Как говорить с детьми о безопасности: советы психолога

Ребенок не должен думать, что мир — это страшное место
То, как ребенок воспримет разговор о безопасности, зависит от его возраста, от отношений с родителями и, конечно, от того, как рассказывать.
Не надо пятилетнему ребенку, который только что увидел по телевизору пожар, говорить, что это страшно, и может в любой момент случиться с ним, если он будет трогать спички. Такое воспитание рождает страх.
Если ребенок увидел по телевизору что-то, что его испугало, надо объяснить, что произошло, и спокойно рассказать, как этого избежать.
Родители нередко впадают в крайности: или «берегут» детей – и молчат об опасностях, или, наоборот, рассказывают о возможных неприятностях во всех красках. Нужна золотая середина, особенно – в форме подачи.
С одной стороны, надо следить, чтобы у ребенка не возникло впечатление, что мир – это страшное место, и лучше вовсе не выходить из комнаты. С другой – пояснять, что опасности существуют, и дать инструкцию, как поступить в той или иной ситуации.
Например, вы из города приехали в деревню и говорите ребенку: «Не ходи в уличный туалет, там огромная дыра, ты туда провалишься». Вроде предупредили, но это не особо поможет.
Разговаривая, попробуйте увидеть ситуацию глазами ребенка и представить, что именно у него из ваших слов останется в голове.
Учить безопасности нужно постоянно, между делом
Время от времени происходят события, которые не могут не волновать родителей. Дети погибли в торговом центре, в соцсетях мелькнуло очередное «пропал ребенок», в родительском чате пришла рассылка о педофилах...
Тревожные или просто напуганные новостями родители часто хотят в профилактических целях провести беседу с ребенком по этому поводу. Поскольку такие беседы и предупреждения с точки зрения ребенка происходят вдруг, они выглядят как нарушение его границ, а не забота.
Беседы о безопасности должны быть частью повседневного бытового общения, проходить по случаю и между делом.
Когда же они возникают как некое событие, специальный разговор, – это отталкивает. Особенно, подростков. Единственное, что работает, – это доверительный разговор: «Я слышала, бывает, что кто-то пишет как будто от имени друга, а потом оказывается, что этот человек – не тот, за кого себя выдает. Вот я и встревожилась. А ты всех своих друзей, с которыми общаешься в интернете, знаешь? Ты не замечал ничего странного?»
Рассказывайте о своем детстве, про знакомых и друзей, но учитывайте, что чем младше ребенок, тем важнее, чтобы в рассказе был хороший конец.
Чем младше дети, тем важнее четкий алгоритм действий
Правила безопасности можно обсуждать, когда вы смотрите мультфильмы, читаете сказки. Например, читая «Снежную королеву», можно обратить внимание ребенка на то, как Герда попала в сад старушки, которая умела колдовать: заговорила с ней, вошла в ее дом, и старушка сделала так, что девочка все забыла и осталась у нее. То есть добрая старушка оказалась не такой уж и доброй!
Можно самим сочинять метафорические истории. Обычно у маленьких детей есть любимая игрушка, например, медвежонок – он-то и может «попадать» в разные ситуации. «Пошел медвежонок гулять, увидел открытый канализационный люк. "Ой, как интересно", – подумал он, и решил туда заглянуть...»
Важно, чтобы эти истории для маленьких детей всегда заканчивались хэппи-эндом и чтобы в них была часть, содержащая алгоритм поведения в той ситуации, которую вы обсуждаете.
Важно, сохраняя доверие ребенка к миру, давать ему через эти истории четкие алгоритмы поведения в разных обстоятельствах. От всего на свете уберечь невозможно, но продумывание и проговаривание различных ситуаций – заранее – может спасти и уже спасло не одного человека.
Контролируйте свои эмоции
Во время беседы важно эмоциональное состояние самого взрослого. Никакие «ты все можешь мне рассказать» не сработают, если вы сильно расстраиваетесь или огорчаетесь.
Если ребенок уже знает (а дети знают своих родителей и их реакции очень хорошо), что, услышав про дядечку, который ему пишет в чат и зовет на свидания, вы всполошитесь так, что вас самого нужно будет успокаивать, он, скорее всего, ничего рассказывать вам не будет.
Дети – великие спасатели своих родителей, они стараются оградить их от волнений, берегут их чувства.
Это не значит, что нельзя показывать своих чувств – во многих ситуациях это просто невозможно. Но, в любом случае, демонстрируйте, что вы знаете, что делать, и способны контролировать свои эмоции.
Не шлепайте и не заставляйте есть
О теле и личных границах можно начинать говорить лет с трех. Эту тему надо потихоньку развивать, купая малыша, обучая его названиям частей тела. Поясняйте, почему взрослые не ходят голыми, почему не обнажают на людях интимные места. А еще не заставляйте насильно есть, не требуйте обнимать и целовать тех, кого ребенок обнимать и целовать не хочет, и конечно, не наказывайте телесно.
