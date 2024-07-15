РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...
  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...

Советский бифштекс

В советское время бифштекс готовили наподобие крупной котлеты, добавляя в фарш молоко, муку, а иногда даже размоченный в молоке батон. Сейчас каноны кулинарии немного поменялись, и бифштекс - это бифштекс, а котлеты - это таки котлеты, но ничто не помешает нам приготовить то самое блюдо, оставшееся в памяти. Для этого не потребуется много ингредиентов, главное - качественная говядина, шпик, немного лука и куриное яйцо. Остальное - по желанию... Советский бифштекс жарится при минимальном количестве жира, так как в нем уже присутствует сало. Кстати, оно отвечает за сочность блюда - фарш из говядины не будет суховатым на вкус. Можно дополнить фарш различными пряностями и специями.

Ингредиенты

Говядина - 400 г

Шпик - 60 г

Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.

Соль - 0,25 ч.л.

Перец черный молотый - 3 щепотки

Лук репчатый - (мелкий) - 0,5 шт.

Молоко - 30 мл (по желанию)

Мука пшеничная - 1 ст.л. (по желанию)

Масло растительное - 20 мл

  • 262 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 13.86
  • Ж: 21.21
  • У: 3.9

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления советского бифштекса - перед вами!

Фото 1

Говядину зачистите от жил и пленок, промойте и обсушите бумажными салфетками. Порубите вместе с половинкой очищенного лука ножом на мелкие части или пропустите через мясорубку, установив на нее насадку с крупными ячейками.

Фото 2

Нарежьте мелкими кубиками сало и разбейте куриное яйцо отдельно в пиалу. Разделите куриный белок на две части и одну часть не используйте, чтобы фарш не получился слишком жидковатым. Чем больше белка, тем больше на бифштексе будет неаппетитной пены. Выложите яйцо в фарш, посолите и поперчите. На этом этапе вы можете добавить и другие специи и пряности, молоко любой жирности в количестве 30-40 мл и пшеничную муку высшего сорта. Я не добавляю молоко и муку, чтобы не забивать вкус блюда. Тщательно вымешайте фарш.

Фото 3

Разделите его на равные части и округлите их в руках, смочив ладони в воде.

Фото 4

Сбрызните или смажьте сковороду растительным или сливочным маслом. Много его не добавляйте - бифштекс из СССР готовится в собственном жиру. Прогрейте сковороду на максимальном нагреве и выложите в нее бифштексы. Убавьте нагрев до среднего и обжаривайте блюдо примерно 3-5 минут, до румяной корочки.

Фото 5

Затем аккуратно переверните на другую сторону и накройте емкость крышкой. Обжаривайте еще 6-8 минут на умеренном нагреве, чтобы бифштекс прожарился и внутри.

Фото 6

Выложите румяные советские бифштексы на тарелку и подайте к столу с овощами, соусами, гарниром из картофельного пюре. Особенно вкусны они с солеными огурцами или квашеной капустой!

Фото 7

Посмотрите, какие сочные они внутри.

Фото 8

Приятного вам!

Советский бифштекс, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх