребенку ставится диагноз СДВГ, ему необходимо получить правильную программу помощи.

И хотя с возрастом гиперактивность часто снижается и к окончанию подросткового возраста может практически сойти на нет, дефицит внимания, импульсивность, эмоциональные нарушения никуда не исчезают. Поэтому если дети и подростки с СДВГ не будут получать помощь, у них будут сложности и дома, и в школе, и позднее — на работе и в личной жизни.

Как диагностируется СДВГ

Сразу оговоримся, достоверных онлайн-тестов для диагностики СДВГ не существует. Если вы подозреваете у вашего ребенка гиперактивность или дефицит внимания, обратитесь к опытному психологу, который проведет наблюдение и интервью с родителями и ребенком, сделает серию тестов и, если необходимо, направит вас на консультацию к врачам — психиатрам и неврологам. Перед визитом к психологу стоит проконсультироваться с педагогами в детском саду / школе, чтобы собрать информацию об особенностях поведения ребенка на занятиях и возможных трудностях в обучении.

Первые признаки СДВГ можно заметить в раннем возрасте, около 1-2-х лет, но официально диагноз ставится с 3-х лет. Не стоит бояться и оттягивать этот момент. Чем раньше ребенок получит диагноз, тем раньше он может получить программу помощи и тем эффективнее она будет.

Как корректировать

Медикаментозное лечение при СДВГ назначается далеко не всегда. До 6 лет, как правило, рекомендуются только поведенческие стратегии вмешательства. Чтобы помощь была успешной, необходимо привлекать разных специалистов: психологов, педагогов, неврологов, психиатров. Методы помощи выбираются в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и его специфических трудностей. Хорошие результаты показывает комплексный подход, сочетающий когнитивно-поведенческую терапию, обучающие программы для родителей и визуальную поддержку, все это можно использовать сразу после постановки диагноза у самых младших детей.

Главное — не потеряться в огромном потоке информации и найти достоверные данные. Например, новый сезон подкаста Фонда «Обнажённые сердца» — «Инклюзия и жизнь» в 8 эпизодах рассказывает об этом синдроме. Эксперты фонда, а также психиатр Анна Портнова, педиатр Сергей Бутрий и многие другие специалисты обсуждают мифы и факты вокруг этой темы, причины возникновения, диагностику, методы лечения и личный опыт людей с СДВГ.