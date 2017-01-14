Фильм «2+1» (2017): Подготовка общественного мнения к принятию однополых родителей

Рецензия на фильм 2+1 ("Два плюс один") от проекта Научи хорошему.



Так уж сложилось, что русские люди давно полюбили французские комедии. Фильмы с Луи де Фюнесом, Жераром Депардье, Пьером Ришаром – удивительно тонкие, мягкие, добрые, жизнеутверждающие… Однако таким французское кино было десятки лет тому назад. И, заручившись доверием к любимой многими классике, нам сегодня пытаются подать совсем иного рода “произведения”.



А неприятная правда такова: в наше время французское, как и вообще европейское кино, пронизано насаждением неприемлемых для русского человека понятий и образа жизни.



Фильм «2+1» выйдет на российские экраны 12-ого января 2017-го года. Названием и исполнителем главной роли (Омар Си) создатели фильма отсылают к популярной комедии «1+1» (нетолерантное мнение о которой можно прочитать здесь). Однако, даже при всей спорности фильма «1+1», до новой комедии «2+1» ему далеко. Ведь «2+1» прямо-таки настоятельно рекомендует нам проявлять симпатии к миру, в котором нет места ни морали, ни нравственности, ни даже семье и любви.



Сюжет



Главный герой, Самюэль, – юный прожигатель жизни. Пьет, веселится, спит с малознакомыми женщинами… до того момента, как к нему приходит юная девушка Кристин и вручает младенца. По словам Кристин, малышка Глория – дочь Самюэля, и поскольку Кристин совершенно не чувствует себя готовой к материнству, она просто оставляет ребёнка отцу и сбегает в Лондон. Сначала Самюэль тщетно пытается вернуть дитя матери, а после череды связанных с этой историей событий, оседает в Лондоне, знакомится с педерастом Берни, успешным продюсером, и с помощью оного становится знаменитым каскадером, попутно воспитывая Глорию и пытаясь найти Кристин.





Спустя восемь лет сбежавшая мамаша снова появляется в его жизни, что сначала радует главного героя и Глорию. Но блудная мать решает увезти малышку подальше и подает на Самюэля в суд, который тот выигрывает до тех пор, пока не выясняется, что Глория не его родная дочь. Процесс раздела прав переходит уже на иной уровень. Теперь это деление ребёнка между плохой родной матерью и хорошими приемными отцами, один из которых – педераст. Естественно, в эмоциональном плане и с помощью сюжетных перипетий фильм заставляет зрителя сочувствовать именно мужской паре.



Внешняя начинка









Главное, чем цепляет фильм зрителя (конечно, используя эмоциональную сферу) – это обилие ярких и жизнерадостных сцен общения отца с дочерью: их досуг, игры, детские тайны…



Ещё один, внешне позитивный посыл фильма, заключается в идее, что жить нужно сегодняшним днём, поскольку завтра может и не быть. Это довольно спорное утверждение в фильме оправдано смертельной болезнью девочки, для которой и в самом деле завтра может не наступить.



Всё это очень трогательно и невероятно умилительно, если бы не одно “но”… Душещипательные моменты – не что иное, как фантик, покрывающий очень грязную и очень вредную пилюлю, которой пытаются в очередной раз накормить зрителя. “Няшная” обёртка эффективно проводит в сознание зрителей опасные темы, которые многие, увлечённые сентиментальными кадрами, даже не замечают.



Внутренняя начинка



Образ героя



Считается, что главный герой должен иметь какие-либо благородные качества (или приобрести их по ходу развитию сюжета), чтобы быть таким человеком, за которого стоило бы переживать, и кому хотелось бы подражать. Но здесь речи о каком-либо внутреннем преображении героя не идёт. Самюэль в первых же кадрах показан вруном, вором, безответственным подростком в теле взрослого мужчины. Он устраивает шумные вечеринки на чужой яхте, пообещав несколькими часами ранее этого не делать, он врет женщинам, стараясь затащить их в постель, он сознательно ворует деньги, перекладывая вину на другого и всё это за первые десять минут фильма.









