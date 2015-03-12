Полцарства в приданое! Что нужно приобрести для новорожденного

Нередко покупка приданого новорожденному вылетает в копеечку. Хорошо, если в семье денег не считают. А если с финансами туго? Как купить малышу все необходимое и не разориться?

Чем ближе срок родов и чем сильнее бушуют материнские гормоны, тем отчаяннее бессмысленный и беспощадный «мамский» шопинг. Новости СМИ2

За спасибо

Сначала – крупные вещи. Коляска и кроватка. Без них, конечно, никуда. Цены на эти вещи могут отличаться в разы. Есть бюджетные варианты, а есть VIP-изделия с ценой в сотню тысяч рублей и выше. Если денег в обрез, то самое выгодное – принять эти вещи в дар от не так давно родивших подруг, родственников или коллег. Ну или поискать на сайтах, где люди отдают вещи даром, или на специальных родительских сайтах. Кстати, там можно обзавестись не только вещами, но и друзьями. Будущие и настоящие мамочки охотно общаются и дружат с такими же, как они, товарищами по счастью.

Там же, в Интернете, можно не за «спасибо», но задешево купить коляску и кроватку. Как правило, после одного ребенка эти вещи сохраняются во вполне достойном виде. А иногда и в идеальном – ведь, например, многие детки не желают спать там, где им положено, а предпочитают ночевать под бочком у мамочки. В этом случае родителям приходится за полцены продавать абсолютно «не ношенную» кроватку. И этим не грех воспользоваться. У колясок износ, естественно, выше, поэтому покупать их с рук довольно опасно – есть риск, что вещь развалится в первые же месяцы. Ну а учитывая то, что использовать коляску придется долго, лучше не экономить. Впрочем, все это относится только к прогулочным моделям, а вот коляску-люльку вполне можно купить и с рук. Она нужна всего полгода, пока кроха не научится сидеть и не захочет пересесть на прогулочную коляску. Кстати, лучше купить сразу две люльки на колесах: в одной – возить малыша на прогулку, в другой – укачивать на балконе.

Из вторых рук

В том же Интернете можно за полцены купить детскую ванночку, пеленальную доску (или комод для пеленания), стерилизатор для бутылочек и прочие приспособления. Кстати, отличная вещь для ребенка, который еще не научился сидеть и ползать, – шезлонг. Эту вещь легко переносить по квартире, чтобы малыш не скучал в одиночестве, когда маме, например, нужно что-то приготовить. Что касается манежа, с ним можно повременить. К тому же и среди детей есть начинающие клаустрофобы, которым не нравится находиться в замкнутом пространстве. Так что с манежем вы рискуете выбросить деньги на ветер.

А вот приобретать с рук автомобильное кресло специалисты не советуют – лучше купить новое, все-таки речь идет о безопасности ребенка.

Ближе к телу

Зайдя в детский магазин, можно потерять здравый смысл и вынести оттуда вагон «слипиков» (трикотажных комбинезончиков), «бодиков» и пинеток – все такое красивое, нежное, нарядное. Поэтому лучше ходить туда не в одиночку. Кто-то же должен остановить будущую мать. Кстати, о боди. Если малыш родится весной или летом, покупать их есть смысл, а осенним и зимним деткам лежать с голыми ножками, возможно, будет прохладно. Им лучше купить только «слипы». Не нужно брать сразу много – 3–4 боди и столько же «слипов» с маркировкой «0–3», то есть до 3 месяцев, вполне хватит. Иначе будет обидно, что малыш вырос, а всю эту красоту так и не поносил. Множество пеленок при наличии подгузников тоже не нужно.

Вообще лучше купить минимум вещей – ведь всегда легче докупить недостающее, чем переживать, что куплено лишнее.

Желающие сэкономить на детской одежде могут подождать сезонных скидок в магазинах, которые традиционно бывают зимой и летом.

Или, если нет особых предубеждений, можно купить детские вещички в секонд-хенде. Дети до года растут стремительно да и мало двигаются, поэтому не успевают ничего сносить. Так что через вторые руки можно получить практически новые наряды для крох за смешные цены.

Кружевной конверт на выписку – вещь красивая, но дорогая и зачастую одноразовая. Если малыш весенний или летний, такой конверт еще можно использовать на прогулке. А вот зимнего кроху удобнее выгуливать в комбинезоне и теплом мешке. Кстати, не стоит забывать о друзьях и родственниках, которые тоже непременно захотят поздравить маму и новорожденного. Чтобы не оказаться заваленными горой однотипных вещей, намекните каждому, что ему было бы неплохо подарить.

Постельное белье, одеяла, кружевные бортики и музыкальный мобиль в кроватку – если не полениться и распланировать будущие подарки, все это можно получить от друзей и знакомых.

И последнее. Подгузники. Это – обязательная статья расходов как минимум на ближайшие год-два. Их можно приобрести как в обычном, так и в интернет-магазине. Но в Сети выгодно их заказывать в большом количестве – чтобы сэкономить на доставке. Покупать оптом можно, если точно знать, какие именно подгузники нужны. Если такой уверенности еще нет, сначала стоит купить по минимальной пачке подгузников у разных производителей, протестировать, а уж потом заказывать понравившиеся.