Советский бифштекс

Продукты для приготовления советского бифштекса - перед вами!

Фото 1

Говядину зачистите от жил и пленок, промойте и обсушите бумажными салфетками. Порубите вместе с половинкой очищенного лука ножом на мелкие части или пропустите через мясорубку, установив на нее насадку с крупными ячейками.

Фото 2

Нарежьте мелкими кубиками сало и разбейте куриное яйцо отдельно в пиалу. Разделите куриный белок на две части и одну часть не используйте, чтобы фарш не получился слишком жидковатым. Чем больше белка, тем больше на бифштексе будет неаппетитной пены. Выложите яйцо в фарш, посолите и поперчите. На этом этапе вы можете добавить и другие специи и пряности, молоко любой жирности в количестве 30-40 мл и пшеничную муку высшего сорта. Я не добавляю молоко и муку, чтобы не забивать вкус блюда. Тщательно вымешайте фарш.

Фото 3

Разделите его на равные части и округлите их в руках, смочив ладони в воде.

Фото 4

Сбрызните или смажьте сковороду растительным или сливочным маслом. Много его не добавляйте - бифштекс из СССР готовится в собственном жиру. Прогрейте сковороду на максимальном нагреве и выложите в нее бифштексы. Убавьте нагрев до среднего и обжаривайте блюдо примерно 3-5 минут, до румяной корочки.

Фото 5

Затем аккуратно переверните на другую сторону и накройте емкость крышкой. Обжаривайте еще 6-8 минут на умеренном нагреве, чтобы бифштекс прожарился и внутри.

Фото 6

Выложите румяные советские бифштексы на тарелку и подайте к столу с овощами, соусами, гарниром из картофельного пюре. Особенно вкусны они с солеными огурцами или квашеной капустой!

Фото 7

Посмотрите, какие сочные они внутри.

Фото 8

Приятного вам!