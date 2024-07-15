Советский бифштекс

Ингредиенты
Говядина - 400 г
Шпик - 60 г
Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.
Соль - 0,25 ч.л.
Перец черный молотый - 3 щепотки
Лук репчатый - (мелкий) - 0,5 шт.
Молоко - 30 мл (по желанию)
Мука пшеничная - 1 ст.л. (по желанию)
Масло растительное - 20 мл
- 262 кКал
- 30 мин.
- Б: 13.86
- Ж: 21.21
- У: 3.9
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления советского бифштекса - перед вами!
Говядину зачистите от жил и пленок, промойте и обсушите бумажными салфетками. Порубите вместе с половинкой очищенного лука ножом на мелкие части или пропустите через мясорубку, установив на нее насадку с крупными ячейками.
Нарежьте мелкими кубиками сало и разбейте куриное яйцо отдельно в пиалу. Разделите куриный белок на две части и одну часть не используйте, чтобы фарш не получился слишком жидковатым. Чем больше белка, тем больше на бифштексе будет неаппетитной пены. Выложите яйцо в фарш, посолите и поперчите. На этом этапе вы можете добавить и другие специи и пряности, молоко любой жирности в количестве 30-40 мл и пшеничную муку высшего сорта. Я не добавляю молоко и муку, чтобы не забивать вкус блюда. Тщательно вымешайте фарш.
Разделите его на равные части и округлите их в руках, смочив ладони в воде.
Сбрызните или смажьте сковороду растительным или сливочным маслом. Много его не добавляйте - бифштекс из СССР готовится в собственном жиру. Прогрейте сковороду на максимальном нагреве и выложите в нее бифштексы. Убавьте нагрев до среднего и обжаривайте блюдо примерно 3-5 минут, до румяной корочки.
Затем аккуратно переверните на другую сторону и накройте емкость крышкой. Обжаривайте еще 6-8 минут на умеренном нагреве, чтобы бифштекс прожарился и внутри.
Выложите румяные советские бифштексы на тарелку и подайте к столу с овощами, соусами, гарниром из картофельного пюре. Особенно вкусны они с солеными огурцами или квашеной капустой!
Посмотрите, какие сочные они внутри.
Приятного вам!
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