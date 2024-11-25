Простые числа: определение, история и примеры задач

Все натуральные числа можно складывать, вычитать, делить и умножать. Но у некоторых из них есть всего два делителя.
Что такое простые числа: определение
Так называют натуральные числа больше единицы, которые делятся только на 1 и на самих себя. Например, 4 можно представить как произведение 1 и 4 или двух двоек: 2 × 2 = 4. Во втором случае оба множителя будут меньше четверки и, кроме того, число делится не только на само себя и единицу, но и на 2. Значит, 4 — не простое число.
Простые числа могут состоять из одной или нескольких цифр. В самых больших из них — множество миллионов символов.
Простые числа — важное понятие в математике. Их считают строительными «кирпичиками», из которых путем умножения получается множество сложных чисел.
Какие еще бывают числа
Количество чисел бесконечно, но все их можно разделить на несколько видов по разным признакам: четные и нечетные, целые и дробные и др. Рассказываем подробнее про натуральные и составные числа, которые близки по признакам к простым.
Натуральные
Это числа, которые используют для пересчета предметов. Самое маленькое натуральное число — 1, а наибольшего назвать невозможно, потому что их бесконечное количество. Множество таких чисел обозначают латинской буквой N.
Составные
Это такие натуральные числа, которые имеют делители, отличные от 1 и самого себя, и ответ получается без остатка. Например, 6 делится на 1, 2, 3 и 6, а 12 — на 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Кто открыл простые числа: история
Точный ответ на этот вопрос неизвестен. Ученые находят упоминания о простых числах уже в древнеегипетских папирусах, которые были созданы более 3500 лет назад.
Первые серьезные исследования этого математического понятия проводили древнегреческие математики. Например, Эратосфен Киренский в III веке до н. э. создал способ, как выделить простые числа на каком-либо числовом отрезке. Этот способ называют «решетом Эратосфена».
Примерно в это же время математик Евклид сформулировал предпосылки к основной теореме арифметики. Она гласит, что любое натуральное число больше единицы можно разложить на простые делители без остатка (1). Математику также принадлежит утверждение о бесконечности простых чисел.
Таблица простых чисел
Простые числа регулярно встречаются среди натуральных. Можно находить их самостоятельно или воспользоваться специальными таблицами, в которых перечислены все простые значения до 100, 1000 или 10 000. Более крупные числа проще выделить с помощью компьютера.
В таблице собрали все простые числа до 100 (2).
|2
|29
|67
|3
|31
|71
|5
|37
|73
|7
|41
|79
|11
|43
|83
|13
|47
|89
|17
|53
|97
|19
|59
|61
|23
Какое простое число является самым большим
— Самого большого простого числа не существует, — объясняет Дарья Дейген, эксперт ЕГЭ по математике, заместитель директора Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова. — Множество простых чисел бесконечно: этот факт доказал Евклид еще за 300 лет до нашей эры. Среди простых чисел выделяют числа Мерсенна, которые задаются формулой 2^p – 1, где р — простое число. С помощью этой формулы мы можем сформировать очень большие простые числа.
В октября 2024 года исследователь Люк Дюрант поставил новый рекорд: рассчитал простое число из более чем 41 млн цифр. Им стало 2136,279,841 – 1.
Как разложить число на простые множители
— Для этого необходимо последовательно проверить его делимость на простые числа: 2, 3, 5 и т. д., — объясняет эксперт Дарья Дейген.
Начинать нужно с наименьшего простого числа — это 2. Если исходное число можно разделить без остатка, записываем двойку в множители и продолжаем деление, пока это возможно. Так нужно проверить все простые значения в числовом отрезке.
Начинать нужно с наименьшего простого числа — 2. Если исходное число делится на него без остатка, записываем двойку в множители и продолжаем деление, пока это возможно. Затем переходим к следующему простому числу. Проверку достаточно проводить до квадратного корня от исходного числа.
Например, разложим число 36.
36 : 2 = 18.
18 тоже делится на двойку: 18 : 2 = 9.
9 на 2 разделить нельзя, поэтому переходим к следующему простому числу — тройке: 9 : 3 = 3.
Последнее число делится только на 3 и 1.
Значит, ответ будет: 36 = 2 × 2 × 3 × 3.
В каком классе изучают простые числа
Все зависит от конкретной программы. По одним учебникам математики тему изучают в пятом классе, а по другим — в шестом.
Примеры задач на действия с простыми числами
— Разложение на простые множители в школьной программе используют для нахождения наибольшего общего делителя (НОД) и наименьшего общего кратного (НОК), — объясняет Дарья Дейген. Эксперт поделилась примерами задач с такими действиями.
1. Разложить на простые множители
Условие: разложите на простые множители число 84.
Решение:
- 84 : 2 = 42
- 42 : 2 = 21
- 21 : 3 = 7
- 7 : 7 = 1
Ответ: 84 = 2 × 2 × 3 × 7 = 22 × 3 × 7.
2. Найти НОД
Условие: найдите наибольший общий делитель чисел 36 и 48.
Решение: сначала разложим оба числа на простые множители.
- 36 : 2 = 18
- 18 : 2 = 9
- 9 : 3 = 3
- 3 : 3 = 1
- 48 : 2 = 24
- 24 : 2 = 12
- 12 : 2 = 6
- 6 : 2 = 3
- 3 : 3 = 1
Теперь нужно найти наибольшее число, на которое делится и 36, и 48. Для этого ищем общие простые множители. Напишем их в скобках:
|36 (2)
|48 (2)
|18 (2)
|24 (2)
|9 (2)
|12 (2)
|3 (3)
|6 (2)
|1
|3 (3)
|1
Значит, НОД = 2 × 2 × 3 = 12.
Можно проверить этот ответ: и 36, и 48 можно разделить на 12, и нет большего числа, на которое они оба будут делиться.
Ответ: наибольший общий делитель чисел 36 и 48 = 12.
3. Найти НОК
Условие: найдите наименьшее общее кратное для чисел 36 и 48.
Решение: оба значения мы уже разложили на простые множители. Теперь нужно найти самое маленькое число, которое делится и на 36, и на 48. Для этого нужно взять все множители первого числа и добавить к этому произведению множители второго числа, которых не хватает, чтобы получить 48.
2 × 2 × 3 × 3 — это множители 36. До 48 не хватает еще двух множителей: 2 × 2.
НОК = 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 2 = 144.
Ответ: наименьшее общее кратное чисел 36 и 48 — это 144.
Комментарий эксперта
— Простые числа — это натуральные числа больше 1, которые делятся только на 1 и на самих себя. Они всегда положительные и целые. Например, это 5, 13, 29, 101, 1009, — рассказывает Дарья Дейген. — Самое маленькое простое число — это 2. Интересно, что это также единственное четное простое число. Остальные четные числа не могут быть простыми, так как точно делятся не только на 1 и самого себя, но и на 2.
Эксперт добавляет, что простые числа бывают четными (2) и нечетными (все остальные). Также есть понятие «простых чисел-близнецов» — это два простых числа, которые отличаются друг от друга на 2. Например, 5 и 7, 29 и 31.
Что нужно запомнить о простых числах
Эту тему изучают на уроках в средней школе. Перечислили основные моменты, которые важно знать, чтобы хорошо в ней разбираться.
- Простые числа — это натуральные числа больше единицы, которые делятся только на 1 и на самих себя.
- Простые числа были известны древним египтянам, а изучать их начали древнегреческие математики.
- Наименьшее простое число — 2.
- Простые числа бесконечны, но наибольшее значение, которое известно науке сегодня, — это 2136,279,841– 1.
- Простые числа бывают четные — это 2, и нечетные — все остальные.
- Любое сложное число можно разложить на простые числа. Чтобы это сделать, нужно последовательно делить его на простые значения: 2, 3, 5, 7 и т. д.
Список источников:
1. Жиков В. Основная теорема арифметики. Соросовский образовательный журнал. 2000.
2. Цагер Д. Первые 50 миллионов простых чисел. Успехи математических наук. 1984. Т. 39. № 6(240).
Эксперт: Дарья Дейген, эксперт ЕГЭ по математике, заместитель директора Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова
Свежие комментарии