Вы не научите ребенка тому, что его тело неприкосновенно, чтобы он мог сказать «нет» тому, кто попытается нарушить его личные границы, если сами будете его шлепать или заставлять запихивать в себя еду.
К трем годам у детей начинаются всяческие «хочу» и «не хочу», проверка границ, и на этом этапе нельзя на них давить, нужны переговоры. Если ребенок не хочет целовать бабушку, обниматься с дядей и не идет на ручки, его желание надо уважать, объяснив обиженным родственникам, что заставлять его вы не будете. Именно в эти моменты и формируется восприятие ребенком своих телесных границ.
В возрасте шести-семи лет хорошо бы научить ребенка мыться самостоятельно под присмотром родителей и объяснить, что без крайней медицинской необходимости и его согласия трогать его нельзя.
Не учите ребенка всех слушаться
Какие дети чаще спасаются? Непокорные. Те, у кого в семье есть право голоса. Это дети, не всегда удобные для учителей и воспитателей, но они скорее смогут сказать «нет», «не хочу» и не постесняются закричать.
Вспоминая детство и встречи с незнакомцами, которые куда-то их подзывали, выросшие девочки нередко говорят: «Я пошла, потому что была вежливая, потому что меня учили, что взрослые – это авторитет, и нужно быть послушной», «Я понимала, что что-то было не так, но ведь хорошие девочки не кричат».
Инструкторы по безопасности в том числе учат детей в экстренных ситуациях проявлять нестандартное, социально не одобряемое поведение: если тебя на улице кто-то схватил и повел за руку – падай и кричи, не бойся, что земля грязная, что кричать и валяться нельзя.
Для тренировки можно с ребенком покричать и попадать. Это может выглядеть как игра, но в нужный момент вспомнится.
Мы учим детей не разговаривать с незнакомыми, но часто опасность исходит от тех, кого он знает: соседей, учителей, родственников.
Объясните ребенку, что трогать его могут только близкие люди, и только – с его разрешения и, если ситуация кажется ему странной, то не имеет значения, кто этот человек: родственник, друг или сосед.
Выберите «доверенного взрослого»
Примерно с девяти лет для ребенка самой важной социальной задачей является установление дружбы с равными себе по возрасту, и родители отходят на второй план. Какие бы доверительные отношения вы ни создавали, у ребенка все равно будут секреты. Как же его защитить?
Я на такой случай рекомендую назначить кого-то из близких взрослых и договориться с ребенком: «Если ты что-то не можешь сказать маме, пойди и скажи ему». Со своим ребенком я проговаривала, к кому из родных и друзей он может пойти поговорить или заночевать, главное, чтобы – не куда попало и не один ночью.
Если отношения с родителями в какой-то момент станут напряженными, пусть у ребенка будет хоть один «свой» взрослый, который будет в курсе произошедшего и заведомо не даст вредный совет.
Да, если по условиям договора этот взрослый обещает, что он не будет передавать информацию родителям, вы рискуете не узнать о какой-то неприятной ситуации, произошедшей с вашим ребенком. Но зато есть высокие шансы, что ребенок со своей проблемой не окажется один на один.
Конечно, для подростков очень большую роль играют друзья, сверстники. Так что если у вашего ребенка есть родные или двоюродные братья и сестры, близкие сверстники, скажите детям: «Если вдруг вы не можете рассказать что-то старшим, обязательно скажите друг другу». Как психолог я сталкивалась с ситуациями, когда это спасало ребенка от суицида и других серьезных неприятностей.
Не все тайны нужно хранить
Ребенок должен обязательно знать, что тайны бывают двух видов. Есть тайны, когда дети что-то скрывают от родителей, покрывают друг друга, и их можно хранить, если они никому не угрожают. Такие секреты объединяют, это часть социальной игры.
Но если ты становишься носителем тайны, от которой тебе плохо, если ты из-за этой тайны боишься за другого человека или за себя, об этом обязательно нужно сказать взрослым. И опять же: не стращайте ребенка, а давайте ему алгоритмы, объясняйте, что даже если вы и расстроитесь, то все равно будете на его стороне.
Сложнее всего перенести неодобрение близких
Когда люди рассказывают о какой-то страшной ситуации из прошлого, часто самый травмирующий момент – это не само происшествие, а то, что произошло в дальнейшем, когда человек пришел домой, а близкие его не поддержали. Например, он дополз до дома, чудом выбравшись из опасной ситуации, а его отругали: «Где ты шлялся?»
Даже если ребенок объективно в чем-то виноват, попробуйте реагировать так, чтобы он знал, что вы хотя и сердитесь из-за его поступка, но все равно любите его самого.
И никогда не ругайте детей за вред, причиненный им другими людьми. В изнасиловании виноват насильник, а не ваша дочь, которая «зачем-ты-туда-пошла». В избиении виноваты избившие, а не ваш сын, который «не-смог-постоять-за-себя».
