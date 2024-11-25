Простые числа: определение, история и примеры задач

Все натуральные числа можно складывать, вычитать, делить и умножать. Но у некоторых из них есть всего два делителя.

Такие числа называют простыми. В статье расскажем, что к ним относится, кто первым изучал это математическое понятие, а также поделимся современными открытиями по теме.