Когда же Самюэль неожиданно становится отцом, ему закономерно приходится стать более ответственным. Но остальные его качества, такие как безалаберность, пристрастие ко лжи и хитрости не только не проходят, но даже наоборот, оказываются полезными, помогая ему во многих ситуациях. Пересмотреть своё прошлое поведение, осознать сделанные ошибки – Самюэлю в этом нет нужды. То есть, «бурная молодость» в её самом негативном проявлении показана, как нечто вполне естественное и нормальное.



«Любовь»









Любви в фильме нет. Есть “отношения” Самюэля и Кристин, которые начались с пьяного секса по факту знакомства. Причем явно не очень запоминающегося, поскольку Самюэль искренне не помнил свою любовницу. Кристин же имеет обширный опыт подобных «знакомств», поскольку под конец фильма небеспочвенно засомневалась в отцовстве Самюэля (хотя, казалось бы, об этом говорит цвет кожи Глории, который достался ей от чернокожего отца).



При всем этом, Самюэль даже спустя восемь лет подумывает о создании семьи с Кристин, которую он ненавидел все эти годы – сначала за скинутую на него ответственность, а позже за халатное отношение к собственной дочери.



Воспитание детей



В фильме есть всего одна сцена заботы женщины о маленьком ребёнке – это попытки безымянных любовниц главного героя поухаживать за младенцем, в которых они не понимают, что делать, пока им не дает указание сам Самюэль. Во всех остальных сценах о малышке Глории заботятся исключительно мужчины, пока женщины стоят в стороне или вообще отсутствуют в кадре.









Под конец фильма у Глории оказывается такая семья: холодная, ничего не понимающая мать (родитель №1), замечательный приемный отец (родитель №2), чудесный отец-педераст, называющий себя «мамой» (родитель №3).



В момент, когда Самюэль ищет Кристин в Лондоне и почти уверен, что нашел её и сейчас отдаст ей девочку, он начинает заранее скучать по Глории-младенцу, с которой пронянчился всего-лишь полдня, в отличие от родной матери, которая заскучала по ребёнку только спустя восемь лет.



Таким образом, в фильме показан исключительно отталкивающий образ матери. Даже дочери, по сюжету, мать оказывается не нужна, с ней возятся только “мужчины”. Нет ни одной женщины, которая бы близко общалась с Глорией, но её воспитание это никоим образом не ухудшило. Дитя, по сути, вырастили двое мужиков, живущих вместе (хотя один из них показан открытым педерастом, друг с другом они общаются просто как друзья или близкие люди).



И что мы имеем в сухом остатке: пара из двух мужчин – замечательный вариант в качестве приемных родителей.



Положительный образ педераста в фильме



В ленте не показаны какие-либо долгосрочные отношения мужчины и женщины. Зато показаны долгосрочные отношения двух мужчин, живущих в одном доме и воспитывающих ребёнка.



Знакомство Самюэля и продюсера Берни началось с того, что Берни начал открыто флиртовать с Самюэлем. Тот отверг сексуальные домогательства, но от безысходности напросился жить к нему в дом и устроился на обещанную Берни работу.



Заслуживает особого внимания то, что натурал Самюэль – без образования, без соответственного воспитания, умеющий выполнять только физическую работу. Тогда как содомит Берни – успешный, богатый, щедрый, добрый, утонченный, образованный, с интересной, творческой профессией и знанием нескольких языков. Другими словами, зритель получает примерно такую установку: “Берни умный. Будь как Берни!”. Конечно зритель после просмотре не станет таким, как Берни, но такие фильмы постепенно повышают степень лояльности к педерастам – «ведь они такие замечательные, забавные и добрые».









Итак, спустя много лет герои живут в одном доме, вдвоем воспитывая малышку. Радуются её первому слову, гуляют, веселятся, вместе ходят на работу, обсуждают за ужином насущные проблемы и т.д. При этом, Берни считает себя вторым родителем Глории и Самюэль согласен с ним в этом:



47-ая минута фильма:

Берни: – Я люблю Глорию как собственную дочь!

65-ая минута фильма:

Берни: – Если Кристин хочет сломать нашу семью, я ей не позволю!

Самюэль: – Глория счастлива общаться с матерью…

Берни: – Слушай, я не отступлюсь. Все равно – я её мама!

Самюэль: – Безусловно. Ты же её вырастил. Не переживай, Кристин скоро уедет…



Далее в этом диалоге Самюэлю, чтобы успокоить «друга», придется еще и поклясться в том, что Кристин совершенно не привлекает его в романтическо-сексуальном плане.



Единственное, что отличает их отношения от гейского «брака», это отсутствие романтически-сексуальных отношений друг с другом. Но, тем не менее, педераст Берни не стесняется показывать перед малышкой свои извращенные наклонности. Он считает нужным демонстрировать Глории с самого её детства своих многочисленных любовников, а также агрессивно домогаться любого малознакомого парня, вне зависимости от его ориентации и даже факта наличия семьи.



31-ая минута фильма:

Берни – Курьеру пиццы: – Ты не хочешь остаться с нами? Перекусить, выпить, провести ночь?

Курьер: – У меня много работы…

Берни: – Этот мальчик мне отказал…

Самюэль: – Хватит уже, он же не гей!

Берни: – Ему же может понравиться. Я вижу интерес в его глазах!

Глория: (со смехом) – Берни, оставь курьера в покое!



По ходу фильма подобных сцен с Берни было четыре, при этом он никогда не стеснялся ни друга, ни ребёнка. Иначе как откровенной пропагандой извращений среди детей (фильм 12+) подобное распущенное поведение педераста, изображённого ещё и в положительном свете, не назовёшь. Каким образом это согласуется с законом “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”?



Может мы получим ответ на этот вопрос от Министерства культуры, которое выдаёт удостоверения на прокат подобных фильмов в России?



ильм через положительные эмоции, провоцируемые трогательными сценами общения отца и дочери, формирует у зрителей положительное отношение к усыновлению и воспитанию детей однополыми парами. Картина также поощряет распущенность и безалаберное поведение; принижает роль женщины и матери в жизни ребенка.







В картине можно обнаружить следующие признаки вредного фильма:



1. В фильме подчёркнуто демонстрируется ценность личного успеха и преуспевания независимо от чистоплотности способа их достижения. Безнравственное или даже преступное поведение героев по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д.



2. В фильме культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь — вечный праздник», политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда или даже обманом.



3. В фильме присутствуют сюжетные линии, порочащие и презрительно, брезгливо описывающие всё, что связано с материнством и рождением, воспитанием детей. Материнские образы выглядят отталкивающе, их жизнь показана как ущербная и неполноценная.



4. В сюжете фильма пропагандируются «ни к чему не обязывающие», так называемые «свободные» отношения, случайные связи, одобряются и поощряются сексуальные отношения до брака, зрителю навязывается преувеличенная ценность половой жизни. Тем самым дискредитируется ценность самого института брака и семьи, целомудрия.



5. В сюжете фильма присутствует явная или скрытая пропаганда/реклама употребления одурманивающих веществ(спиртного, наркотиков, сигарет), пропаганда нездорового образа жизни (приверженность фастфуду, клубному образу жизни, лени и др.) главным образом путем наделения положительных персонажей соответствующими вредными привычками.

6. В фильме используется подмена понятий и попытки убедить зрителя, что «чёрное – это белое», когда для обозначения порочных или социально-опасных явлений используются смягченные, нейтральные, «безоценочные» или даже оправдательные способы объяснения этих явлений.



7. В фильме фактически отсутствуют положительные герои, чьи нравственные качества и нормы поведения могли бы служить примером для сопереживания и подражания.



8. Положительный по сюжетному замыслу герой отличается низкой культурой речи: сквернословит, употребляет жаргонную речь, использует при обращении к другим клички и прозвища уничижительного, оскорбительного характера.



9. Герои фильма открыто демонстрируют в своем поведении либо нетрадиционную сексуальную ориентацию, либо подчёркнутую лояльность к таковой.



10. Производителем нарушаются требования к маркировке возрастного ценза фильма в сторону занижения допустимого возраста.



Источник: Научи хорошему